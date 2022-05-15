「這樣也要哭喔？」過去的我們不允許自己哭泣，如今我們也不允許自己的小孩哭泣
我們想讓你知道的是
哭泣在孩子身上給人一種，不懂得控制情緒、軟弱、還沒長大的印象，這時候父母就會跳出來要孩子別哭了，要學會堅強。但哭泣本身沒有問題，況且小孩會哭背後一定是有某種需求未達成，一味的罵或指責只會使孩子將委屈往肚裡吞。
文：陳伯娟（人本資深親職講師）
「這樣也要哭喔？」他對小孩說。
「不過就是意外弄丟了一顆球，又不是什麼大不了的事，有必要哭嗎？那麼愛計較，再買一顆就是了。」唸完小孩，朋友回頭語帶無奈的向我發牢騷：「那孩子每次都這樣，動不動就要哭，玻璃心啊，真是搞不懂他！」
幹嘛哭給我看？ 難過是自己的事
動不動就哭的小孩，像極了數學！你以為自己足夠了解，但考卷一發，照舊令人崩潰。話說回來，數學可以先收抽屜，但小孩可不行。
「你說，該怎麼辦？」朋友突然開口向我討招。
我心一驚，誒，風向一轉，那考卷怎麼落我手上啦？不過，朋友都開了口，我總不能還袖手旁觀，只好放下手裡的咖啡，也順便將那點兒不甘不願收進抽屜。
我想，反正現在也搞不懂小孩，不如先來聊聊大人自己吧。問朋友：「看見小孩哭的時候，心裡的OS是什麼？」朋友想了想，說：「煩欸，又來了！幹嘛哭給我看。」這句OS既真實地揭露了大人的心情，也讓「問題」更清晰的顯形——眼前這位大人對哭泣的小孩為什麼帶有敵意？
更進一步問朋友自己小時候哭的記憶，他說，小時候如果想哭，一定會強忍回到自己房裡才哭，絕對不在任何人面前流眼淚，就算是自己爸媽面前也不，「我一直以為，難過是自己的事。」
一句「難過是自己的事」，意外勾起我塵封的記憶。小時候有一回隨父親到鄰居家作客，也不知怎麼開始的，我竟變成叔伯話題裡逗弄的主角，我很不開心卻又走不掉，還得接應每句不客氣的嘲弄與玩笑；父親全程在場沒有說任何一句話，直到氣氛走味，他才吐出三個字：「你回家。」我戴著無形羞恥箱獨自離開，走到馬路上才落下眼淚。我對自己說：「哭給他們看，我就輸了。」而那年我八歲。
我們可能在各種情境中習得「哭沒有用」，眼淚與哭聲既無助於求援也於事無補，動不動就哭的小孩太脆弱、不勇敢。過去的我們不允許自己哭泣，如今我們也不允許自己的小孩哭泣。可是，這並不正確。任何人在傷痛難過時都需要也渴望被支持，斷裂處需要重新與人、與自我連結。
先關照自己的感受和需要，才有能力傾聽他人
一路聊到這裡，朋友開玩笑地嘀咕：「我問該拿小孩怎麼辦，你怎麼反而一直談『我』啊？」「唉呀，因為『我』值得嘛。」借了句廣告詞作回答，卻不是馬虎敷衍噢。多數人避而不談感受，尤其是『我』的感受，「習慣」直接處理狀況，既有把握也有效率。
全副精力追著表面問題敲打的後遺症，就是只看得見表象，視野裡『我』——感受、想法和需要——消失了，接著『人』也消失了，我們都成了謝爾・希爾弗斯坦筆下失落的一角。
被忽略、抑制的感受以及不被滿足的需要，並不會被消失，只是壓縮，暫時封存在某個內在角落，一旦類似的狀況發生，又將被刺激，接著再被壓制。周而復始，造成惡性的迴圈。可以怎麼辦呢？
以「這樣也要哭喔？」來說，小孩動不動就哭、遇到挫折不會想辦法、小孩執拗講不聽、凡事都要大人幫⋯⋯，這些是多數爸媽們習慣瞄準的近靶，試試重新瞄準更後面（深遠）的目標——感受與需要。為什麼孩子的哭會引起我不耐煩的情緒？為什麼我好像不能接納孩子的軟弱？難過（哭泣）的價值是什麼？
擅長非暴力溝通的馬歇爾．盧森堡（Marshall B. Rosenberg）曾說：「一旦能夠敏銳地察覺並照顧自己的感受和需要，就有能力迅速調整好狀態來傾聽他人。」也就是說，能夠如實接納自己，就有辦法聆聽與理解他人。
阻礙不在事情本身，而是對事情的看法
話說從頭。動不動就流淚這件事在大人（我的這位朋友）眼裡，等同討拍、軟弱、無法獨立，都是在長大過程中該被調教的行為。但對小孩來說，會讓他流淚的事，向來都不算小事。這樣說，不是要求大人遷就小孩，以後遇到小孩哭一律「小題大作」，若真是這樣，不免淪為討好，恐怕也不是小孩真正想要的。
有句話說：阻礙往往不在事情本身，而是對事情的看法。「流眼淚／哭泣」行為本身是中性的，而「愛哭、動不動、每次、玻璃心、不獨立」這些詞彙既武斷且自帶評價，像使用了偏光的濾鏡看小孩，攝下的影像定型了我們日後每一次對這個事情的看法。
「看法」決定了事態的發展；一個淚眼汪汪的孩子，我若判斷當下自己內在是鬆軟並擁有給出支持的餘裕，那我就想為孩子做更多，我想成為孩子當下的陪伴者，給出我的支持。反之，若認定一個孩子就是愛哭勸不聽，而大人也無法覺察自己的情緒隨之起舞、衝突升級，事情將走向截然不同的結果。
朋友若有所思，我也不急，靜靜地等。
一會兒他抬起頭看我，眼神閃動不一樣的亮彩，朋友說：「大概是我一直認為哭是給大人添麻煩的事，從來沒有想過哭不應該被當作一種錯誤。我現在真的很想去陪小孩，告訴他我的發現、也想聽聽他的想法。」我舉起馬克杯，與朋友交換了心照不宣的微笑，祝福他卸開了「這樣也要哭喔？」的緊箍咒。
本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此
原標題： 這樣也要哭喔？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列