《金錢的另一端是「人」》：為什麼許多國家債臺高築卻沒破產？那是你誤會了「政府舉債」的意思

文：田內學

為什麼有的國家高額舉債卻沒破產？

債臺高築的家庭總有一天會破產，但是現在日本政府舉債超過一千兆日圓卻沒有破產，實在很神奇。

如果你感到不可思議，那你就是誤會了「政府舉債」的意思。

QUESTION 13：日本政府增加借款，會苦了未來世代？ A當然會苦了未來世代 B看錢是借來做什麼 C看錢是讓誰去勞動 ANSWER：C看錢是讓誰去勞動

我們無法「讓未來的人勞動」

二○二○年，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響之下，我們的生活丕變，遠距上班普及。超越距離，讓遠方的人為你工作成為可能，但是超越時間，讓未來的人幫你工作的時光機還沒有發明出來。

可是，為什麼你會認為「政府舉債就是讓未來的國民勞動」？

二○二○年度日本政府的預算是一百二十八兆日圓。我們來看看下方的圖表。

Photo Credit: 先覺出版提供

上圖是歲收（日本政府的收入），呈現如何籌措到一百二十八兆日圓。稅金的收入（租稅、印花稅）約占一半，六十四兆日圓。其餘的部分，有高達五十八兆日圓預定用借款（公債）的方式補足。

下圖是歲出（日本政府的支出），呈現如何使用經費。幾乎所有的錢都用在國民生活上，但是有約二十四兆日圓（國債費）用在償還借款。其中本金還款十五兆日圓，剩下的是利息。

一年還十五兆日圓，但是又借五十八兆日圓，光是一年就多了四十三兆日圓借款。

二○二○年，因為新冠肺炎疫情延燒的特殊狀況，比往年增加三十兆日圓的借款，總負債額已經超過一千兆日圓。

看到這個狀況，不禁擔心得想要大聲疾呼：「政府每年拿發行國債這把『萬能鑰匙』來籌措金錢，會讓未來世代負債越來越多。」不管怎麼看都是很嚴重的問題。

不過，是不是有點奇怪？

借錢真的是債留子孫嗎？明明就沒有時光機，怎麼把未來的人帶過來為我們工作？

到底是哪裡看漏了？政府舉債又是怎麼一回事？

避險基金也想挑戰的「政府舉債之謎」

有這麼龐大的借款，為什麼日本沒有破產？

我初次遇到本書一開始介紹的「政府舉債之謎」是在二○一○年。債臺高築的希臘政府幾近破產，希臘國債暴跌，歐洲金融市場為之混亂，引發「希臘危機」。

我當時在高盛證券負責日本國債交易，連日都有海外種避險基金來詢問交易事宜。

「日本政府借款金額也很驚人，怎麼可能不破產。繼希臘之後，下一個就輪到日本了。」他們抱有這種想法，所以打算放空日本國債，藉此海撈一筆。

電視上的專家們也說：「再這麼下去，近幾年內，當銀行沒辦法再繼續買日本國債（銀行借給政府的錢不夠），日本財政就會破產。」

這在高盛證券內部形成很大的爭論。有可能變成壁紙的日本國債，再繼續交易下去，真的沒問題嗎？

我們最後的結論是「日本不會破產，國債也不會暴跌」。事實上，也真的沒有暴跌，避險基金幾乎都是大虧。

也就是在這個時候，我開始認真思考「金錢是什麼」「借款是什麼」，成為撰寫本書的契機。例如在〈第5話〉中提到的，存款會反過來變成借款，所以如專家們警告的，銀行沒有錢可以借給政府的狀況，過了十年，直到現在，依舊沒有發生。

這種金融或經濟的議題很容易變成專家們的事，但是任何問題的本質都是很簡單的。為了解開政府舉債的謎題，我思考的方向也很簡單，到目前為止也提過好幾次——

「到底是誰在勞動？」

政府的預算不是分配金錢，而是分配勞動

光看前面的圓餅圖，會只看到金錢的出處，感覺好像只要編了預算，想要的東西都能到手。但是，就像我們一路以來不斷確認的觀念，勞動的不是金錢，而是金錢背後的「人」。

就像寫這本書的當下，我們正與新冠肺炎搏鬥著，醫療院所無法再收容患者，不是因為政府預算的問題。即使給了預算，如果沒有足夠的醫護人員，也無法提供更多的醫療服務。

現在的我們得到的產品或服務變多，不是因為預算增加，或是舉債造成未來負擔，而是現在的人們增加了勞動所致。即使自己沒有多付出，也必然有人增加了勞動。

如同政府發放補助金一樣。我們之所以可以用補助金來買東西，是因為有人工作，製造了產品。

也就是說，所謂的政府預算分配，分配的是我們的勞動。編列很多預算的項目，就代表要投入很多勞動。

戰爭時，國家政府會大幅增加軍事相關預算。人們的生活變得困苦，是因為很多勞動力被軍事相關產業剝奪。如果只著眼於金錢，就無法察覺到這個事實。

政府付錢的時候，一定有人收下這筆錢，並且付出勞動。我們的生活能夠變富足，是因為這些人的勞動所產生的效用。並不是發行國債，轉動萬能鑰匙就能輕鬆達成。

即使沒有未來的人替我們工作，但是政府借款不斷累積，總有一天還是得歸還。不過，請不用擔心，未來的世代不需要勞動就能還款。

只有「讓別人勞動」才需要歸還

我們花費了一千五百億日圓建造新國立競技場。對於這些政府借款來的費用，將造成未來世代的負擔，你心裡感到很歉疚。

這個時候，專家這樣說明：

「即使借了一千五百億日圓，但因為完成了有一千五百億日圓價值的國立競技場，所以沒有問題。有什麼萬一，可以把國立競技場賣掉來還款。有一千五百億日圓的經濟價值，也增加了雇用。為了驅動經濟，發展建設是好事。」

總覺得這樣說明似是而非，如果理論正確，那做什麼都是好事。二十年後，國立競技場的價值可能掉到只剩五百億日圓，而且沒那麼容易脫手。一旦狀況演變至此，為了還款，就必須增加一千五百億日圓的稅收。未來的國民一定會生氣，怨恨現在的我們吧。

跟專家爭論是無用的。應該是說，他們對經濟的看法是以金錢為中心，所以無法探討到本質。