台東安置機構主任猥褻少年遭訴後爆連串爭議：少保官濫權洩密、法官「不當接觸」涉訟者遭調查

台東某兒少安置機構前林姓主任因猥褻少年遭起訴，台東地檢署在偵查過程發現林男不僅是慣犯，甚至還利用自己過去因安置業務認識的司法人脈，向3位法官和1名前主任調查保護官討教司法策略，由於本起事件對司法公信力造成傷害，目前正由司法院調查中。

根據《自由時報》報導，林男投入社工界已有15年，6年前被台東某安置機構延攬擔任家園主任，在安置機構的表現也獲得縣府肯定，除頒予特殊貢獻獎，還獲全國社工最高榮譽的「金」字獎。

林男曾向媒體說，踏入社會工作者行列，就選擇進入兒少安置機構，因為接受兒少安置的小孩，多數是家庭功能不彰，受到家暴或傷害的孩子，最需要有人長期陪伴，拉他們一把。不料，卻爆出猥褻少男案被起訴。

安置機構主任涉性侵遭起訴，少保官濫權洩密有違個資法

根據《聯合報》報導，林男涉性侵安置機構內的一名少年是台東地院朱姓少保官保護個案，朱女得知後舉報；經檢方查扣林男手機調查後，意外發現林男與台東地方法院主任少年調查保護官洪女交好，洪女傳給林男的LINE訊息內容中，包括相關訪視、觀護工作輔導紀錄及公文。

由於洪女負責少年輔導保護，業務必須保密，因此司法院發布新聞稿指出，洪姓主任經臺東地方檢察署檢察官認有違反個人資料保護法等行為，偵查終結起訴。另外，經內部行政調查程序後，認為其違失情節重大，已不適任主管職務，先行將其降級且調離非主管職務。

3名法官「不當接觸」涉訟當事人，違反法官倫理規範調查中

此外，《鏡週刊》調查報導揭露，台東地院在調查洪幸的行政責任過程中，發現另有3名法官不當接觸涉訟當事人，報導提及他們明知林男涉犯猥褻案件，卻沒有避嫌，私下和林男保持密切互動，違反法官倫理至為明顯。

《中央社》引述司法院新聞稿指出，由於侯姓、姜姓、陳姓法官有疑似違反法官倫理規範的情形，經通報司法院後，目前司法院分別發交3名法官所屬法院，由各該法院法官自律委員會依《各級法院法官自律實施辦法》規定進行調查、審議。

依照自律辦法規定，自律會的決議需送交司法院核備，目前尚未完成全部核備程序，但司法院承諾將本於勿枉勿縱、絕不護短的態度辦理本案，並將檢討相關機制，避免再度發生類似事件。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範