倫敦「都市養雞」反思人類世與時空性，也是兒童食農教育重要一環

文：陳奕儒（台灣大學地理系學生）

如果漫步在英國都市街頭，有時候，你沒預期在城市裡聽到的聲音會突然冒出來──是雞鳴聲！時至今日，已經有數萬隻雞居住在英國倫敦的花園與庭院中。

它們是非常有用的寵物，養雞不僅讓人每天有新鮮的雞蛋可以吃，也可以增加生活樂趣、提供教育機會，更進一步拉近都市裡人與自然原本疏離的關係。在倫敦，養雞是兒童食農教育的重要一環，也是國家健保系統（NHS）治療病患的療程之一，近期更將引入監獄作為情緒管理教育的練習方式。

都市養雞除了可以提升都市生活的品質之外，其實對養雞的家庭而言，無形中也提供一個在步調快速繁忙的城市中放慢腳步、感受都市生活的機會。學術普及部落格Geography Direction中的一篇文章就梳理了英國城市中人與雞之間的特殊關係。

在養雞的過程中，為了建造雞舍及讓雞隻自由活動的空間，需要社區成員之間的通力合作，也需種植一些讓雞隻可以棲息的植物，無形中改變了社區的連結與都市地景的樣貌。

另一方面，養雞所得到多餘的蛋也讓更多人接觸到小農經濟及商業買賣知識，因此文章認為，都市養雞是一種對食物安全、農企業及大規模商業性農業的反思，可以讓都市居民更了解食物來源及農業工業化的負面影響，同時為都市帶來時間性（temporality）及空間性（spatiality）的變化。

「雞會在清晨準時啼叫」應該是許多人對雞的既定印象，雞擁有的生理時鐘異常準確，並且以晝夜、年度為基礎不斷循環，與都市快速的生活步調比較之下相對緩慢許多。如此放慢腳步的時間性，恰好呼應了許多人透過找回鄉村生活「回歸自然」的渴望。

都市在工業化過程中逐漸產生快速的生活步調，但如果養了幾隻雞，都市居民會在清晨雞啼時起床、花時間照顧雞隻、再將獲得的雞蛋拿去傳統市集裡販賣，似乎就可以回到舊時生活，進而「擺脫」都市繁忙且緊湊的時間性。

有趣的是，即使強調食農教育與慢活，都市居民所養的雞卻還是帶有很明顯的工業化特徵，也反映出農業工業化進程對人類馴養雞隻的影響。根據考古資料，人類馴養雞已經有超過8000年的歷史，過程中也不斷嘗試找出更有效馴養雞隻的方法，例如古埃及人發明的「埃及式孵蛋箱」（Egyptian Egg Oven）」。

時至今日，全世界已隨時飼養數十億隻肉雞與蛋雞，在對雞隻生理結構的持續研究與調整之下，一隻雞最終長成的體型與50年前相比已增加兩倍，還只需要一半的時間就可長大。

為了要讓雞在工業化養殖下還能有更高的生產速度，雞隻與生俱來擁有的生理時鐘也遭到大量研究，尤其是關於雞的年度生理循環。正常情況時雞的產蛋量會隨著季節波動，科學實驗結果證明秋季的雞隻生蛋速度較慢，而到了春天則會加速生蛋過程。

在工業化養殖下，雞的年度生理時鐘可以被巧妙利用，讓雞的產蛋量可以趕上工業革命以來越加緊湊的時間性。當這些因工業化需求而被改造的雞隻在養殖場經歷18個月的密集「生產」、最後來到英國都市開始慢活的新生活時，自然產生許多額外的狀況，許多在都市生活的雞只有非常短的壽命，而且很容易因為緊迫症或心臟問題而死亡，追求工業時間而留下的後遺症早已深刻地寫入它們的基因當中。

在英國都市花園中，養雞可以讓人放慢生活步調，重新思考日常事務與生活習慣，並讓人花更多時間慢慢觀察雞隻到處自由活動。在這種較不工業化的環境當中，雞也會表現出更多鳥類的自然行為，如此新型態的都市居住模式正逐步改變、調整人類世（Anthropocene）下容納各種非人（more-than-human）的生活環境。

不過文章也指出，並非所有人都可以享受這一充滿生機、步調緩慢的都市生活，因為只有負擔得起高房價、擁有資金、土地及花園的都市居民有機會在寸土寸金的都市裡養雞。都市養雞從來都只是中產階級可以選擇擁有的休閒娛樂。

不過，雞所帶來對於時間性的反思其實遠遠超越都市養雞的範疇。在2018年，地質學家宣稱當代肉雞是「一種全新的型態模式（morphotype）」並且「足夠獨特，能夠成為人類世這一地質年代的標誌性物種（marked species）」。

從地質時間尺度來看，每年都有無數人們吃剩的雞骨頭被丟在垃圾掩埋場裡面，之後終將變成化石。這些殘骸未來也很可能被當作完全不同的物種發表，成為人類馴化雞隻長遠歷史以來的最新證據。

文章最後認為，了解雞這種容易受到剝削及改造的動物，在人類世時代下可以產生非常多值得思考的議題。雞的晝夜規律及年度生理時鐘被人類操縱，用以加速雞蛋的工業化生產，也產生多樣的時間性與空間性。

但是，當工業化的雞開始出現在都市時，它們得以與都市居民一起放慢生活步調，回歸它們在鄉村所扮演的報時角色，並在城市中建立嶄新的人與非人的互動關係，改變了都市地景、社區關係、時間性與空間性，讓人產生更好的都市生活品質。

本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此

參考資料

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航