2022/04/19,
醫療

世界各國「兒童疫苗」政策一次看：歐盟等國批准莫德納與BNT，美日韓只開放BNT

世界各國「兒童疫苗」政策一次看：歐盟等國批准莫德納與BNT，美日韓只開放BNT
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今年以來，歐盟、英國、澳洲和加拿大相繼開放讓6歲以上孩童施打莫德納疫苗，同時也已讓孩童可接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，但美國、日本、韓國及以色列等國，目前只讓兒童接種BNT。以下為各國的孩童接種概況。

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，衛福部食藥署昨日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，其實世界多國早有先例，以下整理出歐盟、英國、澳洲和加拿大等國的孩童施打莫德納疫苗現況。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情蔓延，16日更出現首起幼兒重症病例，衛福部食藥署17日通過授權莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑、間隔28天。

今（2022）年以來，歐盟、英國、澳洲和加拿大相繼開放讓6歲以上孩童施打莫德納疫苗，同時也已讓孩童可接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，但美國、日本、韓國及以色列等國，目前只讓兒童接種BNT。以下為各國的孩童接種概況：

  • 歐盟

歐盟藥品管理局（EMA）2月24日宣布批准6至11歲兒童施打莫德納疫苗，劑量減半為50微克，兩劑相隔4週。另外，歐盟藥品管理局早於去年11月下旬批准5至11歲兒童可施打BNT疫苗。

  • 英國

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）4月14日批准6至11歲孩童施打2劑莫德納，劑量為成人一半的50微克，2劑需隔4週。另外，英國先前已開放5至11歲孩童施打BNT疫苗，2劑需間隔8至12週。

  • 澳洲

澳洲衛生部2月23日宣布，從2月24日起，將兒童施打莫德納疫苗的年齡限制下修至6歲以上，6至11歲孩童的劑量為12歲以上群體一半的50微克，2劑需相隔8週。今年1月，澳洲當局已批准5至11歲孩童接種BNT疫苗。

  • 加拿大

加拿大衛生部門3月17日宣布，6至11歲孩童可施打莫德納疫苗，每劑50微克須施打2劑，2劑間隔4週。去年11月，加拿大已通過讓5至11歲孩童可以打BNT疫苗。

  • 美國

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網資訊，5至11歲孩童只開放接種BNT疫苗，每劑10微克，且兩劑需間隔3週，12至17歲則是施打跟成人相同劑量的BNT疫苗。

  • 日本

日本政府厚生勞動省1月21日批准可為5歲到11歲兒童接種BNT疫苗，每一劑劑量為12歲以上群體的1/3，兩劑間隔3週；莫德納疫苗則需12歲以上才能接種。

  • 韓國

韓國防疫當局3月14日宣布參考國外兒童疫苗施打情況後，從3月底起開放5至11歲孩童接種BNT疫苗，施打兩劑，每一劑劑量為10微克，低於12歲以上群體的30微克。

  • 以色列

以色列衛生當局去年11月14日同意，讓5至11歲的孩童可開始接種BNT疫苗，每一劑劑量10微克，兩劑間隔3週。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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