「這樣也要哭喔？」過去的我們不允許自己哭泣，如今我們也不允許自己的小孩哭泣

「這樣也要哭喔？」他對小孩說。

「不過就是意外弄丟了一顆球，又不是什麼大不了的事，有必要哭嗎？那麼愛計較，再買一顆就是了。」唸完小孩，朋友回頭語帶無奈的向我發牢騷：「那孩子每次都這樣，動不動就要哭，玻璃心啊，真是搞不懂他！」

幹嘛哭給我看？ 難過是自己的事

動不動就哭的小孩，像極了數學！你以為自己足夠了解，但考卷一發，照舊令人崩潰。話說回來，數學可以先收抽屜，但小孩可不行。

「你說，該怎麼辦？」朋友突然開口向我討招。

我心一驚，誒，風向一轉，那考卷怎麼落我手上啦？不過，朋友都開了口，我總不能還袖手旁觀，只好放下手裡的咖啡，也順便將那點兒不甘不願收進抽屜。

我想，反正現在也搞不懂小孩，不如先來聊聊大人自己吧。問朋友：「看見小孩哭的時候，心裡的OS是什麼？」朋友想了想，說：「煩欸，又來了！幹嘛哭給我看。」這句OS既真實地揭露了大人的心情，也讓「問題」更清晰的顯形——眼前這位大人對哭泣的小孩為什麼帶有敵意？

更進一步問朋友自己小時候哭的記憶，他說，小時候如果想哭，一定會強忍回到自己房裡才哭，絕對不在任何人面前流眼淚，就算是自己爸媽面前也不，「我一直以為，難過是自己的事。」

一句「難過是自己的事」，意外勾起我塵封的記憶。小時候有一回隨父親到鄰居家作客，也不知怎麼開始的，我竟變成叔伯話題裡逗弄的主角，我很不開心卻又走不掉，還得接應每句不客氣的嘲弄與玩笑；父親全程在場沒有說任何一句話，直到氣氛走味，他才吐出三個字：「你回家。」我戴著無形羞恥箱獨自離開，走到馬路上才落下眼淚。我對自己說：「哭給他們看，我就輸了。」而那年我八歲。

我們可能在各種情境中習得「哭沒有用」，眼淚與哭聲既無助於求援也於事無補，動不動就哭的小孩太脆弱、不勇敢。過去的我們不允許自己哭泣，如今我們也不允許自己的小孩哭泣。可是，這並不正確。任何人在傷痛難過時都需要也渴望被支持，斷裂處需要重新與人、與自我連結。

先關照自己的感受和需要，才有能力傾聽他人

一路聊到這裡，朋友開玩笑地嘀咕：「我問該拿小孩怎麼辦，你怎麼反而一直談『我』啊？」「唉呀，因為『我』值得嘛。」借了句廣告詞作回答，卻不是馬虎敷衍噢。多數人避而不談感受，尤其是『我』的感受，「習慣」直接處理狀況，既有把握也有效率。

全副精力追著表面問題敲打的後遺症，就是只看得見表象，視野裡『我』——感受、想法和需要——消失了，接著『人』也消失了，我們都成了謝爾・希爾弗斯坦筆下失落的一角。

被忽略、抑制的感受以及不被滿足的需要，並不會被消失，只是壓縮，暫時封存在某個內在角落，一旦類似的狀況發生，又將被刺激，接著再被壓制。周而復始，造成惡性的迴圈。可以怎麼辦呢？

以「這樣也要哭喔？」來說，小孩動不動就哭、遇到挫折不會想辦法、小孩執拗講不聽、凡事都要大人幫⋯⋯，這些是多數爸媽們習慣瞄準的近靶，試試重新瞄準更後面（深遠）的目標——感受與需要。為什麼孩子的哭會引起我不耐煩的情緒？為什麼我好像不能接納孩子的軟弱？難過（哭泣）的價值是什麼？

擅長非暴力溝通的馬歇爾．盧森堡（Marshall B. Rosenberg）曾說：「一旦能夠敏銳地察覺並照顧自己的感受和需要，就有能力迅速調整好狀態來傾聽他人。」也就是說，能夠如實接納自己，就有辦法聆聽與理解他人。

阻礙不在事情本身，而是對事情的看法

話說從頭。動不動就流淚這件事在大人（我的這位朋友）眼裡，等同討拍、軟弱、無法獨立，都是在長大過程中該被調教的行為。但對小孩來說，會讓他流淚的事，向來都不算小事。這樣說，不是要求大人遷就小孩，以後遇到小孩哭一律「小題大作」，若真是這樣，不免淪為討好，恐怕也不是小孩真正想要的。

有句話說：阻礙往往不在事情本身，而是對事情的看法。「流眼淚／哭泣」行為本身是中性的，而「愛哭、動不動、每次、玻璃心、不獨立」這些詞彙既武斷且自帶評價，像使用了偏光的濾鏡看小孩，攝下的影像定型了我們日後每一次對這個事情的看法。

「看法」決定了事態的發展；一個淚眼汪汪的孩子，我若判斷當下自己內在是鬆軟並擁有給出支持的餘裕，那我就想為孩子做更多，我想成為孩子當下的陪伴者，給出我的支持。反之，若認定一個孩子就是愛哭勸不聽，而大人也無法覺察自己的情緒隨之起舞、衝突升級，事情將走向截然不同的結果。

朋友若有所思，我也不急，靜靜地等。

一會兒他抬起頭看我，眼神閃動不一樣的亮彩，朋友說：「大概是我一直認為哭是給大人添麻煩的事，從來沒有想過哭不應該被當作一種錯誤。我現在真的很想去陪小孩，告訴他我的發現、也想聽聽他的想法。」我舉起馬克杯，與朋友交換了心照不宣的微笑，祝福他卸開了「這樣也要哭喔？」的緊箍咒。