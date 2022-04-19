印度新德里再爆宗教衝突，外媒批總理莫迪是印度教徒與穆斯林緊張加劇的罪魁禍首

文：張瑞邦（Tucker Chang）

位於印度首都新德里（New Delhi）西北部的賈漢吉普里區（Jahangirpuri），於2022年4月16日在慶祝印度教猴神哈努曼（Hanuman）誕辰遊行期間，爆發宗教暴力衝突。根據《路透社》報導，該衝突的事主為印度教教徒與穆斯林，事件至少造成9人受傷送醫，其中包括8名當地警察。

據《印度教徒報》（The Hindu）轉述德里警方於4月17日晚間的說法表示，目前初步以涉犯縱火、暴亂及共謀罪逮捕與此案有關的21位嫌疑人，其中更在2名遭逮捕的未成年人身上搜出槍械，警政單位目前仍在持續調查該起宗教暴力事件的始末及發生原因。

《印度電視新聞台》（India TV News）於事發後彙整了印度教團體及穆斯林的雙邊說詞，企圖找出衝突起因，部分印度教信徒宣稱，有穆斯林在遊行期間不斷揮舞利劍，並高舉「真主至大」（Allahu akbar）的標語，穆斯林隨後開始向參與遊行的印度教教徒丟擲石塊，雙方的混戰也在此時爆發。

然而穆斯林群體也有話要說，一些當地的穆斯林商家告訴《印度電視新聞台》，會造成此次事件的根本起因是印度教信眾先挑釁，有印度教人士在慶祝哈奴曼誕辰的當下，故意爬至鄰近的清真寺頂部，試圖升起印度教旗幟，才會造成之後的爭端升級，更有穆斯林店主聲稱，遊行期間有不法份子闖入其經營的商店，趁亂洗劫了錢財及商品。

《新印度特快報》（The New Indian Express）提及，在該暴力衝突發生後，德里境內的警政單位便將賈漢吉普里區升級成高度戒備狀態，所幸後續幾天的印度教慶典活動並沒有再發生任何衝突，甚至還有伊斯蘭團體向印度教徒提供了飲品、飲用水，供其在慶典時飲用。

雙方並非首次爆發衝突

儘管部分印度教及穆斯林展現「共榮共好」的社群關係，但近十年來雙邊的衝突依舊不斷，其中衝突最嚴重的莫過於「2020年德里騷亂」（The 2020 Delhi riots）。

2019年12月，印度總理莫迪（Narendra Modi）公布印度《公民身分法》（The Citizenship Amendment Act）修正案，隨即引發國內穆斯林群體的眾怒。

據《德國之聲》（DW）闡釋，該法案同意「2015年入境印度的阿富汗、巴基斯坦、孟加拉印度教徒、錫克教徒、耆那教（Jainism）、帕西族（Parsi）及基督教移民，皆能快速入籍印度」，然而該修正案中卻不包含穆斯林，這讓在印度仍佔總人口比14％的穆斯林大感不滿，諸多穆斯林認為此法破壞了印度當今的憲法，亦有聯合國的專家表示該法律「本質上具有歧視性」。

儘管總理莫迪對此澄清：「該法案『1000％』沒有問題！不會對任何宗教及其信眾產生任何影響，無論是印度教、穆斯林、錫克教還是基督徒皆不用擔心。」

諸多反對派團體及穆斯林維權人士對於莫迪的說法並不買單，其在後續幾個月內開始進行和平抗議活動，然而部分的抗議活動卻演變成印度教徒與穆斯林相互攻擊的暴力衝突，新德里東北部更成為流血衝突的熱點。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，該衝突最終造成53人死亡、200多人受傷，其中大部分受害者為被印度教人士襲擊的穆斯林，當局甚至逮捕了許多穆斯林維權人士。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

德里騷亂過後，印度教徒與穆斯林的雙邊衝突仍不斷發生，光是在今年4月，便發生了數起宗教衝突。據印度《西亞薩日報》（The Siasat Daily）及《今日印度》（India Today）報導，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）卡拉烏里市（Karauli），於4月2日發生超過40多人受傷的宗教暴力事件，起因是部分宗教激進份子刻意攻擊印度教徒的宗教遊行活動，在暴亂後卡拉烏里市也有約40家穆斯林商店遭到破壞，當地警方也在事後增派警力預防類似事件發生。

4月3日，同樣位於拉賈斯坦邦的阿傑梅爾縣（Ajmer district），一名55歲的穆斯林蔬菜批發商薩利姆（Mohammad Saleem），不明原因遭到市場內的其他民眾以宗教歧視字眼辱罵，最後竟遭私刑重傷，送醫後薩利姆仍因傷重身亡。

《路透社》亦提及，4月10日在印度西部古吉拉特邦（Gujarat）、中央邦（Madhya Pradesh），也發生印度教徒與穆斯林互相攻擊的衝突，古吉拉特邦有一名民眾在參與印度教的宗教遊行慶典時遭石塊擊中死亡，此外也有包含9名警察在內的10位民眾受傷；中央邦則有超過35人在類似的宗教衝突中受傷。

另外，根據《路透社》提供的資訊指出，印度北方邦（Uttar Pradesh）警方於4月15日逮捕了9名激進印度教民族主義份子，其涉嫌毀壞、焚燒一名與印度教女性結婚的穆斯林男子住所。

總理遭批加劇宗教衝突

印度的宗教衝突自1947年英屬印度解體後便屢見不鮮，然而《德國之聲》與《美國廣播公司》（ABC）皆認為，印度總理莫迪自2014年執政後，印度國內宗教分化問題加劇，對於少數宗教群體的包容性降低，並加深了宗教間的緊張關係。

尤其莫迪所領導的「印度人民黨」（BJP），本身就具有鮮明的印度教民族主義立場，雖印度人民黨近幾年來否認在各宗教社群的衝突中扮演幕後影響的角色，但部分人士仍認為，印度人民黨鼓舞了該國境特定的印度教團體，導致宗教衝突不斷呈現上升趨勢。