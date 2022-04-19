為何一場當事人「表明不要」的公司慶生派對，讓美國一名員工獲判45萬美元的賠償？

美國肯塔基州一名男子要求雇主不要在工作中慶祝他的生日，但他們還是照樣做，結果陪審團判決，雇主應給這名男子45萬美元的賠償。這是怎麼回事？

2019年8月，這起事件的原告柏林（Kevin Berlining）生日前幾天，告訴辦公室經理不要 為他的生日安排慶祝活動。 這不是因為害怕 變老，而是他患有焦慮症， 成為關注的焦點會讓他的恐慌症發作。 柏林任職的醫療實驗室「重力診斷」（Gravity Diagnostics）有替員工在辦公室慶祝生日的傳統。

不過 公司在他生日那天，還是在餐廳舉辦了一場慶祝活動，這讓他大吃一驚，恐慌症 發作。柏林最後 在車上吃完剩下的午餐，然後給老闆傳了訊息。

慶祝活動的第二天，柏林被叫去一場會議，因為他生日當天的反應遭到批評，會議上他被 指責「偷走了其他同事的快樂」 。這場會議又讓柏林恐慌症發。他被公司遣返回家， 幾天後，他「因為上週發生的事」被解雇了。

柏林提起訴訟，指控公司對他的歧視和報復行為。

He asked a manager not to throw him a birthday party because he had an anxiety disorder. When other employees planned a celebration, the situation quickly spiraled out of control.



Now, a jury has awarded him $450,000 for lost wages and emotional distress. https://t.co/18qsPqeszS — The New York Times (@nytimes) April 17, 2022

被告公司怎麼說？

被告「重力診斷」 創始人兼首席營運長Julie Brazil表示，公司讓柏林返家的原因，是為了避免可能的暴力事件，因此不讓柏林返回工作崗位。她痛批該判決為雇主和員工樹立了一個危險的先例，就是「除非發生身體暴力，否則工作場所暴力是可以接受的。」

不過柏林的辯護律師 布徹（Tony Bucher）說，柏林有焦慮症， 生日是他壓力的來源， 會讓他重回父母離婚的童年回憶， 所以他去找公司裡舉辦派對的人，要求他們不要這樣做。結果對方完全忘記他的要求。

布徹反駁說， 絕對沒有證據表明他對公司任何人構成威脅，從而需要被解雇。 布徹指出， 恐慌症發作的人因為恐懼幾乎完全癱瘓，他們不常有攻擊行為。

布徹說，那場「檢討會議」讓柏林經歷了第二次的恐慌症，他照著治療師告訴他的方法 - 抱著自己來冷靜下來，其他員工請他停止，但他沒有停，於是他們離開了會議室。等到柏林恐慌症消退 走出會議室後，他被要求離開公司大樓，幾天後都被要求 不能回到公司。

「他恐慌症發作，就是這樣而已。因為『 重力診斷』 的代表不了解他的恐慌反應，對他的反應感到不安，他們認為他具有威脅。」布赫指出，在沒有任何證據的情況下， 假設有精神健康問題的人是危險的，「這是歧視。」

根據判決，「重力診斷」必須給柏林45萬美元的賠償，其中30萬美元賠償情緒壓力，12萬美元用於 補發工資和福利，3萬美元用於預付工資。

布徹說，他很高興讓他的當事人得到他應得的辯護：

很少有人知道，他花了多大的勇氣一路面對這起審判...... 除了金錢上的獎勵，我相信（他）非常高興和寬慰，因為陪審團認清他不是一個暴力、有威脅性的人，也讓『重力診斷』不能在沒有任何證據的情況下對他做出出錯誤的假設。

根據全美精神疾病聯盟的數據顯示，超過4000萬美國人（佔人口的近20%）患有焦慮症。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元