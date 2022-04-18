《怪獸與鄧不利多的秘密》票房冠軍之下的隱憂：《怪獸》系列3集每況愈下、走勢疲軟，能否延續仍在未定之天

風靡全球的《哈利波特》衍生電影作品《怪獸與鄧不利多的秘密》，上週在全台與北美盛大上映，台灣首周4天票房累積突破5700萬台幣，榮獲全台票房冠軍；至於北美則是首週3天票房累積4300萬美金，同樣是北美週末票房冠軍。不過，雖然《怪獸與鄧不利多的秘密》表面看似風光拿下票房冠軍，但此系列在票房上卻逐漸產生疲軟態勢。

童書《哈利波特》首集《哈利波特—神秘的魔法石》在2001年時，被華納兄弟改編成電影躍上大銀幕，而後原作書籍共7集，共被改編成8集電影，全球吸金共約77.33億美金，單集平均9.6億美金，成為影史最賣座的魔法系列。

正當眾人以為《哈利波特》電影版畫下句點時，華納兄弟自然不可能放過此吸金能力極強的金雞母IP，於是推出衍伸外傳《怪獸與牠們的產地》，以奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）飾演的奇獸飼育學家紐特斯卡曼德（Newt Scamander）為軸，述說20世紀美洲大陸的魔法世界。

外傳系列今（2022）年來到第三集《怪獸與鄧不利多的秘密》，同樣由導演大衛葉慈（David Yates）執掌導演筒，編劇則由J.K.羅琳（J.K. Rowling）、史蒂夫克勒伍（Steve Kloves） 攜手執筆。卡司陣容最大變動則是強尼戴普（Johnny Depp）飾演的葛林戴華德（Grindelwald），因家暴風波替換成邁茲米克森（Mads Mikkelsen）演出，其餘包含艾迪瑞德曼、裘德洛（Jude Law）、伊薩米勒（Ezra Miller）、丹富樂（Dan Fogler）等人全數回歸。

Photo Credit: 華納兄弟 邁茲米克森

此作耗資2億美金拍攝，映前雖然歷經了強尼戴普的換角，以及J.K.羅琳的「跨性別」風波產生的「取消文化」，但仍讓眾家魔法世界的「麻瓜影迷」引頸期盼，至於《怪獸與鄧不利多的秘密》本集的最大亮點除了奇珍異獸之外，自然就是鄧不利多與葛林戴華德兩位巫師昔日的同志戀情。

如上文所言，以北美票房為例，首週3天累積4300萬美金，穩坐上週票房冠軍，但倘若細看此系列的票房走勢，會發現逐步下探。第一集《怪獸與牠們的產地》北美首週為7400萬美金，第二集《怪獸與葛林戴華德的罪行》則是6200萬美金，到了《怪獸與鄧不利多的秘密》僅剩4300萬美金，明顯後繼無力。

雖然COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情可能是導致票房下跌的原因之一，但若對比華納兄弟上一檔期《蝙蝠俠》1.28億美金的北美首週成績，顯然在今年北美市場，COVID-19並未是此類商業大片的阻礙，因此，《怪獸與鄧不利多的秘密》的4300萬美金的開票成績，恐怕僅是「差強人意」。

不過，《哈利波特》的受眾其實並不像《星際大戰》一樣較為看重北美觀眾，在全球擁有無數書迷、影迷的《哈利波特》，以《怪獸》系列為例，前兩集《怪獸與牠們的產地》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》總票房分別收下8.14億美金、6.54億美金，其中將近75％來自北美以外的國際市場。

不過，以時局來看，《怪獸與鄧不利多的秘密》在北美本土之外的國際市場，也遭逢嚴峻考驗。

由於俄烏戰爭持續，西方世界不斷給予制裁，好萊塢也加入抵制浪潮，華納兄弟先是暫停《蝙蝠俠》在俄羅斯的上映計畫，當時華納兄弟表示：「鑑於烏克蘭的人道主義危機，華納媒體暫停《蝙蝠俠》在俄羅斯的發行，隨著事態的發展，我們也將繼續觀察情況。我們希望這場悲劇能夠迅速而和平地解決。」

有鑑於此，《怪獸與鄧不利多的秘密》自然就在俄羅斯境內缺席， 雖然俄羅斯的票房表現比不上北美、中國等大型市場，但其實俄羅斯也是全球票房最高的市場之一，更是好萊塢電影極為看重的票房重點地區，就以去（2021）年 《蜘蛛人：無家日》為例，在俄羅斯上映至今，已經超過4450萬美金的進帳。缺乏俄羅斯市場，自然是一大損失。

主動抵制俄羅斯市場之外，全球最大票倉之一中國市場，則是受到COVID-19的強烈影響，導致超過半數的影城關閉，至今票房大約進帳1470萬美金，而日前甚至爆出華納兄弟為了中國市場，刪減6秒「敏感同志」內容引起的爭議事件，也都讓中國市場蒙上一層陰影。

最後，根據北美指標性票房網站《Box Office Mojo》指出，目前《怪獸與鄧不利多的秘密》在國際市場共收入1.5億美金，加上北美的4300美金，全球共計1.93億美金。在當今的局勢，以《哈利波特》系列的水準而言，總票房要能追平最低標《怪獸與葛林戴華德的罪行》的6.54億美金，恐怕也非易事。

倘若《怪獸與鄧不利多的秘密》最終票房不甚理想，就並不清楚華納兄弟是否會持續推動《怪獸》系列作，以達成當初規劃的5集系列計畫。魔法世界的未來，值得各位麻瓜觀察。

Photo Credit: 華納兄弟

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核稿編輯：翁世航