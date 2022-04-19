【影評】《怪獸與鄧不利多的秘密》：整個《怪獸》系列實則為揉雜法西斯極權與動保主義的孤星血淚

繼2016年《怪獸與牠們的產地》與2018年《怪獸與葛林戴華德的罪行》後，2022年《怪獸與鄧不利多的秘密》導演大衛葉慈（David Yates）再度回鍋掌鏡，哈利波特系列作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）女士編劇、監製。

本系列第一集，以奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）飾演的奇獸飼育學家紐特，以及珍禽異獸為亮點，第二集則以黑巫師葛林戴華德[1]嗜血冷酷的謀殺罪行為核心，第三集就聚焦於黑魔法防禦術教授，裘德洛（Jude Law）飾演的阿不思鄧不利多關於愛情、親情與友情的終極秘密。

三分鼎立的平行敘事線皆於家庭悲劇、選舉舞弊與政治權謀相融交會，再佐以變化莫測的麥高芬（MacGuffin）穿插敘事，例如《怪獸與葛林戴華德的罪行》中，是以黑巫師們急欲收編的「闇黑怨靈」魁登斯為主，而本作《怪獸與鄧不利多的秘密》則以象徵祥瑞，能有預知、性情溫和的神獸麒麟為軸，推動敘事。

然而，歸結到底，《怪獸》系列實則為揉雜法西斯極權與動保主義的孤星血淚。

法西斯主義的終極反動

1932年，以「闇黑怨靈」魁登斯為首的侍者大軍，於山明水秀的中國桂林，殘忍嗜殺了母體，陷害臨時助產士紐特，強拐了麒麟幼兒，好以奉送予勢力日漸龐大的葛林戴華德。

黑魔法陣營純種巫師的崛起，與史實一戰後法西斯極權興起平行，之於「莫魔」與「麻瓜」的迫害，與珍禽異獸任意虐待並無二致。尤以丹富樂（Dan Fogler）飾演的麻瓜烘培方老闆雅各，其傳統波蘭猶太人的姓氏科瓦斯基（Jacob Kowalski）則是作者們的明示：雅各的正義與友愛，是人們真善美的本質，遭受葛林戴華德的誣陷則是編劇們暗指納粹之於猶太人的種族屠殺。

對比好些純種巫師們的高大華麗卻人面獸心，樂天知命、矮矮胖胖、其貌不揚的受害者群體最終能小兵立大功，發揮所長，阻止法西斯勢力的擴張鬥爭，扭轉劣勢。

雅各之於《怪獸》系列對比黑巫師陣營，就如同J.R.R.托爾金（J.R.R. Tolkien）的哈比人們力敵薩魯曼與強獸人大軍，是作者們投射自身對於大英帝國人民的堅強實力與不屈不撓，反射戰爭史上二次大戰同盟國的最終勝利。

在英美魔法部雙重通緝之下，葛林戴華德開始集結各方闇黑勢力。無論是2018年從強尼戴普（Johnny Depp）宛如超人氣的另類搖滾巨星，轉換至2022年稜角分明、具有冷血貴族氣息的邁茲米克森（Mads Mikkelsen），都以口若懸河的邪典魅力，讓追隨者們相信民粹統治是為了「更大的利益」，並在德國柏林宣布參與最高領導人大選。

Photo Credit: 華納兄弟 邁茲米克森飾演葛林戴華德

這與二戰前阿道夫希特勒（Adolf Hitler）利用榮譽和忠誠、祖國至上的極端國族主義等概念操縱培養其追隨者，藉以轉移群眾之於屠殺暴行的注意力，不謀而合。最有趣在於，作者羅琳女士設定1945年為葛林戴華德的挫敗遁逃，恰恰正為史實二戰結束、希特勒自殺的時間點相符。

葛林戴華德葬於佛地魔之手，暗示其繼承關係，並不意味意識形態的終結；正如希特勒的自盡，無以伴隨法西斯主義的徹底消亡，好如至今仍流竄全美各州的3K黨或是德國另類選擇[2]，皆反移民、反猶太，並有打壓傳媒的新聞自由和破壞法院的司法獨立等。

在《怪獸與葛林戴華德的罪行》中，葛林戴華德屠殺了平民家庭與幼兒，這也正與佛地魔和哈利波特的關係相對應。佛地魔把「麻瓜」雜種與純血統巫師進行區分，好以「清洗」，建立新秩序，其法西斯極權主義，正與葛林戴華德的種族主義概念雷同，代代相傳。

《怪獸與鄧不利多的秘密》的起始，在葛林戴華德與阿不思鄧不利多於茶室戀人絮語交談時，明確把「麻瓜」稱之為「動物」（animal），此句即道出「麻瓜」與珍禽異獸皆可任意犧牲，只有精英巫師與己為貴為同等地位。

殺戮生靈不僅象徵著葛林戴華德的生性殘暴，其本我、自我、超我皆理所應當主宰麻瓜，統治自然與整肅世界，與古今中外汲汲營營，以「恢復我族榮光」之名，藉以發動戰爭，屠殺無辜之實，好以滿足自身無以直視的極度自戀，與權力慾望的統治者們大同小異。

葛林戴華德的擁護者們，也非無組織無計畫的平庸之輩，他們的行動也並非偶然。然而，無有群眾，則無龍首，觀者需思考在於極端理性主義下的瘋狂濫用，究竟是人們個體飽受壓抑與暴行之下，最終集結的以暴制暴，還是空虛、無助與孤獨的怨恨，作為展示力量的孤注一擲？

孤兒與英國文學的社會關係

孤兒、繼子、棄兒、私生子、受監護人與疑似調了包的孩子等等，以維多利亞小說文類中屢見不鮮，尤以狄更斯（Dickens）的社會寫實小說《孤雛淚》廣為人知。

失恃、失怙者大受作家青睞，羅琳女士也遵循此一角色創作傳統，小說電影系列英雄常常是異性戀的歐洲男性（哈利波特、石內卜、榮恩、雅各、紐特與西瑟等），反諷在於，法西斯意識形態下的受害者恰恰與其設定相反。

英國文學評論大師泰瑞伊果頓（Terry Eagleton, 1943-）《文學的讀法》中指出，英國近代文學中的孤兒棄子偏好設定，其不名一文、脆弱無助、寄人籬下，且常遭遇不公，恰能象徵性地評價所處社會。我們理解其孤寂與焦慮，激起讀者欽佩他們自力更生的奮鬥精神，簡直就是美國夢的預演。