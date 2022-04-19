俄烏戰爭、上海封城等利空衝擊，台積電財報亮眼市場冷，如何審視今年到明年的半導體循環？

作為全球最大的半導體代工廠以及半導體產業風向球的台積電，第一季再度給出亮眼的財報成績，而在上半年俄烏戰爭、上海封城等利空衝擊下，台積電給出了什麼樣的展望？我們該如何審視今（2022）年及明年的半導體循環？本文將帶你一一詳解。

台積電2022 Q1營收及雙率，均擊敗財測高標

台積電2022 Q1營收達175.6億美元，再度創歷史新高，年增高達36％，季增11.6％；毛利率55.6％，營業利益率45.6％，不論是營收或雙率都超越了上季的財測高標，單季EPS來到7.82。營收細節如下：

從技術平台來看，手機和HPC持續作為台積電最大的營收主體，雖手機營收佔比明顯下滑至40％（前44％），創2018 Q2以來新低，但同時HPC高效能運算佔比大增，並首度超越手機來到41％（前37％），規模季增了26％，接手目前台積電主要的營收增長動能。另外，雖然佔比仍不大，但車用電子（佔比5％）也出現26％的強勁季增長，驗證了我們持續提醒用戶半導體產業中的趨勢將逐步走向分歧。

從製程節點來看，5奈米和7奈米營收規模分別佔比20％（前23％）和30％（前27％），先進製程（5奈米和7奈米）整體佔比仍維持50％水準，在美國大型資料中心需求推動下，持續擴大先進製程營收規模。

整體來說，台積電Q1營收及獲利優於財測預期，除了因為目前伺服器和車用電子的拉貨需求相當旺盛外，也因去年8月全面調漲晶圓代工價格，這反映了作為晶圓代工市場領導者，台積電即使在高通膨、高資本支出的壓力下，仍具有強勁地轉嫁能力；另外，台幣從年初以來反應聯準會快速升息與縮表，三個月快速貶值5％，也成為了支撐台積電毛利率的主因之一。

圖片來源：財經Ｍ平方

圖片來源：財經Ｍ平方

圖片來源：財經Ｍ平方 資料來源：台積電法說會資料

圖片來源：財經Ｍ平方 資料來源：台積電法說會資料

台積電2022 Q2與全年營運展望，以及四大問題回應

在USD/TWD =28.8的假設下，台積電繼續上調2022 Q2營收至176～182億美元，季增約0.2％～3.6％，可望繼續創高，且即使面臨俄烏衝突所導致的原材料成本上漲，兩率甚至再度上調，毛利率和營業利益率分別上調至56～58％（前 53％～55％）和45～47％（42％～44％）。

2022 Q2及未來公司營運展望：

2022Q2智慧型手機因面臨季節性因素有所放緩，但預估在HPC、車用及IoT需求不減的情況下，最多仍可維持3.6％的季增長。而在全年產能持續吃緊下，維持今年營收成長將可超過20％，與先前「mid-to-high」的展望目標。

第二季供應鏈的庫存在因應地緣政治衝突和中國疫情下，預估將比歷史高，並會維持一段時間。

先進製程進度上，3奈米下半年量產時程不變，且終端客戶的需求高，但成本和技術要求更高，將會確保能夠控制成本。2奈米同樣維持2025年量產的目標。

針對目前市場的許多不確定性，台積電給予了以下的回應：

俄烏戰爭：俄烏戰爭所造成的半導體材料短缺疑慮，例如氖氣、氙氣等，台積電已從各地不同的供應商進行採購，且有一定的庫存量，並不影響今年的生產和營運。

中國封城：中國近期Omicron爆發引發多地封鎖造成供應鏈的衝擊，延長了半導體設備的交貨時間，但正與設備供應商緊密合作，將優先支援影響設備交期的關鍵晶片，確保今年和2023年的設備供應。

成本漲價：面對未來先進製程的高折舊以及海外生產部門所帶來的成本壓力，認為可以靠五大因素（包括先進製程的開發和產能提升、定價、成本優化、產能利用率、技術組合）來維持毛利率，長期維持53％是可實現的。

庫存調整：認為通膨確實會影響消費性電子的消費狀況，但車用和HPC大趨勢並沒有改變。

總結來說，即使在外界眾多的利空之下，仍然不改台積電給出樂觀的展望。以下為M平方針對本次台積電法說和展望進行的財測預估，若假設2022Q2以財測中位數季增1.8％，後續兩季就算以悲觀營收季持平預估，全年營收仍可成長25.1％，且EPS同樣可以輕鬆達到30元以上的EPS目標（市場預估區間31～32元），若以22～25倍本益比做衡量，股價區間仍有671～762.5的價位，而截至2022年4/月15日台積電收盤股價為562元。

圖片來源：財經Ｍ平方 M平方嘗試以悲觀版本預估，以確認台積電2022年營收成長能否支撐台灣電子出口成長力道，可推估22Q3、Q4假設單季持平下，年增仍可分別達到20.0％、13.5％

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航