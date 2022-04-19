瑞典發生這種事？極右派政治人物公開燒毀《古蘭經》，復活節週末各地上演暴力衝突

瑞典復活節週末不平靜，在極右派政治人物計畫在各地公開焚燒《古蘭經》後，一連4天各地都傳出暴力事件，這起風波也讓伊朗和伊拉克召見了瑞典外交官，警告這件事可能會帶來嚴重後果。

這起事件是由丹麥極右派政黨「強硬路線」（Hard Line）黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）發起的，該政黨標榜反移民、反穆斯林，自稱是最愛國的丹麥政黨。帕魯丹同時具有丹麥與瑞典公民身份，打算參加9月的瑞典國會選舉，但目前尚無足夠數量的簽名確保他有資格參選，為打響知名度，他近日在瑞典「巡迴」，四處造訪有大量穆斯林人口的社區，並在當地公開燒毀《古蘭經》 - 而這個月剛好是穆斯林的齋戒月。

這起活動的參與者和反對者之間爆發衝突，警方認為一共約有200人參與了暴力事件，且遍佈瑞典各城市。自上週四（14日）瑞典東部城市林雪平（Linkoping）和北雪平（Norrkoping）開始，擴及到瑞典首都斯德哥爾摩、中部厄勒布魯市，南部的蘭斯克魯納市和馬爾默也都發生了騷亂和暴力衝突。 數百名示威者（大多數是年輕人）向警方丟石塊，點燃汽車、輪胎和垃圾桶，馬爾默甚至有一輛公車遭縱火。

瑞典警察總長海辛 （Jonas Hysing） 表示，這系列的衝突中， 警方被當作目標， 整起事件造成14名民眾、26名警察受傷，20輛警車被毀，目前一共有26人被捕。

Welcome to #Sweden pic.twitter.com/upemjWILOn — Åsk Dabitch Wäppling 🇸🇪 ᚬᛋᚴ ᛏᛅᛒᛁᛏᚴᚼ ᚢᛅᛅᛒᛒᛚᛁᚾᚴ (@dabitch) April 17, 2022

推特上不少網友對瑞典爆發的衝突感到震驚，有網友附上照片並稱，「這不是在印度，這在瑞典」。

即使在上週四、週五已經有個別城市爆發暴力事件，瑞典南部警方週六表示，不會撤銷「強硬路線」申請的活動許可， 因為言論自由門檻在瑞典非常高。

在衝突爆發後，帕魯丹在Facebook上表示，他決定取消週日預計舉行焚燒《古蘭經》的活動，因為該地區的瑞典當局「已經表明他們完全沒有能力保護他們自己和我。如果我因警力不足而受重傷或死亡，那對瑞典人、丹麥人和其他北方人將是非常傷心的一件事。」

帕魯丹原來是一 名律師和YouTuber，他透過在擁有大量少數族裔社區的地區舉辦反伊斯蘭示威活動而在丹麥聲名大噪， 示威活動的主要特點是焚燒和褻瀆伊斯蘭聖典《古蘭經》。他在2020年就在瑞典辦過這樣巡迴焚燒《古蘭經》的活動，當時被禁止進入瑞典 兩年。

Denmark’s far-right party leader Rasmus Paludan burned the Quran, wrapped it in bacon and tossed it in the air. Now, his party has become eligible to enter the upcoming elections pic.twitter.com/tOT9PHWHGB — TRT World (@trtworld) May 3, 2019

不過瑞典警方強調， 暴亂者的主要目標是瑞典警察，而不是 帕魯丹或他的政黨，只是利用他們的巡迴活動引發騷亂。

瑞典國家警察局局長索恩伯格（Anders Thornberg）週一表示，警方的人數太少，趕不上社會問題的亂源， 他要求為警方提供更多資源。警方也懷疑參與示威活動的人與犯罪集團有聯繫 。

阿拉伯國家召見瑞典外交官

而 在發生一系列暴力事件後， 沙烏地阿拉伯外交部發表聲明， 譴責瑞典一些極端分子蓄意濫用《可蘭經》、挑釁和煽動穆斯林。

伊拉克外交部周日則表示，已召見瑞典駐巴格達臨時代表，警告說，這件事可能會對瑞典與阿拉伯國家和歐洲的穆斯林社群帶來嚴重後果。伊朗外交部也召見瑞典駐德黑蘭臨時代表。

Sweden: Iraq summons Swedish envoy over Quran burning https://t.co/Mkvtcpt9Wj — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) April 17, 2022

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2017年的報告，瑞典約有81萬穆斯林， 占瑞典總人口（1000萬） 的8.1%，主要來自移民人口。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元