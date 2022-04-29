5月報稅常見QA整理：申報扶養親屬可以節稅，是不是報愈多省愈多？

文：游承翰（理財規劃顧問）

在報稅季前，有沒有哪些常見的保險與所得稅務議題是我們應該留意的呢？又有哪些常見的報稅疏失態樣，是國稅局會特別關注的？讓我們一起來看常見的報稅Q&A問答整理。

提到所得稅與保險費相關的稅務，不知道你是否也曾經有類似以下這些疑惑：

聽朋友說，申報扶養親屬可以節稅，真的是越多越好嗎？如果家庭中有很多子女要申報父母扶養，那申報時是先搶先贏嗎？

如果幫自己的兄弟姊妹、或是姪子姪女繳商業保險費，這部分可以申報列舉扣除嗎？我在外國唸書的子女，在當地購買的商業保險，是否可以當作保險費列舉扣除？

在「受扶養親屬」的條件上，似乎免稅額跟扣除額的條件不同，到底是本人、配偶、受扶養親屬，還是受扶養直系親屬、還是受扶養直系尊親屬呢？

我們家的車險、房屋的地震險也可以列報保險費列舉扣除嗎？

如果是全民健保費，跟商業保險費的扣除額規定有哪裡不同？如果沒有在同一個申報戶裡面，也可以申報父母的健保費列舉扣除嗎？

保險費、保險給付與所得稅、遺產及贈與稅都有密切相關，也有專書、專文在這個議題上有所著墨，但這次的QA問答，希望把複雜的稅務議題，透過淺顯易懂的文字，幫助大家在報稅季之前，留意自己家庭申報戶可能會遇到的稅務問題。

在進入本次的常見QA之前，想用一張簡單清楚的圖文，替大家建立一個全局的觀點，因為當我們在討論常見的「申報受扶養親屬」之前，必須先了解所得稅的結構。

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政府在稅收的主要架構，總原則是「稅額＝稅基x稅率」。

我們納稅義務人，在一年之中，可能會有許多來源的「應稅所得」，所有應稅所得加起來便是「綜合所得總額」，但稽徵機關並不會直接拿「總額」去計算我們要繳多少稅，而是政府基於人民維持基本生活與衡量納稅能力，有「免稅額與扣除額」的相關規定，且在納稅者權利保護法通過後，納稅人之綜合所得總額，除了扣除「免稅額、扣除額」之外，另外可以有「基本生活所需費用差額」之額度可以扣除[註ㄧ]。

因此在計算所得稅的基礎，是「綜合所得淨額」＝「總合所得總額 - 免稅額 - 扣除額（一般 + 特別）- 基本生活費差額」。我們需要繳多少稅，是以「綜合所得淨額」當作「稅基」再乘上「稅率」（5%~40%），才會得到每年5月要繳的「稅額」。有了上述基本的觀念，在進入討論常見QA的討論時，大家可能就比較會有一個輪廓。

Q&A問答整理

Q：聽朋友說，申報扶養親屬可以節稅，真的是越多越好嗎？如果家庭中有很多子女要申報父母扶養，那這是先搶先贏嗎？

A：作為理財規劃顧問的角色，我們在跟客戶討論任何一個財務決定的時候，都會協助客戶看見一個決定背後的兩面性，比如在申報其他親屬為「受扶養」[註二]，雖然有稅務上的可能好處（例如：免稅額、人身保險的扣除額等等），但它同時背後也會帶來其他影響，其中一個部分就是「申報戶」中「全戶所得的合計」。

白話一點理解，如果今天申報父母作為受扶養親屬，那父母本身的全部所得也會跟著進入納稅義務人的申報戶裡面，全部一起計算。由於受扶養親屬均應一併申報所得，所以財政部也經常提醒民眾，納稅義務人如未將「受扶養親屬」當年度所得合併申報，即可能涉及漏報，如果經財政部查獲有短漏報情形，除補稅外還要處罰 [註三]。

另外的影響層面，假設受扶養的親屬，原本是低收入、身心障礙者生活補助的申請人，會因為被申報「受扶養」的關係，「同一申報戶」的所得，因為納稅義務人與受扶養者，全戶人口的所得都會一起計入，可能會造成原本低收入補助的申請人失去資格。此時，作為子女的角色，也許不能只思考申報其他親屬為「受扶養」的益處，應同時考量被影響到的其他層面。

此外，兄弟姊妹兩人以上共同扶養直系尊親屬，也不是先搶先贏，而是應由兄弟姊妹間協議推定其中一人申報扶養，如果沒有達成協議，由實際或主要扶養者申報扶養。

原則上，受扶養者當年度所得，若不高於免稅額及扣除額之合計數時，才比較有節稅的實質意義[註四]，因此在決定任何的財務決策之前，可能都應該先分析利弊得失、審慎衡量。

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Q：如果幫我的兄弟姐妹、或是姪子姪女繳商業保險費，這部分可以申報列舉扣除嗎？在外國唸書的子女，在當地購買的商業保險，是否可以當作保險費列舉扣除？

A：幫兄弟姊妹、姪子姪女都不行哦。

依據《所得稅法》第17條第1項第2款第2目之保險費規定，納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬之「人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險」之保險費，每人每年扣除數額以不超過24,000元為限。

只有「本人、配偶、受扶養直系親屬」符合資格，其中「受扶養」直系親屬，在「直系親屬」中有向上的「尊親屬」，向下的「卑親屬」。

受扶養直系「尊」親屬有兩種 [註五]：直系血親尊親屬及直系姻親尊親屬。

「直系血親尊親屬」像是我們的父母、祖父母、繼父母，「直系姻親尊親屬」像是岳父母；而受扶養直系「卑」親屬，就有子女、孫子女。換言之，在「人身保險費」這項列舉扣除額上，旁系親屬或其他非直系血親或非直系姻親之保險費支出，皆不得扣除。[註六]

關於在國外唸書子女買的當地保險費，財政部的立場是，如果申報居住國外而受扶養之直系親屬，在當地投保人身保險所支付之保險費，可憑親屬向當地經政府核准設立之保險公司投保人身保險所支付之保險費收據正本，及保險單影本申報扣除。[註七]

Q：在「受扶養親屬」的條件上，似乎免稅額跟扣除額的條件不同，感覺很容易搞混，到底是本人、配偶、受扶養親屬，還是受扶養「直系親屬」、還是受扶養「直系尊親屬」呢？

A：因為在條件資格上有很多相似、容易搞混的地方，因此用表格的方式，把上述的問題整理在一起回答，以2022年的報稅資料為例（2023年開始用不同的數字）。

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Q：家中車子的車險、房屋的地震險也可以列報保險費列舉扣除嗎？