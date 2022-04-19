老師剖析學生心理：為什麼孩子在大考前幾天總會突然一直在混時間？

文：靜語

說說孩子前，先說說為人師表的我吧。

因為我想拿到比原本多益更高的分數，所以近期就要考多益了。然而，這幾天我卻一直無法打起精神讀書。你們或許會認為，身為英文老師的我，英文程度肯定都很好吧？多益隨便考都能滿分吧？

然而，老實說，我出社會後接觸的英文有限，身為補習班英文老師，工作內容的英文頂多是國中、國小程度。將近十年下來，不光是多益的單字量，甚至連閱讀和聽力的能力都下降一大截。我非常緊張，所以利用平時白天空閒時間，拼命練習英文。經過一個半月的努力，講義練習完了三本，模擬試題練習完一本。

直到上星期日。

距離考試剩不到幾天天，然而我卻徹底發現，以目前的程度要考出為自己設立的多益900分目標，真的完全無法達成，甚至，非常有可能連金色證書860分以上的門檻都達不到。當這個念頭出現，徹底擊碎我的鬥志，所以我開始逃避面對多益。

很神奇吧？

身為老師的我，從小到大不斷往第一名學霸衝刺的我，居然會因為區區多益考試，出現和「總是在逃避讀書」導致成績不好的孩子們一樣的「症頭」。

這到底是怎麼一回事？孩子的狀況到底有沒有解？我想必須分成以下幾個部分來分析，而其實我也是這樣在幫助自己和孩子，所以如果處理得當，孩子的狀況應該都是有解的：

為什麼孩子總是在大考前突然變得不用功讀書？ 逃避其實是人類的心理防禦機制 處理孩子的心理課題之前，先處理自己的心理課題 該如何與孩子溝通

進入正題以前，我想先說一下，今天探討的是平時用功，但考前會突然開始混時間的孩子。雖然不是在討論總是不用功的孩子，但其實這兩種孩子很多部分是類似的，同樣可以參考。

一、為什麼孩子總是在大考前突然變得不用功讀書？

你可能會發現，孩子總是在大考前突然變得很不認真，一直在鬼混，東摸西摸，叫也叫不聽、越罵越「故意」不讀書。然後，考試成績當然很差，孩子好像也心不在焉，或覺得自己沒有用功當然考不好，甚至直接認為自己就是笨，才會考差。

其實，孩子在大考前不認真的原因，就跟我考多益的狀況大同小異。

孩子大多是發現自己達不到「自己想要的標準」，壓力超過自身所能負荷的程度，才會選擇用「逃避」的方式來面對大考。

身為父母，可能會思考，孩子看起來不像是會給自己高標準的模樣，也不像有壓力的樣子。其實不然，孩子就像一張白紙，大人給他什麼，就吸收什麼，大人一直有意或無意地說著其他人的成就或成績，孩子便會不自覺地將這個當作自己的標準。

我相信，大人也沒覺察到的這些事，心智尚不成熟的孩子，肯定也不會覺察到。

身為父母，其實就是扮演「從旁協助孩子發展」的角色，我們必須先面對、探索和覺察到自己和孩子的狀況，才能幫助孩子不再「逃避」問題。

二、逃避其實是人類的心理防禦機制

先說結論。

孩子因為壓力，超過自己能負荷的範圍，所以大腦出於本能地產生心理防衛機制，以考前不用功讀書的方式面對考試，因此，即使成績差，也不用面對「自己能力不足以達成標準」的殘酷事實，反而可以有其他藉口「合理化」成績差的結果。

