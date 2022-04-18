2022/04/18,
運動

香港晚報：張家朗升男子花劍「世界第一」，再創個人高峰

香港晚報：張家朗升男子花劍「世界第一」，再創個人高峰
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

港隊男子劍擊代表張家朗，首度升上世界男子花劍排名榜第一位，繼去年東京奧運摘金後再創高峰。

1）張家朗登男子花劍世一

港隊男子劍擊代表張家朗，今在花劍世界盃八強止步，但在國際劍擊總會積分已達200分，首度升上世界男子花劍排名榜第一位，力壓日本劍擊手敷根崇裕（180分）及意大利劍擊手Alessio Foconi（173分）；繼去年東京奧運摘金後再創高峰。

港隊總教練鄭兆康接受《港台》訪問表示很開心，認為該成績證明香港運動員能力，給隊友帶來正面訊息；並認為他已具備世界頂級運動員實力，但仍有進步空間，期望未來發揮更穩定。

特首林鄭月娥發文指可喜可賀，祝願本港劍擊隊在稍後男子團體賽續創佳績。另外，林鄭月娥在臉書提及，同日收到本港桌球運動員傅家俊的短訊，擔憂桌球可能失去政府精英資助評核計劃下「A級」項目地位。她表示，體育委員會上月底已決定暫時不改變「A級」項目名單，到明年初再檢視。

香港體育訓練資源緊拙，在去年東奧後曾經引起熱議，港隊在一些項目表現出色，但因數次未被列為奧運項目，在體委會評級失分。《體路》日前報導桌球明年或被降至「B級」，屆時資助金額或會少最多8成。傅家俊關注降格後，2030年有機會爭奪亞運獎牌的球手或失去重要訓練支援。

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Photo Credit：AP / 達志影像

2）反修例後集結罪較多判囚

《明報》統計反修例運動定罪紀錄發現，2019年6月至今最少有11宗主要涉及參與、組織和煽惑未經批准集結的案件。在這類型已結案的案件中，37人被裁定罪成，其中31名被告即時監禁，佔定罪人數約84%，而平均總刑期是12個月。

根據《公安條例》，參與未經批准集結最高可判囚5年；2002年至反修例前的案件，均以非監禁形式量刑。反修例運動後，6.21集結案成首例監禁定罪，而8.18集結案中梁國雄獲判18個月，與10.1集結案中陳皓桓、李卓人和何俊仁一樣成為單一集結案刑期最重者。另有過半數案件轉介至判刑上限更高的區域法院，而非過往常用的裁判法院。

擔任2014年佔中案主控的資深大律師布思義（Andrew Bruce）向《明報》表示，未經批准集結罪不設量刑標準，法官可以根據環境調節量刑，而法院級別一般情況下是由律政司全權決定。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）林村河染藍

有市民今早發現大埔林村河下游被染藍，有街坊擔心河水被污染可能引致魚類死亡。大埔區議員劉勇威在社交媒體發文表示已聯絡環保署、康文署跟進。

劉勇威指有街坊通知，大埔花園與梅樹坑公園交界一帶林村河有藍色液體從渠道流出，懷疑是源頭；他呼籲街坊留意附近有沒有油漆工程，並協助環保署追查來源和執法。

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Photo Credit: Facebook群組「大埔 TAI PO」網民Rex Ng圖片

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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