台灣3月外匯存底5487億美元罕見衰退，外界拋出「設立主權財富基金救股市」，楊金龍如何回應？

受到俄烏戰爭影響，全球通貨膨脹高居不下，美國升息熱錢開始緊縮，使得台灣股市大幅縮水，外資持有新台幣資產金額創下1年新低，台灣3月外匯存底金額終結連續7漲的勢頭，對此外界拋出「設立主權財富基金救股市」的想法，央行總裁楊金龍則強調若要成立主權基金須立法。

台灣外匯存底，罕見衰退

受到能源和原物料價格飛漲，美國公布3月通貨膨脹飆升至8.5%，創下40年以來新高，物價不斷上漲，通膨率已經連續6個月突破美國聯準會（Fed）設下的平均2%防線。

聯準會理事佈雷納德（Lael Brainard）對外指出，聯準會的首要目標是降低通膨，而政策正在艱難地尋求平衡，既要收緊貨幣又不能傷害經濟成長。

今年3月聯準會已經升息，而下一次再度升息時間點落在5月，根據美國釋出的消息來看，未來升息幅度將會更大。

受到消息影響，外資熱錢大舉從台灣撤出，央行統計顯示3月底外資持有國內股票及債券按市價計算約為6772億美元（新台幣19.6兆元），月減331億美元（新台幣9599億元）。

還有，台灣3月外匯存底金額為5487億美元（新台幣15.9兆元），月減12.24億美元（新台幣353.8億元），終結連7漲。外資持有新台幣資產金額，還有約當外匯存底的比重均為1年新低。

央行外匯局局長蔡烱民指出，外資持有的新台幣資產金額與占比下滑，台股市值下滑也是關鍵原因。

另外，他強調外匯存底變動因素有3點，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，還有央行為維持外匯市場秩序進場調節（拋匯阻貶）。

金融市場疲弱，外界拋出外匯存底救股市、設立主權財富基金

本來美國升息已經讓金融市場資金緊縮，又遇到俄烏戰爭持續僵持，市場投資人由積極轉為保守，台股連帶受到影響，指數跌破萬七關卡。

證交所今日公布第1季上市股票交易自然人數變化，大戶人數及中實戶人數雙雙寫下近5季以來新低。有鑑於此，外界則有聲音指出，為何不用來購買股票、不動產等賺取更高報酬率，還能穩定股市。

央行告訴《關鍵評論網》外匯就是外國的貨幣（包括現金、存款、支票、本票、匯票等）和可以兌換成貨幣的有價證券（包括公債、國庫券、 股票、公司債等）。

由於現金無法生息、保管困難，再加上各國亦不允許大量現金遭搬離出國境，因此國與國貿易多以「現金以外方式支付款項」，因此台灣持有的外匯，絕大部分都是以現金以外的貨幣來保有的。

根據「資產與負債平衡」的概念，國與國間的貨幣價值上有一定比例，也就是俗稱匯率，假設買進1億美元，就等於放出了新臺幣30億元。

這意味央行擁有1億美元，也同時持有新臺幣30億元的負債，若不遵守這項概念的話，新台幣過於浮濫就會造成通貨膨脹。

央行強調，外匯存底的功能是當作國家用錢的蓄水庫，當平時國人有外匯需求，或國家發生緊急情況，因此央行首重安全性，再來是流動性（調節匯市），最後才是追求收益性。

在上述前提下，目前中央銀行運用外匯的途徑有2個，一個是透過指定銀行供應國內正當的外匯需要，一個是存放國外孳生利息。

央行總裁楊金龍日前表示，外匯存底持有美債的比例超過7成，剩下才是歐元、日圓、人民幣等其他貨幣。

至於外界提及利用外匯存底「設立主權財富基金」，央行回應主權基金平常承擔較高的風險、報酬率較高，假如發生金融危機並無法有效調度資金穩定匯率。

假設國內有共識設立主權財富基金，央行指出應先立法，在法律允許的範圍內，由專業機構管理運作，主權基金如擬投資外幣資產，應以新台幣從外匯市場上購買外匯。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

核稿編輯：翁世航