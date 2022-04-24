正念與愛情：汲汲營營尋找「對的另一半」，真的能讓感情生活更好嗎？

最近這些日子來，受到自律神經失調所苦，讓我開始讀一些減壓的書籍。

其中我接觸到的關於「正念」的概念，除了在學術上已有一些和依附理論相呼應的地方之外，另外正念這件事情本身，也有助於感情的順利進展。

在陳德中老師的《正念減壓的訓練》一書中，老師用了兩個面向，來切入關於愛情當中「厭倦」的這件事情，我覺得受益很多，因此就用這篇文章的篇幅，來談談「正念與愛情」的這兩個面向。

你其實可以不必吃醋

許多男女會因為對方看別人的身體性幻想而感到吃醋，我遇過有一些人會對於伴侶看A片不爽，另一些人則是主張「A片的可以，但是拿真實認識的朋友性幻想很噁心」，原因是因為「你會對她幻想，是不是哪天就會真的跟他上床？」

這樣的念頭，其實忽略掉了愛情的某一些本質。

確實，我們看到關係以外的一些對象，會讓我們癢癢的、刺刺的，好像胸口有那麼一些什麼被勾起來了。然而，陳德中老師說，如果當眼前的這個正妹，真正和你進入到關係裡面，面對生活中的柴米油鹽醬醋茶，那麼原先的那些騷動還會存在嗎？還是原有的伴侶比較自在呢？

我們身旁的伴侶，往往是跟我們走過許多風霜的人，如果用愛情三角理論來看，起先也大多是因為激情而在一起。

然而，當我們感情走久了以後，我們還是得回歸到日常生活。也許小驚喜、小旅行，可以讓我們找回一些曖昧時期的甜蜜，但我們終究得面對生活。

就好像有些女生也許喜歡某些韓國偶像，但是如果要你看著這個偶像的海報五個小時不放，你一開始的那種新鮮感還會在嗎？真正讓我們動心的不是「外物本身」，而是「我們的心境」。

那麼，聰明一點的人就會知道，偶像歸偶像、正妹歸正妹，真正要陪伴我們朝夕相處的，還是身邊的這個人。所以有些男生可以做到陪自己的女友瘋哀斗，有些女生可以做到陪自己的男友看正妹，那是因為他們知道，外物所能勾起的心境只是短暫的而已。

汲汲營營，真的能讓感情生活更好嗎？

在這本書裡面，陳德中提到了另一個感情中常見的問題，也就是「比較」的問題：「為什麼別人的伴侶，感覺總是比自己好？」「如果一直換伴侶，下一個真的會比較好？」

當然，我不免還是要建議，確實有些依附類型的配對上，相處起來會比較痛苦一些，尤其是焦慮配逃避，不是不能磨合，但若是不安全依附者，能夠和安全依附者交往，就理論上是會順遂一些。

但相對的，作為不安全依附者的自己，真的能吸引到安全型的嗎？這又得看我們自己的修為了。

陳德中引用了心理學當中的「作為模式（doing mode）」和「存在模式（being mode）」，來談關於尋找「對的另一半」這件事情：所謂的作為模式，指的是不斷追求想要得到新東西、汲汲營營於收穫這件事情；存在模式則是指安住此看的經驗與感受，讓自己在此刻活得更深刻。

譬如在聖誕節的時候，你期望伴侶帶你去吃燭光晚餐、去看夜景，結果你的伴侶只訂了pizza來家裡吃，你非常的失望，覺得為什麼他都不懂妳？為什麼他這麼不浪漫？

但事實上，如果你仔細地安住在當下，也許你會發現到說，其實你的伴侶很用心準備pizza，他知道你喜歡吃的口味、你不喜歡吃的口味，還為了你害怕變胖著想，所以準備了薄皮pizza，那你就會發現，原來他其實也是有用心的。

如果你是帶著存在模式來看這個世界，看到對方好的地方，而不是企求對方沒有做到的地方，那你就比較有可能對對方抱持著感謝的心

這並不是說，你就不能和對方商量下次的慶祝方式，只是一旦你升起了比較之心，一直把自己放在作為模式裡面，那這個現實與理想的差距，肯定會讓你不好受，你說出來的話也不會太好聽，那麼就比較有可能引發爭執：因為你眼裡只看到了對方不符合自己期待的地方，而沒有看到對方對自己的善意。

當然，正念不是生命的全部，同時，正念的意涵也不是要你接納所有的好與不好、要你心如止水，即便是修練正念多年的人，也是會被每天的外境不斷影響：生命並不是無止盡的進步、變好，反而是本來就會有起起伏伏，正念並不是用來使海不起浪，而是試著在海浪上衝浪。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航