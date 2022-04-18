什麼是「長新冠」？患者康復後都會有？

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

「陳教授，我的思想忽然糢糊一片，已經反覆檢測了多次，結果都是陰性，沒有新冠復陽，就連腦素描也找不出原因，老闆卻以為我發白日夢，如此下去我怕連飯碗也不保！」

「陳醫生，我以往每天跑步個多少時，現今上二樓也感氣喘乏力，見了幾位胸肺及心臟專家也找不出原因。」「陳院長，我需要見精神科醫生嗎？」

過去兩個月，這些新冠康復者是我最常見的病人，他們各有不同的症狀，但全部都有一個共通點，就是原因不明、求救無門。最近一次的醫管局高層會議，我再三指出「長新冠」將會對醫瘵及經濟帶來沉重負擔。上星期二，就連美國總統拜登也敦促聯邦政府全力找出「長新冠」的原因及治療方法。

什麼是「長新冠」？

根據美國疾控中心，新冠肺炎長期綜合後遺症（或稱「長新冠」）是指新冠患者康復後，出現持續一個月以上多種不能以其他原因解釋的徵狀，包括「腦霧」、疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難、咳嗽、肌肉酸痛、腸胃失調、脫髮等等。不是所有患者都會出現以上所有症狀，有些患者的大腦受影響比較明顯，而另一些患者的主要症狀可能是咳嗽或腸胃失調，所以這些患者往往分散到不同的專科醫生接受治療。

「長新冠」的誤解

很多人對「長新冠」有不少誤解，以為是身體還有殘餘病毒或是病毒破壞了個别器官的後遺症。亦有不少理論，例如多器官炎症、免疫系統過敏反應、精神壓力等等，更有人以為「長新冠」只是逃避工作的藉口，儘管這些理論說得如何娓娓動聽，至今沒有一種學說得到科學數據支持。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「長新冠型腸道微生態」

中大研究團隊發現，近八成新冠肺炎康復者六個月後仍受「長新冠」困擾。同時我們亦發現「長新冠」並不是局限於長者、長期病患、重症或發炎指數高的人士。我們以宏基因學（metagenomics）分析超過1200個糞便樣本的細菌基因，首次證實「長新冠」患者擁有獨特的腸道微生態，有如手指指紋般可以識別，團隊把這發現稱之為「長新冠型腸道微生態」。透過檢測「長新冠型腸道微生態」，我們可以預測罹患「長新冠」的風險；更透過檢測康復者是否帶有「長新冠型腸道微生態」，我們可以診斷出現持續症狀的康復人士是否患上「長新冠」，其靈敏度及特異性均近90%。

此外，我們亦發現分析腸道微生態可區分不同類型的「長新冠」。例如，缺乏與免疫力有關的「好菌」會出現持續咳嗽和氣促的呼吸系統症狀；而某些惡菌則會引致疲倦、失眠、記憶力差和失去味覺等腦神經系統問題。區分不同類別的「長新冠」症狀可望為「長新冠」患者對症下藥。

從診斷到治療

我們初步研究更發現，利用中大研發的微生態配方（SIM01）醫治新冠康復者，百分之九十人士於一年後並沒有出現「長新冠」。我們正進行大型臨床研究，利用SIM01調整腸道微生態以治療及預防「長新冠」。

自2020年新冠肺炎爆發以來，全球已有超過5億人口染疫。以香港為例，單是第五波疫情已有數以百萬計市民確診，數目極之驚人。我們正努力不懈，不單要找出腸道微生態與「長新冠」的關係，更希望為廣大市民提供預測、診斷及治療「長新冠」的方案。

（標題為編輯所擬，原標題為「長新冠？佯新冠？」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex