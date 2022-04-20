每人年平均吃35公斤豬肉，你知道老鼠肉跟小肚是豬的什麼部位

文：梁敏萱｜圖：Stellina Chen

台灣人有多愛吃豬？從高級餐廳菜色到街頭巷弄小吃，從港式燒肉、日式炸豬排到國民小吃滷肉飯、黑白切，這些餐盤上的主角都是豬肉與豬雜（內臟），由此可見豬肉飲食文化與台灣人日常生活息息相關。

根據農委會資料顯示，2020年全台民眾總共吃掉約93萬公噸的豬肉，平均每人一年可以吃下約35公斤。雖然近年因健身風潮影響，使得禽肉（雞肉）消費量在2018年超車，成為台灣人最常食用的肉品，但豬肉仍在所有肉品中排名第二，遠遠超過牛、羊的消費量。

2020年8月，政府公告開放進口美國豬肉，引起民眾恐慌，深怕自己三餐吃到的豬肉，將會被外來豬肉所取代。但實際查看農委會數據可以發現，台灣在地自產的豬肉供應超過9成，而從國外進口的豬肉多是用在加工食品，代表大多數台灣人吃的豬肉，多是在地土生土長的豬。

腰內肉、老鼠肉是豬的什麼部位？

美食家徐仲曾說台灣人把豬全身吃得「淋漓盡致」，從豬肉、豬血到豬雜，都能化身美味的料理上桌，但這些料理來自豬的什麼部位，你知道嗎？以日式豬排飯為例，腰內豬排跟里肌豬排的差異是什麼？哪一塊熱量比較低？而俗稱的「老鼠肉」又是什麼呢？

常見的梅花肉、松板肉皆屬於豬隻前段部位，油花分布較均勻，炒、煮、燙都適合；而俗稱的腰內肉跟里肌肉，其實都是同屬靠近豬隻背脊靠近中央到腹部的部位，其中里肌肉指的是「豬大里肌」，肉質富有嚼勁，更是判斷一隻豬是否美味的關鍵。腰內肉則是「豬小里肌」，油脂含量較少，熱量也較低，最適合做豬排使用。

而許多長輩常常指定要去豬肉攤購買的老鼠肉，其實是指豬後腿無油脂的腱子肉，一隻豬僅有兩塊，相當稀有，做燒肉片或攪碎做餛飩都相當合適。

除此之外，小吃攤常見的黑白切，也大多來自豬。除了常見的腰子、豬肚、大腸頭，包含豬的上顎（俗名：天梯）、氣管（俗名：管頭）到脾臟（俗名：腰尺）、膀胱（俗名：小肚）都是常見的黑白切菜色，只要經過仔細地清洗，經過滷製後就可以跟著蔬菜、豆製品一起切塊上桌。

除了以上提及的料理，還有哪些佳餚是你的最愛呢？還是你有獨到的豬肉吃法？留言與我們分享一下吧！

資料來源：行政院農委會、米其林指南

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核稿編輯：林奕甫