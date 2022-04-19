2022/04/19,
美加

美法官判定CDC「大眾運輸口罩令」逾越權限，即日起撤銷交通工具佩戴口罩規定

美法官判定CDC「大眾運輸口罩令」逾越權限，即日起撤銷交通工具佩戴口罩規定
圖為美國反口罩、反疫苗的人士高舉牌子強調訴求（Photo Credit：AP / 達志影像）

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白宮發言人珍．莎琪（Jen Psaki）稱這個撤銷判決「令人失望」，並強調目前CDC仍建議旅客覆蓋住口鼻。CDC則尚未對此發表意見。

因應升溫的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，美國疾病管制暨預防中心（CDC）原本已將2021年2月3日下達的口罩令延長到今（2022）年5月3日，讓民眾搭乘飛機、地鐵、火車和巴士等交通工具，必須戴上口罩。然而美國聯邦法官卻於昨（18）日宣判強制佩戴口罩令逾越了CDC的法定權限，並撤銷在大眾運輸工具上必須佩戴口罩的規定。

（中央社）美國聯邦法官昨日撤銷在大眾運輸工具上必須佩戴口罩的規定，這原本是美國疾病管制暨預防中心為防疫所實施的強制規定。

佛羅里達州中區聯邦地區法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）指出，下達強制佩戴口罩令逾越了CDC的法定權限。

由於美國COVID-19病例增加，CDC近來已將2021年2月3日下達的口罩令延長到今（2022）年5月3日，民眾搭乘飛機、地鐵、火車和巴士等交通工具，必須戴上口罩。

美國若干航空公司以及共和黨籍國會議員主張終止口罩令，由共和黨籍前總統川普（Donald Trump）派任的米澤爾法官對保守派非營利組織「健康自由捍衛基金」（Health Freedom Defense Fund）2021年7月所提訴訟案，做出了上述判決。

米澤爾表示，口罩令「逾越了CDC的法定權限」，而CDC也「未能適當說明這項決定」。

「我們的制度並不容許政府機構非法行事，即使是為了正當的目的亦然，因此庭上宣告口罩令違法並予以撤銷。」

《BBC》報導，白宮發言人珍．莎琪（Jen Psaki）稱這個撤銷判決「令人失望」，並強調目前CDC仍建議旅客覆蓋住口鼻。CDC則尚未對此發表意見。

就在這項決議發布不久，負責管理美國機場安全的運輸安全管理局向媒體確認，目前將不再強制執行口罩規定。

美國聯合航空公司、達美航空公司、阿拉斯加航空公司和美國航空公司也表示，國內航班和某些國際航班將不再需要乘客配戴口罩。

《CNBC》報導，美國聯合航空公司在一份聲明中表示：「雖然這意味著我們的員工不再需要戴口罩——也不再需要對大多數飛行公眾要求強制戴上口罩——但如果他們想戴，還是能夠這麼做。正如CDC持續強烈建議的那樣，在公共交通工具上戴上口罩。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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