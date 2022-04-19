無畏時代洪流，用音樂說出自己的話——專訪必順鄉村

必順鄉村的成員來自於四個風格迥異的樂團，雖然成軍時沒有特別決定曲風，隨性創作的結果，卻成為了台灣經典的台語瞪鞋樂團。

瞪鞋搖滾屬於相對小眾的後搖滾音樂類型，特色是在樂曲中製造吉他效果，用效果器或其他方式，刻意隱誨主唱的聲線旋律，並將之融入吉他造作的噪音或是音牆背景中。

由於這個曲風的經典創作樂團在表演時經常低頭注意效果器，故被樂評或是音樂雜誌以瞪鞋（Shoesgaze）稱之。雖然在台灣或是全球這都是相對少見的音樂類型，但是在高雄就有土生土長，作品完成度超高，甚至還是全台語創作的「必順鄉村」。

曲風跟作風都一樣低調，大叔和小鮮肉共築的冷僻樂團

在高雄聽團仔的推薦清單裡面，往往有一個神祕的名字—必順鄉村。上網Google找不太到報導，粉絲專頁上資訊也不多，串流平台上找得到的歌也就幾首。雖然在各大表演、音樂祭上都可以看到他們的身影，但不僅台上表演冷靜，也幾乎是表演完就走，鮮少跟樂迷互動。

但這樣的樂團讓高雄老中青的聽團仔都念念不忘，一首「純情夢」被許多人譽為必聽神曲。囈語般的歌聲，加上憂鬱飽滿的音牆，緊揪著聽眾的感受神經。

Photo Credit：高雄流行音樂中心

四位團員會走在一起都是緣分，主要創作者順哥開始玩樂器時，流行的是槍與玫瑰、齊柏林飛船那種技巧高超，表演爆發力驚人的類型。自認為演奏技巧遠遠不足，雖然喜歡吉他，順哥也只是把創作夢放在心裡。

直到有一天偶然聽見Oasis，赫然發現演奏技巧相對簡單的樂風也能如此感動人心，順哥又燃起組團的希望，於是找了紀豪和胡俊，共組了必順鄉村。後來又加入 年輕的信樺。「我看他帥，找他來看能不能多點女歌迷。」紀豪笑說，但年輕的信樺擁有老派靈魂，所以一起創作十分有默契。

對於成為台語經典瞪鞋團，必順鄉村並沒有特別追求音樂類型，他們追求的是如何將心裡面想說的話精準的表達出來。以台語來說，那就是他們最自在的語言，不是為了甚麼政治正確的目的。而瞪鞋也是因為大家都喜歡瞪鞋樂團，不知不覺就往那個方向創作，而演變出來的結果。

對於鮮少在媒體上露出，紀豪開玩笑的說：「這個團本來就是練身體健康的啦！」團員們都有正職工作，每一次練團都是為了想讓做出來的音樂更接近自己想像中的旋律，對於能見度和曝光度，他們不是很感興趣。

Photo Credit：高雄流行音樂中心

兩點一線的生活，只在自己的宇宙和世界大團中往返

回顧成軍的時空背景，那是一個英搖崛起的時代，經典英國搖滾樂團如數家珍。但當時是一個流行練習Copy歌，能熟練的演奏經典大團歌曲才能有表演機會的時代，四位團員還會有創作樂團的想法，十分新奇。紀豪提到當時的文化非常敬重樂師，但他比較叛逆，老師要求他練習Copy歌，他就不甘心的走向創作，也因此後來陸陸續續玩了幾個樂團，將搖滾樂起源於叛逆的脈絡發揚光大。

Photo Credit：高雄流行音樂中心

創作樂團普遍較有想法，因此總是有許多意識形態的討論，甚至公共運動的參與。但必順鄉村的生活很簡單，連話題也都很簡單，自己原來的工作和生活，到喜歡的樂團跟音樂，除此之外很少關心其他的事情。那些要不要去台北的猶豫，從來就沒有發生在必順鄉村身上。因為並不在意品牌的行銷和宣傳，自然而然也沒有離開高雄的必要。「其實把自己的音樂做好，舞台自然會找你。」胡俊說。

時代的洪流任他沖刷，只需安住在自己喜歡的旋律中

聊起音樂環境，紀豪說現在環境已經轉變的十分方便：「現在在臉書上就可以動員聽眾，不像以前到處發傳單，辛苦到最後，台上的人還是比台下多。」

胡俊補充到，大環境的改變除了行銷渠道，還有數位平台和表演空間：「現在樂團很容易找到表演空間，你看像高雄流行音樂中心也蓋好了。在軟硬體方面，現在其實都比以前要輕鬆方便許多。」

Photo Credit：高雄流行音樂中心

但不管時空如何變化，必順鄉村還是只關心音樂有沒有做得跟自己喜歡的樂團一樣好，但有沒有跟自己喜歡的樂團一樣紅，就不是那麼重要。他們就是非常典型的高雄樂團，玩音樂是自己喜歡的事情，盡全力做到最好，但是否被看見，沒有那樣的企圖心。或許是他們將眼光都放在世界級大團的身上，小島上的你爭我搶，實在顯得太小、太不重要了。

Photo Credit：高雄流行音樂中心

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