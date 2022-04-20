永懷「寶島歌王」文夏（下）：被國民政府斷生路，到了日本才能唱台語歌，真是台灣人的悲哀！

禁歌與國語政策，以及台語歌日本化的原因

雖然國民政府佔據台灣的初期，早在1948年就推動以北京話為核心的「國語政策」，但直到1956年才開始認真執行。根據音樂人杜文靖（1995）〈光復後台灣歌謠發展史〉：

「哼唱台語歌謠成了下里巴人的代名詞，被社會以次等公民對待。從那時開始，政府灌輸老師、學生：第一等人要唱英文歌、第二等人要唱國語流行歌；只有不入流的第三等人才會唱台語歌，並在學校被師長及同學認定為「沒水準」。」

「在這樣的社會氛圍中，講台語成為一種羞恥，連交女朋友都成為幾乎不可能的任務。許多台語歌手和台語歌謠的詞曲創作家只能轉行謀生。台灣本土歌謠遭受重創。但即便如此，人們對於台灣本土歌謠的需求從未消失。 很多已經改行的本土音樂人為日本歌曲填上台語歌詞，進一步促進了翻唱歌曲的普及，而這樣的風潮持續了好幾十年」

文夏成名之時，正是台語歌開始被打壓的時期。他的成名曲〈漂浪之女〉，是由台南詩人許丙丁填詞，他自己作曲。詞優美如詩，曲則具日本風味。但不可不為典型台語歌的經典，數十年來不斷被後繼歌星翻唱。如「西區老二」文章引述的年表，台語歌發表的空間不斷被政策打壓，文夏的歌開始一直被禁，而台語歌的地位也不斷被醜化。

Photo Credit: 國家電影及視聽文化中心

1965年，文夏接受專訪時提到：「其他各國的作曲家們，創作一首新歌的酬金，可以足夠半年以上的開支，但我們作曲家創作一首新歌的酬金，只不過是兩三百元新台幣而已。那還有誰肯專心一意的努力去研究作曲呢？」

這當然只是一部分的理由。對此文夏說了不少，大意是：他知道近年崛起的台灣文學界，會推舉葉俊麟等本土創作者，把文夏視為「讓台語歌台日混血」的元兇。但這樣講並不公允。因為台語流行歌自1930年代肇始，日本商人為賺錢，大力扶植台灣本土詞曲創作者，開啟了台語歌的經典時代。

但隨著台灣被殖民日久，文化與喜好也逐漸日本化，到文夏這輩戰後崛起的台灣詞曲創作者，幾乎全都受日本音樂教育，風格喜好也很日式。南北歌王洪一峰、文夏（其實全都是台南人），全都留學日本，唱的許多也都是台日混血歌。一方面是當時的台灣人就喜歡這味，連極其落後的國語歌壇，也高度缺乏創作力，也多以日本曲來填北京話歌詞。國語歌壇可以這樣做不用被檢討，而台語歌這樣做，就得怪到文夏頭上，他很是不爽。

但文夏年少成名，自有股尊貴氣，根本不屑解釋。他說：「像現在被推崇的同事，姚讚福、葉俊麟，我都會用他們的曲啊。我只有一個原則，好的東西，不管詞曲我都會用。但當時寫出好歌的人就那幾個，產量不多，大家都搶著要。日本曲既然優美，寫了好，我自然就用。我才不管別人安怎想。」

如果去翻看文夏歌曲的詞曲掛名，倒非藉口，的確都有跟流行音樂史上的詞曲大師合作。曲聽起來很日本味，是因為那個年代作曲者的風格氛圍。以文夏1960年被禁的〈媽媽我也很勇健〉為例，作詞是莊啟勝，作曲是鼎鼎大名的台灣大音樂家鄧雨賢，取自他在1939年的〈郷土部隊の勇士から〉。

那首歌是太平洋戰爭時期的歌曲，原詞寫日本（台籍）軍伕在南洋思鄉的情結，被文夏轉化為去除政治味但保留「思鄉」情懷的歌曲。這樣的組合，自然有一種想要反映台灣人苦處的用意。但懂的人自然會懂，文夏自然懶得辯解。歌紅人紅，外界批評又如何。

這背後都涉及文夏身為台灣人，面對殖民者的反骨意識。

因為廣播打壓台語歌空間，文夏靠拍台語片，隨片登台，讓他找出傳唱歌曲的生路。他說：「若要說為什麼來拍台語片，主要還是因為要開演唱會。」戒嚴時代辦演唱會有諸多不便，場地申請不易，成本又高。他拍音樂電影，就可藉戲院放映，隨片登台。

「我那個時候故意電影拍短一點，一個小時出頭結束，後面直接開演唱會。」當時的戲院一天放六場電影，文夏會抓時間錯開，每場都上去唱，有時一天最多可以唱到十八場。學過聲樂的文夏，喉嚨經得起操練，一生舉辦過一萬多場演唱會。

聽到這些忍不住好奇，那個年代，台灣的巨星可以紅到什麼程度？文夏自傲說：

「以前戲院是不清場，常常有人買了票不離場，整整看了六場電影，就是為了聽我唱歌。不管什麼場次都爆滿，人多到得坐在舞台上聽。」文夏懷念的說：「還有的上一場在基隆聽，下一場跟著跑到台北聽，一天下來陪我跑遍大台北。」

最厲害的是，還有那種住阿里山的歌迷，為了看文夏一眼，坐四個小時火車下山，看完再坐回去，然後隔天下山再看一次。文香也附和道：「當時每次要登台，他們都會去派出所請警察來維護秩序，還好都不會發生什麼事。那個年代流氓也不盛行，即使要來也都很尊敬文夏，最多是不買票，也不會恐嚇或什麼的。」

但後來國民政府看台語片太受歡迎，乾脆限制電影院只能放「國語片」，直接砍斷當時台籍影視音樂人才的生路。文夏不得已跑到日本，依樣唱歌過活。但也很令人洩氣。他曾說：「台灣人聽得懂台語歌，但台灣政府禁止台灣人唱台語歌；到日本，卻又被聽不懂台語歌的日本人，指定要唱台語歌。」文香也補充：「當年在學校連講台語都會被罰錢，到了日本才能唱台灣歌，真是台灣人的悲哀！」

結語

生在台灣，卻被中國的外來政權殖民，政治經濟被外人掌握，被打壓屠殺，也就算了，連本土文化的發展，在每個層面都被歧視藐視，被視為低俗之物，連創作傳播的空間都沒有，如此幾十年，文夏也跟著老了。