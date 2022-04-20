G7對俄制裁、中國疫情、戰略儲油對國際能源供需造成哪些影響？

俄烏危機延燒至今，G7表態加重對俄制裁，煤炭也成為歐盟首次能源禁運項目，各國經濟將受到多大的衝擊？另外，我們也從三大能源機構最新數據分析，俄油產量下降、中國疫情、戰略儲油對能源供需的影響。

最新制裁：布查事件引發G7擴大制裁力道，煤炭成為歐盟首次能源禁運項目

在烏克蘭「布查事件」（註）後，西方國家對俄羅斯制裁力度再度擴大，G7於4月7日發表聯合聲明表示：「我們將加快減少對俄羅斯能源依賴的計劃，包括逐步淘汰和禁止俄羅斯煤炭進口，以及加速減少對俄羅斯石油的依賴。」歐、日、英也分別作出更多表態，歐盟於8日通過對俄羅斯第五輪制裁，禁止進口煤炭、木材、化學品和其他產品，其中俄煤進口禁令將從8月第2週起生效。

​​ 註釋：布查事件 俄羅斯軍隊於4月初自烏克蘭基輔布外圍地區的布查鎮撤軍後，遭國際媒體、社群媒體指控造成大量平民死傷，具有戰爭罪、種族滅絕的嫌疑。 ​​ ​​

日本政府則表示除了禁止進口俄羅斯的煤炭外，也將陸續禁止俄羅斯機械、部分木材以及伏特加；英國則是承諾在 2022年底前，停止所有俄羅斯煤炭和石油，天然氣也將會跟進。

雖然G7聲明表示要對俄羅斯的能源產業實施制裁，但各國政策出現明顯分歧。我們可以發現，美、英兩國對俄限制最多，天然氣、原油、煤均在禁止進口的名單，日本、歐盟目前僅將煤炭列入制裁名單，加拿大則是禁止進口俄國原油。主要原因在於各國對俄羅斯能源依賴程度不同。

以下我們整理各國從俄羅斯進口能源商品的金額與比重，並整理出哪些國家面臨較高的風險。

整體來說，加拿大、美國屬於能源（油、氣、煤）淨出口國，對俄實施能源禁運不會嚴重影響國內的原物料供給。日本為原物料的需求國，但主要進口來源國仰賴澳洲、印尼，因此對俄羅斯能源依賴也不大。而歐洲對俄依賴程度最高，因此歐盟內部針對油氣禁運制裁仍有明顯分歧，尤其毗鄰俄國的東歐國家反對聲浪更大，因此目前各國同意禁止進口的項目僅限煤炭。

歐盟雖然高達43％煤炭進口來自俄羅斯，但在能源轉型的趨勢下，近年逐步減少煤炭的消費量，目前煤炭需求量已降至1990年代的三分之一，加上俄羅斯進口煤炭佔歐盟整體能源供給不到3％，因此歐盟對於煤碳的依賴程度也不如天然氣與原油。

圖片來源：財經Ｍ平方 資料來源：OEC、BP。圖中所提到的原油、精煉油、天然氣（液化+汽化）、煤對應到的HS代碼分別為2709、2710、2711、2701。貿易數據參考資料期間為2020年。依賴程度定義 - 低度依賴：對俄羅斯依賴程度較低/短期內可以輕易找到替代來源；中度依賴：對俄羅斯中度依賴，雖可以找到替代來源，但多數份額難以完全填補；高度依賴：對俄羅斯高度依賴，短期難以找到替代來源

最新抗衡：美國、IEA追加釋放2.4億桶戰略儲油，俄油供應缺口補上了？

在制裁過後，面對居高不下的油價，國際能源署（IEA）於4月1日也宣布釋出的1.2億桶戰略儲油SPR（美國50％+ 其餘會員國50％），拜登政府於3月31日也宣布在未來半年內每天平均釋出100萬桶、總量達1.8億桶石油，但其中 6000萬桶將用在前述IEA聯合拋儲行動，因此整體釋出量能為2.4億桶（=1.2億桶美國自行釋放 + 6,000萬桶來自美國按照IEA拋儲協議 + 6,000萬桶來自其餘IEA會員國）。

這是過去半年內國際第三次釋出戰略儲油，拋儲規模也創下歷史新高，超越1990年海灣戰爭、2005年卡崔納颶風、2011年利比亞內戰、2021年冬季能源危機、2022年3月初俄烏危機。

圖片來源：財經Ｍ平方

這2.4億桶到底是多少？若加上3月初的6000萬桶，總計3億桶要在2個季度內釋出，等同於166萬桶／日的供應，高於我們先前預估的66萬桶／日。若能加上美國Q2季增75萬桶（EIA預估），先考量OPEC+增產不如預期與伊朗核協延遲通過下，總計仍有200～250萬桶，一定程度能彌補了俄羅斯780萬原油出口中，美、英對其制裁的100萬桶，以及其他因金融貿易因素而損失的總計約200～300萬桶。

當然，拉長來看，俄羅斯每年石油出口量約17億桶，IEA總儲備量20億桶、但無法全數耗盡，石油淨進口會員國仍須保持一定庫存水位，本次又已消耗15％總SPR。拋儲影響淡化後，仍要回歸美國、OPEC+產量是否如期釋出，以及需求面的最新發展。

圖片來源：財經Ｍ平方

我們將於以下更新三大能源機構月報重點。

能源機構月報：俄油產量下降，但中國疫情、戰略儲油舒緩供需緊缺

本週三大能源機構（美國能源署EIA、國際能源署IEA、石油輸出國組織OPEC）輪番發佈最新展望，藉此觀察機構對於原油供需基本面的態度轉變，以下我們整理三大機構月報重點：

EIA：下調2022年全球每日石油需求量至9980萬桶（3月預估10061萬桶），同時也下調2022年俄國每日石油產量至1043萬桶（3月預估1083萬桶），而我們最關心的庫存方面，Q2～Q4起庫存轉呈堆積（29、68、64萬桶 vs 3月預估：74、64、57萬桶），但仍因俄烏風暴顯著下調了Q2的堆積幅度，是值得持續關注的地方。

OPEC：3月OPEC 10國（除伊朗、利比亞、委內瑞拉等豁免國）僅增產8萬桶，大幅低於配額25.4萬桶。安哥拉（-8萬桶）、剛果（-15萬桶）、加彭（-4萬桶）、奈及利亞（-24萬桶）等非洲國家持續面臨剩餘產能不足、產量不增反減，沙特（+54萬桶 vs 配額+104萬桶）與伊拉克（+11萬桶 vs 配額+45萬桶）兩大產油國也並未達標，整體增產狀況不如預期。

IEA：中國與OECD需求轉弱、連續第二個月下調需求增幅，而供給端方面，則預估俄國原油產量4月損失150萬桶（先前預估300萬桶）、5月產量損失將達到300萬桶。此外，全球石油庫存連續14個月下降，2月OECD工業庫存快速消耗至5年平均值的3.2億桶以下，但由於需求前景轉弱、以及戰略儲油（SPR）歷史規模釋放，預計能短期避免供給緊缺。