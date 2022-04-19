2022/04/19,
醫療

快篩國家隊第一批40萬劑到貨：新北議員盼中央依人口比例配發，桃園規劃高中以下校園類普篩

快篩國家隊第一批40萬劑到貨：新北議員盼中央依人口比例配發，桃園規劃高中以下校園類普篩
圖為北市中正區一所學校學生在校內操場活動情形（Photo Credit: 中央社）

我們想讓你知道的是

疫情指揮中心日前成立快篩國家隊，已在17日將第一批40萬劑快篩試劑，發放各10萬劑到4個高風險縣市，由各縣市自行訂定發放規則。

中央17日針對高風險縣市雙北、桃園和花蓮各別發放10萬劑快篩試劑。新北市將以高風險社區或是特定場域做為監測使用，桃園規劃針對高中以下校園做類普篩。花蓮則是將提供確診個案周邊關係如家人、職場做快篩使用。至於台北市會以居家隔離、確診者為優先。

高風險縣市收10萬劑快篩，桃園規劃「校園類普篩」

《自由時報》《TVBS新聞網》報導，雙北、桃園和花蓮，都被中央列為高風險縣市，指揮中心成立快篩國家隊，17日將第一批40萬劑快篩試劑，發放各10萬劑到這4個縣市。由各縣市自行訂定發放規則。

桃園市市長鄭文燦表示將推動類普篩計畫，主要對象為國小至高中職的學生及教職員，4月17日中央已撥付10萬快篩劑，規劃從國小開始篩檢，近日將進行學生造冊及家長同意書確認。

《聯合新聞網》報導，桃園市衛生局副局長蘇柏文表示，若學生快篩陽性將立刻安排PCR檢測，市府已訂定PCR檢測的標準作業，接下來將和教育局討論，排定學校優先快篩順序。

北市居家隔離、確診者優先，花蓮供確診個案周邊家人、職場同事等使用

《聯合新聞網》報導，台北市部分，副市長黃珊珊表示根據疫情變化，由於北市庫存不足，各地突然增加太多確診者，因此本批中央發放之快篩試劑，會優先給第一次居家隔離者要回家時做快篩，以及確診者在家隔離也要快篩。

《中時新聞網》報導，花蓮衛生局長朱家祥則表示，Omicron變異株病毒不是一次普篩就能全面壓下，這樣的做法會浪費更多資源。因此10萬劑快篩將提供確診個案周邊關係，如家人、職場做快篩使用，希望將確診個案周遭的人同步篩檢，把確診者匡列出來，加以治療，未來會從這部分著手。

新北市供高風險社區監測使用，議員盼中央依人口比例配發

聯合新聞網報導，新北衛生局發言人高詩琪表示，收到的10萬劑快篩試劑會針對目前的高風險社區，或是特定的場域做為監測使用。

對於快篩試劑發放數量，許多新北議員認為量體不足。《中時新聞網》報導，新北市議員白珮茹指出，新北只給10萬劑不公平，議員蘇泓欽也說，新北400萬人，今天確診數多達500例，跟其他縣市分一樣多，基隆還有類普篩，新北卻都沒有。

《自由時報》報導，對此新北市衛生局副局長高淑真表示，10萬劑數量確實不足，目前快篩試劑已由中央徵用，將持續爭取配發。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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