陳時中：台灣染疫率可能落在總人口15%約350萬人，7月有望與染疫率一致國家自由流通免隔離

（中央社）衛福部長陳時中昨（18）日表示，世界COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩，台灣疫情往上升，今年7月時可望有國家7天或14天內染疫率與台灣一致，只要雙方疫情水平一樣，屆時就可自由流通免隔離。

7月可能解封，疫情相近國家免隔離

國內疫情升溫，連日單日確診數破千例；陳時中昨天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，台灣民眾黨立委蔡壁如提及，連日單日確診數破千例，7月底前邊境狀況是否維持、暑假是否仍有望解封。

陳時中表示，若與其他國家雙方疫情水平一樣，即可自由流通；蔡壁如追問哪些國家疫情水平與台灣相同，陳時中回應，目前時機未到，但未來可檢視7天或14天內染疫率與台灣差不多，基本上就可流通。

陳時中指出，目前台灣疫情遠低於世界各國，目前染疫狀況為每百萬人約140人，日本則是每百萬人約5000人，韓國染疫率則高達32%。

蔡壁如追問，7月是否仍會慢慢邊境解封，陳時中回答「會」。陳時中表示，世界疫情在往下降，台灣疫情往上升，到了7月時可望有疫情水平一致的國家；他強調並非看2年多的疫情狀況，而是近7天或近14天的疫情狀況，標準之後再訂定。

陳時中表示，屆時疫情仍嚴重的國家，就透過嚴格管理篩選掉；疫情水平低的國家，搞不好也不希望台灣人前往，但歡迎這些國家的民眾來台灣沒問題。

陳時中說，推估台灣染疫率走向應該會與香港、紐西蘭類似，可能達15%，整體病例數恐突破百萬例，但縮短檢疫天數腳步不停。

台灣染疫率可能會落在人口15%至16%

COVID-19病例數快速攀升，國內有專家推估，台灣染疫率可能高達20%至30%。陳時中日前曾坦言，本土確診累計破百萬例「不是完全不可能」，強調防疫重點將轉變為減災，強化疫苗、藥物及輕重症分流。

陳時中昨天下午在中央流行疫情指揮中心記者會再次表示，以台灣過去的防疫經驗來看，推估台灣染疫率應該會與香港、紐西蘭雷同，大約落在人口15%至16%，等於台灣累計染疫數可能會超過300萬人，未來兩週是密切觀察期，須注意確診人數是否出現指數成長。

疫情升溫，持續縮短隔離天數是否方向不變，陳時中表示，縮短日期需要仰賴科學根據，「可能性當然是有的」，但依據國外經驗，縮短到7天比較普遍，但也有部分國家採取5天，將依據疫情適當調整，同時也會與專家討論。

陳時中說，近期連續3天新增本土個案突破千例，部分地方衛生單位仍積極追感染源，但案例愈多愈無法追感染源。未來輕症在家照護實行後，預防中重症的輝瑞口服藥，只要病人有需要時，就會用適當方式送到手上。

另外，本土疫情持續升溫，台北市長柯文哲日前呼籲，大敵當前，不要為一時選舉搞得全軍覆沒。被視為代表民進黨參選台北市長熱門人選的陳時中多次強調，保證現在沒在用選舉。但柯文哲今天說，很多事情大家心裡有數，「不談容易、不想才困難」。

對此，陳時中回應，以政務官而言，思考的是如何對社會好，以防疫指揮官而言，是如何把疫情控制住，不論是藥物準備、疫苗施打、輕重症分流，都是想確實將減災做好，「連想都不能，又不是以前在管思想犯，這樣也不太好」。

《工商時報》報導，在被詢及是否可能縮短隔離時間時，陳時中表示，縮短隔離日期確實有科學的根據，可能性當然是有的，目前國外縮短為七天比較普遍，也有些國家縮短為五天，甚至還有些國家不做真正隔離的，他說：「我們會根據疫情，適當的調整。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航