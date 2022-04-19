2022/04/19,
歐洲

頓巴斯地區正式開戰，澤倫斯基：我們會戰鬥、不放棄屬於烏克蘭的任何東西

頓巴斯地區正式開戰，澤倫斯基：我們會戰鬥、不放棄屬於烏克蘭的任何東西
烏克蘭武裝部隊的坦克沿著頓巴斯村莊的街道行駛。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

頓巴斯地區是農村混合城市，平坦的地形將有利於俄軍，不過這裡也是烏克蘭一些最精銳戰士的家園，因為過去八年來，烏克蘭一直在頓巴斯地區與親俄分離主義分子作戰。

俄軍3月底自基輔等烏克蘭北部地區撤軍，將攻擊對象轉移到烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區以來，烏克蘭軍隊一直在準備迎接俄羅斯新一波的攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基今日表示，俄羅斯軍隊週一（18日）在烏克蘭東部地區發動了新的進攻，「頓巴斯戰役」已經開始。

「我們現在可以說，俄羅斯軍隊已經開始了他們早就準備好的頓巴斯戰役」，烏克蘭總統澤倫斯基今日透過影片表示俄羅斯已將很大一部分兵力集中在烏克蘭東部的進攻上，但他強調，「無論有多少士兵被派到那裡，我們都將繼續戰鬥和保衛自己。我們會戰鬥。我們不會放棄屬於烏克蘭的任何東西。」

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也在Telegram上表示，「戰爭的第二階段已經開始……相信我們的軍隊，它非常強大。」

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，俄羅斯週一早上開始展開新的攻勢，試圖在頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和哈爾科夫（Kharkiv）三個地區突破烏克蘭的防線。

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烏克蘭外長：頓巴斯戰役恐比二戰

頓巴斯之戰是否會成為俄羅斯戰爭的最後一章，或者僅僅是下一階段，還有待觀察。英國國際戰略研究所（IISS）研究員普里（Samir Puri）認為，拿下頓巴斯地區對俄羅斯總統普亭來說，將是一個很好的「安慰獎」，因為基輔現在已經脫離了俄軍的控制，能拿下頓巴斯，將讓普亭能在國內宣布勝利，並減輕認為這是一次拙劣的入侵的批評。

美國的情報指出，俄羅斯普亭的戰略重點，是在5月9日（俄羅斯的勝利日，是原蘇聯時期納粹德國投降書生效的日子）之前在烏克蘭東部取得勝利。

俄羅斯已將坦克和重型火砲集中在東部，準備進行一場激烈的領土爭奪戰。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）4月初出席北約外長峰會時曾警告，「頓巴斯戰役將會讓你憶起二次世界大戰」，指俄軍動員數千輛坦克、裝甲車、戰機以及火砲正準備發動攻勢，規模之大堪比二戰。

頓巴斯地區是烏克蘭東部的工業中心，頓巴斯人口由一半以上的烏克蘭人、三分之一的俄羅斯人組成。與烏克蘭西部不同，俄語是頓巴斯最廣泛使用的語言。

自2014年俄羅斯兼併克里米亞以來，這裡就是俄烏衝突的前線。自2014年以來，有超過1.4萬人在頓巴斯衝突中喪生，有近150萬人被迫逃離家園。

分析指出，頓巴斯地區是農村混合城市，平坦的地形將有利於俄軍，不過這裡也是烏克蘭一些最精銳戰士的家園，因為過去八年來，烏克蘭一直在頓巴斯地區與親俄分離主義分子作戰。頓巴斯地區的盧甘斯克和頓內次克目前由親俄的分離份子掌握，稱這兩個地方為共和國。

美國武器開始抵達烏克蘭，將訓練烏克蘭人使用榴彈砲

五角大樓一名高級官員表示，自美國上週公布一項價值8億美元的新軍事援助計劃以來，已有幾批武器運抵烏克蘭。《法新社》援引該官員的話，有四架來自美國的飛機抵達戰區，很快會有第五架抵達。

這項軍事援助計劃包括11架蘇制Mi-17直升機、200輛裝甲運兵車和M113裝甲多用途車，還包括第一批美國榴彈砲。

美國一名高級國防官員週一表示，美國軍方預計將在未來幾天開始訓練烏克蘭人使用榴彈砲。根據《路透社》榴彈砲訓練將在烏克蘭境外進行，美國將教會烏克蘭訓練員如何使用一些新的武器，如榴彈砲和雷達，然後讓訓練員指導他們在烏克蘭境內的同袍。

烏克蘭總統澤倫斯基週一表示，在國際制裁下，俄羅斯軍隊將難以補充其導彈、直升機和其他軍事裝備。

俄羅斯軍隊並沒有放慢對烏克蘭的導彈使用速度，儘管他們應該意識到，在現有的制裁下恢復導彈庫存將極其困難。其他俄羅斯武器也有類似的狀況。在受制裁的情況下製造新火砲、飛機、新直升機和巡洋艦對俄羅斯來說將是一項艱鉅的任務。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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