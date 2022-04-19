《精神衛生法》修法審查：民團提九大訴求結合醫院端與社區端，「強制住院」14天減為7天

行政院版《精神衛生法》部分條文修正草案，本周將在進行逐條審查。《精神衛生法》修法民間聯盟多個團體今（19）日上午再提出9大訴求，除了希望社區支持能更到位和細緻、決策納入使用者外，強調「強制性治療」應落實「身心障礙者權利公約」（CRPD）的人權精神，將強制住院由14天減為7天。

《精神衛生法》修法民間聯盟指出，2019年7月間犯下臺鐵嘉義站殺警案的鄭姓男子，其實是位非常需要社區支持體系接住的思覺失調症病人，他在犯案前曾到處求助，但卻沒有獲得任何回應與支持，因此鑄下大錯；台灣各地如果已經佈建資源與人力皆充足，且知道如何在各種精神危機期積極介入的社區危機處理團隊，或許鄭男就會有完全不同的生命故事。

讓「強制住院」不再是唯一選項

《精神衛生法》修法民間聯盟指出，現行《精神衛生法》是一部高度醫療專業導向的法律，法條內容欠缺跨專業團隊的社區支持體系，實務上中央與地方政府長期以來，也無意努力建構多元且完整的精神健康社區支持服務，導致「要不要送強制住院」成為唯一選項，主要照顧者家屬與病人就在這種非不得已的強制手段過程中擺盪與消耗，直到下一次的危機期來臨。

立法院社福衛環委員會已排定將於4月20日、21日逐條審查《精神衛生法》修正草案。行政院的草案版本雖已大幅修正且意識到社區支持的重要性，但卻缺乏許多社區支持的實質內涵，更缺乏許多國家已經發展且成形的社區危機處理機制，以逐漸取代非不得已的強制住院。

現行《精神衛生法》第15條，規定嚴重病人的「強制住院」及「強制社區治療」許可，由行政院衛生福利部設立之「精神疾病強制鑑定、強制社區治療審查會」審查。此次政院版草案第54條，為保障嚴重病人權益，將「強制住院」改由法院裁定，而「強制社區治療」則維持審查會。

人權公約施行監督聯盟召集人、陽明交通大學公衛所教授黃嵩立指出，這次修法雖將「強制住院」改由法院裁定來保障患者，但基於人權公約，政府仍須努力將強制住院的情況減到最低，強制住院的患者通常會在過程中有很多受創經驗，長期來說反而破壞了醫病之間的信任關係，對長期治療來說，患者後續要復歸社會沒有幫助，而且也是對人身自由造成脅迫。

黃嵩立強調，他並非主張現在就直接廢除強制住院，但強制住院緊急安置這次修法延長至14天，民間版則希望縮減為7天，加速讓當事人獲取需要的治療，也減低法院審理期間造成的人身自由侵害。

社區支持系統更細緻和全面

嘉義市心康復之友協會總幹事張朝翔表示，這次修法既然把「社會支持」寫入法條，民間聯盟也希望政府能夠投注更多資源。目前病患的出院轉銜機制不夠受到重視，如果可以參照美國、加拿大的做法，在患者入院時就備妥出院後的社區資源地圖、居家社區支持等，把社區端跟醫院端結合得更緊密，更能協助病人正常生活。

社區入家工作者專業促進聯盟發言人廖福源則指出，目前政院版草案第32條雖規定「精神醫療機構於出院前，應協助病人共同擬定出院準備計畫」，包含社區治療、社區支持及轉介或轉銜計畫以銜接各項服務，但是實務上很多病患及家屬都沒有真正接觸過這個計畫；許多在社區中的病患依然面臨缺乏社區支持的困境。

另外也有民間團體提出，社區支持需要更完整細緻的面向，除了健康之外，包括病患的社會參與、家庭婚姻生活、就業就學，都是病患能否順利回歸社會的關鍵因素，希望這次的修法可以從中央出發，協力地方佈建社區支持服務的資源，並確實建立橫向連結，正視精神障礙家庭的困境。

聯盟總共提出九大訴求，強調這次修法期待能以平等尊嚴為核心，全方位保障患者權益，讓社會理解多元處境：

社區支持到位，民間不能再等

社區危機處理機制，積極團隊支持喘息

提昇心衛中心，整合社區網絡

服務準備銜接，讓服務不間斷

強制住院治療，7天就該做好

決策納入使用者，權益保障不打折

機關義務明確化，分工機能更完善

理解多元處境，強化政府課責

平等尊嚴為核心，全方位保障權益

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