頓巴斯地區正式開戰，澤倫斯基：我們會戰鬥、不放棄屬於烏克蘭的任何東西

俄軍3月底自基輔等烏克蘭北部地區撤軍，將攻擊對象轉移到烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區以來，烏克蘭軍隊一直在準備迎接俄羅斯新一波的攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基今日表示，俄羅斯軍隊週一（18日）在烏克蘭東部地區發動了新的進攻，「頓巴斯戰役」已經開始。

「我們現在可以說，俄羅斯軍隊已經開始了他們早就準備好的頓巴斯戰役」，烏克蘭總統澤倫斯基今日透過影片表示， 俄羅斯已將很大一部分兵力集中在烏克蘭東部的進攻上 ，但他強調，「無論有多少士兵被派到那裡，我們都將繼續戰鬥和保衛自己。我們會戰鬥。我們不會放棄屬於烏克蘭的任何東西。」

Zelensky says Russia’s long-awaited offensive in the Donbas is underway.



“We will defend ourselves. We will fight. We won’t give up anything Ukrainian […] however many troops they send there.” pic.twitter.com/xycFPubK0b — max seddon (@maxseddon) April 18, 2022

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也在Telegram上表示，「戰爭的第二階段已經開始……相信我們的軍隊，它非常強大。」

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，俄羅斯週一早上開始展開新的攻勢，試圖在頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和哈爾科夫（Kharkiv）三個地區突破烏克蘭的防線。

烏克蘭外長：頓巴斯戰役恐比二戰

頓巴斯之戰是否會成為俄羅斯戰爭的最後一章，或者僅僅是下一階段，還有待觀察。 英國國際戰略研究所（IISS）研究員普里（ Samir Puri ）認為，拿下頓巴斯地區對俄羅斯總統普亭來說，將是一個很好的「安慰獎 」，因為基輔現在已經脫離了俄軍的控制，能拿下頓巴斯， 將讓普亭能在國內宣布勝利，並減輕認為這是一次拙劣的入侵的批評。

美國的情報指出，俄羅斯普亭的戰略重點，是在5月9日（俄羅斯的勝利日，是原蘇聯時期納粹德國投降書生效的日子）之前在烏克蘭東部取得勝利。

俄羅斯已將坦克和重型火砲集中在東部，準備進行一場激烈的領土爭奪戰。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）4月初出席北約外長峰會時曾警告，「頓巴斯戰役將會讓你憶起二次世界大戰」，指俄軍動員數千輛坦克、裝甲車、戰機以及火砲正準備發動攻勢，規模之大堪比二戰。

頓巴斯地區是烏克蘭東部的工業中心， 頓巴斯人口由一半以上的烏克蘭人、三分之一的俄羅斯人組成。 與烏克蘭西部不同，俄語是頓巴斯最廣泛使用的語言。

自2014年俄羅斯兼併克里米亞以來，這裡就是俄烏衝突的前線。 自2014年以來，有超過1.4萬人在頓巴斯衝突中喪生，有近150萬人被迫逃離家園。

分析指出，頓巴斯地區是農村混合城市，平坦的地形 將有利於俄軍，不過這裡也是烏克蘭一些最精銳戰士的家園，因為 過去八年來，烏克蘭一直在頓巴斯地區與親俄分離主義分子作戰。 頓巴斯地區的 盧甘斯克和頓內次克目前由親俄的分離份子掌握，稱這兩個地方為共和國。

美國武器開始抵達烏克蘭，將訓練烏克蘭人使用榴彈砲

五角大樓一名高級官員表示，自美國上週公布一項價值8億美元的新軍事援助計劃以來，已有幾批武器運抵烏克蘭。 據《法新社》援引該官員的話，有四架來自美國的飛機抵達戰區，很快會有第五架抵達。

這項軍事援助計劃包括11架 蘇制 Mi-17直升機、200輛裝甲運兵車和M113裝甲多用途車，還包括第一批美國榴彈砲。

美國一名高級國防官員週一表示，美國軍方預計將在未來幾天開始訓練烏克蘭人使用榴彈砲。根據《路透社》， 榴彈砲訓練將在烏克蘭境外進行，美國將 教會烏克蘭訓練員如何使用一些新的武器，如榴彈砲和雷達，然後讓訓練員指導他們在烏克蘭境內的同袍。

The United States military expects to start training Ukrainians on using howitzer artillery in coming days, a senior U.S. defense official said on Monday. https://t.co/wq4bRKL4eH — Jonathan Landay (@JonathanLanday) April 18, 2022

烏克蘭總統澤倫斯基週一表示， 在國際制裁下，俄羅斯軍隊將難以補充其導彈、直升機和其他軍事裝備。

俄羅斯軍隊並沒有放慢對烏克蘭的導彈使用速度，儘管他們應該意識到，在現有的制裁下恢復導彈庫存將極其困難。 其他俄羅斯武器也有類似的狀況。在受制裁的情況下製造新火砲、飛機、新直升機和巡洋艦對俄羅斯來說將是一項艱鉅的任務。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元