逃避，其實是一種心理防禦機制。

有一本心理學相關的書籍叫《為什麼我們總是在逃避》，內容整理了心理防禦機制，簡介如下：

鴕鳥心態──壓抑與否認

因為懂得，所以慈悲──轉移與反向作用

非黑即白思維──分裂

沉溺美好童話——理想化

到處散播負能量——投射

為避免痛苦，放棄所有開始——控制

用狡辯回避真相——「思考」

「一本正經」地胡說八道——羞恥防衛

如果真的沒時間看書，不妨花13分鐘，Youtube「維思維WeisWay」頻道同樣也有整理心理防禦機制的影片。

不只是孩子，大人也有許多各種不同的心理防禦機制，只是我們本身並沒有覺察。就連身為大人也沒有覺察到的事物，孩子們又怎麼可能覺察到呢？

所以，才會出現以下對話。

媽媽：「你為什麼每次月考前都要鬼混？」

孩子：「我也不知道。」

媽媽（怒）：「我是很認真地在問你話，你這什麼態度！」

因為孩子真的也不知道自己為什麼會這樣，所以也無從答起。

三、處理孩子的心理課題之前，先處理自己的心理課題

如我上一段提到，身為大人，大多時候也不會覺察自己的心理防禦機制，應該說，「面對自己感到挫折或受傷的事」本身就是一件極其困難的事。大人都難以辦到，為何覺得孩子辦得到呢？

老實說，我知道大多數的父母，都非常後悔過往不用功讀書，有了孩子後，就會將「必須用功讀書」的觀念強加於孩子。此刻，我們先停一下，從現在開始，先短暫地把焦點放在自己身上，先思考：「為什麼我以前不用功讀書？」你有想過嗎？你是真的沒想過自己不用功讀書的原因，還是其實心知肚明，卻不願意正視原因？

為什麼我提到這個？因為你以前不用功讀書的原因，跟孩子不用功讀書的原因，基本上大同小異。

孩子不願意讀書的原因，基本上不出以下幾種狀況，而我並非指責父母，而是希望父母們能靜心想想以前不用功讀書的自己，是不是也有類似經歷：

孩子達不到父母的標準：師長和父母一直有意無意提到其他人的成績或成就多出色，孩子下意識地就會將這個當作父母對自己的期望標準，而當孩子發現總是達不到標準，便會放棄讀書。 孩子總被父母說不夠好：班上的同學都非常優秀，孩子學習得很辛苦，但考試成績與班排名，不管孩子再怎麼滿意，卻仍總是被師長和父母說不夠好，我相信多數父母都是為了別讓孩子太驕傲才會這樣說，不過，久而久之孩子就會失去自信而放棄讀書。 孩子給自己設的標準過高：其實孩子就像一張白紙，大人給什麼，就吸收什麼，如果身為師長的我一直拼命灌輸孩子，大學除了台清交成之外都沒出息，那麼孩子就會以此為標準努力；當孩子發現考不上台清交成時，就會很乾脆地放棄讀書。 孩子沒有多餘的時間讀書：孩子在家會受到各種干擾，導致無法專心讀書。例如，要幫家裡賺錢、做家事、照顧弟妹、家裡沒有安靜的讀書空間等等。 孩子已經習慣在家就等於不用讀書：國小在安親班長大的孩子，平常習慣在安親班就把作業寫完、把書讀完，所以回到家時父母也會讓孩子盡量放鬆，孩子在國小六年養成「在家放鬆」的習慣，到了國中才要改變，其實非常困難。

身為父母，其實同樣曾經是個孩子，我們的心理層面，同樣經歷著某些父母輩帶給我們跨不過的心理障礙，所以，與其不停看育兒手冊，倒不如深入了解自己，看看自己的心理障礙，是否不知不覺地「轉移」給了孩子。

自我探索後，你肯定會訝異地發現：「真的耶，我不自覺地將以前讀書遇到的挫折『轉移』給孩子了。」這很正常，因為「轉移」本身也是一種心理防禦機制。好的部分會轉移，壞的部分當然也會轉移。

再退一步地說，我們之所以這麼自然地，將父母輩帶給我們的課題直接轉移給孩子，是因為我們在不知不覺間，複製了自身父母的各種行為和思想。

當然，有覺察到的部分，肯定會改變，可是沒有覺察到的部分，就是會繼續複製。這就是為什麼比起瘋狂看育兒手冊，探索和面對自己的過去，相對比較重要的原因之一。

所以，不要後悔過去不用功讀書的自己，而將用功讀書強加於孩子。這樣很容易會讓孩子感到你有著過高的期望，導致孩子壓力過大而直接放棄讀書。