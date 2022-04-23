試解析村上春樹流行神話：寫作超過四十年，為何他的小說仍持續具有吸引青少年的力量？

文：人魚

小時後家裡有一台古老的唱盤，我很喜歡看著唱片緩緩地旋轉出樂音，循著淺淺的溝槽往中心滑去，一直到唱片播完之後，唱針會一直在中心打著轉，除非有人起身換張片或是移開針頭，不然唱針會宿命性地一直一直在最後一圈打轉兒。

如果我們從遠端觀看村上春樹這超過四十年漫長的寫作生涯，不也就像是聆聽一張古老的LP黑膠唱片，隨著唱針緩緩地向中心滑去，然後，無盡地旋轉……

Photo Credit: 中央社 村上春樹

村上如何創造了神話？

不論是台灣或是日本或是全世界，村上春樹已經超越單純的「作家」定義，成為一種流行時尚的象徵。這項殊榮來自作品本身驚人的銷售量，還有讀者高認同感的接受度。如同爵士、搖滾、Rap等曲式曾經引領著時代的音樂潮流一般，村上春樹儼然成為一種時代氛圍的標記。

但是，村上春樹的「流行」卻和一般定義裡「流行」的「當下性」或「拋棄式」特質有著本質上的不同，他的小說固定吸引著進入思春期少年少女的目光，有很多父母和子女跨越了時代差異一起分享村上，而過了四十年，他的小說竟仍持續具有吸引青少年的力量？對於這一點，連村上本人都感到十分不可思議。

有鑑於社會上一股腦地春樹流行風潮持續不墜，日本的評論家們，已經開始把村上春樹的文學地位拉高到與夏目漱石、永井荷風等老作家並列，並和大江健三郎、開高健等同時代「純文學」旗手遙相輝映，成為文學史上的重要代表作家。

例如《發條鳥年代記》每每和夏目漱石的《門》以及《心》相提並論；而村上春樹和大江健三郎各據大眾文學和純文學的山頭，也被人提出其作品世界有著相似的精神和建構，例如兩人都喜歡以符號和隱喻來創造小說的虛構世界；村上的《地下鐵事件》和大江《廣島筆記》二本報導文學書籍，亦被評為異曲同工之妙。日本文藝評論家川本三郎先生直斷，村上春樹和大江健三郎同是當代罕見的具有「遠景」書寫能力的作家。

說村上春樹是創造神話的作家，毋寧說，村上的存在方式本身就具有神話般的性質。在一九八○到九○年代中期的評論家、報導，甚至村上自己的文章，都把他塑造成社會適應不良的印象，不參加演講、不上節目、鮮少把作品影像化、不和同業交流，還有他常掛在嘴邊的這輩子未上過一天班等等邊緣行徑。

讀者從這些抗拒、否定的行為當中，把他「歸類」成具有「非社會性」的作家——這裡所指的非社會性質，指的無法融入社會常軌，在異端邊緣遊走的人。這和日本人喜歡在團體中尋找安身立命位置的習慣相比，村上的存在方式就像對比色一樣搶眼。

村上一起頭便選擇了站在社會邊緣的位置，凝視生命和社會的本質。翻開村上早期的小說，從《聽風的歌》到《國境之南，太陽之西》為止，都可以明顯發現其中的「家庭無深度」現象。

有別於其他青春小說，我們很少在村上的小說中，看到主角透過與家庭的抗爭進而成長的過程，即便是主角描述幼年期的經驗也極具有強烈的自我風格，以頑酷的姿態與世界對立。

同時，小說中鮮有父親或母親登場，一出現也只能落得平板甚至毫無描述的下場。書寫夫妻和親子關係也像隔著玻璃瓶觀察一般，帶著漠然的眼神。剔除家庭關係的故事骨幹，小說中心主角「我」對世界所有的觀察，便顯得格外緊要。

這位主角「我」的行徑逃脫了一般社會的規範，村上剪去了家庭實感，把主角直接丟去面對龐大的社會運作，並以此剪拼出一個背景模糊但前景清晰的瞬間。

故事前景裡的主角做著瑣碎事務（像是做三明治），處在沒有被寫出來、但卻又處處感受到時代壓力的痛苦中，主角既想擺脫日本高度資本主義世界中的均質化現象，又想去深入了解置身其中的虛無感受，往來間因此產生微妙的緊張關係。村上自己承認：

在日本的時候，我非常想要成為獨立的個人，也就是說，我非常非常想要從各種社會、集體、團體或是規定當中逃脫出來，大學畢業之後也沒到公司上過班，一個人寫東西過活，對於文壇之類地方也是疲於應付，結果，還是獨自寫著小說。——摘自《村上春樹去見河合隼雄》

這種渴望從團體壓力中逃逸的主題，從村上廿九歲的成名作《聽風的歌》裡開始顯露，幾乎成為村上早期小說中都市文學的特色之一。村上在八○年代的作品裡，最明顯的基調是不斷地「逃離」。然而，小說卻是把「逃離」的動作再包裝，變成「尋找」。

對應到現實生活中，村上搬了幾次家，離開日本遊走歐美各地，像是過著游牧生活。伊安．布魯瑪在《日本探訪》裡曾專訪村上，訪問中村上首次提到自己和父親關係並不是很好，這曾經讓他感到非常的困擾。或許從中可以窺出一點端倪。

村上早期作品中大多描述主角如何尋找和進入「世界」的方式，在寫完《發條鳥年代記》之後所發行的《村上春樹去見河合隼雄》對談集中，卻點出了他多年來遊方海外後的心路轉變：

隨後，我去歐洲住了三年，回日本一年，然後再到美國住了三年，在這最後一個地方，我卻反倒是想去思考自己的社會責任感之類的東西。特別是我想去美國住，其實是希望我可以成為獨立的個人，再也無須脫逃。然而，基本上在那地方不獨立就生活不下去，這一來，我所追求的東西就一點意義都沒有了。——摘自《村上春樹去見河合隼雄》

這究竟是因為村上處在自由的世界裡，方有思考自身社會的能力？還是位在更疏離的環境漩渦中，極欲去了解自己中心旋轉的位置？我們就不得而知了。

Photo Credit: Reuters／達志影像

再創作式的翻譯

村上的書寫魅力的成功，是他發現了口語書寫的所有可能性，因而可以創造出小說中無以倫比的透明感魅力。他的發現或者練習，有一大半來自翻譯小說的工作。

村上在日本除了小說、散文、隨筆等作品廣為人知之外，翻譯作品也有固定的讀者喜愛。村上從來是自己選定題材，所以，每本翻譯作品都是他精心挑選的英美作家。

甚至，有許多作家是經由村上春樹「發掘」才被人重新發現，如瑞蒙．卡佛（Raymond Carver）即為一例。村上的翻譯文筆極為日式，易讀易懂，很多讀者先喜歡上村上的翻譯，進而找出原著來閱讀，但是讀者往往在閱讀之後覺得村上翻譯的文章更勝原文。

比起手上作者的原文書，我竟然更喜歡村上翻譯出來的文章！

——野中（木冬），〈創作式的翻譯〉，Eureka雜誌2000年3月臨時增刊號。