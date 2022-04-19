2022/04/19,
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台東安置機構主任猥褻少年遭訴後爆連串爭議：少保官濫權洩密、法官「不當接觸」涉訟者遭調查

台東安置機構主任猥褻少年遭訴後爆連串爭議：少保官濫權洩密、法官「不當接觸」涉訟者遭調查
圖為司法大廈。Photo Credit: 中央社

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台東某兒少安置機構前林姓主任因猥褻少年遭起訴，偵辦過程查出1名少保官洩密、3名法官不當接觸涉訟當事人違反法官倫理規範，目前3名法官分別所屬的法院已召開法官自律委員會。

台東某兒少安置機構前林姓主任因猥褻少年遭起訴，台東地檢署在偵查過程發現林男不僅是慣犯，甚至還利用自己過去因安置業務認識的司法人脈，向3位法官和1名前主任調查保護官討教司法策略，由於本起事件對司法公信力造成傷害，目前正由司法院調查中。

根據《自由時報》報導，林男投入社工界已有15年，6年前被台東某安置機構延攬擔任家園主任，在安置機構的表現也獲得縣府肯定，除頒予特殊貢獻獎，還獲全國社工最高榮譽的「金」字獎。

林男曾向媒體說，踏入社會工作者行列，就選擇進入兒少安置機構，因為接受兒少安置的小孩，多數是家庭功能不彰，受到家暴或傷害的孩子，最需要有人長期陪伴，拉他們一把。不料，卻爆出猥褻少男案被起訴。

安置機構主任涉性侵遭起訴，少保官濫權洩密有違個資法

根據《聯合報》報導，林男涉性侵安置機構內的一名少年是台東地院朱姓少保官保護個案，朱女得知後舉報；經檢方查扣林男手機調查後，意外發現林男與台東地方法院主任少年調查保護官洪女交好，洪女傳給林男的LINE訊息內容中，包括相關訪視、觀護工作輔導紀錄及公文。

由於洪女負責少年輔導保護，業務必須保密，因此司法院發布新聞稿指出，洪姓主任經臺東地方檢察署檢察官認有違反個人資料保護法等行為，偵查終結起訴。另外，經內部行政調查程序後，認為其違失情節重大，已不適任主管職務，先行將其降級且調離非主管職務。

3名法官「不當接觸」涉訟當事人，違反法官倫理規範調查中

此外，《鏡週刊》調查報導揭露，台東地院在調查洪幸的行政責任過程中，發現另有3名法官不當接觸涉訟當事人，報導提及他們明知林男涉犯猥褻案件，卻沒有避嫌，私下和林男保持密切互動，違反法官倫理至為明顯。

《中央社》引述司法院新聞稿指出，由於侯姓、姜姓、陳姓法官有疑似違反法官倫理規範的情形，經通報司法院後，目前司法院分別發交3名法官所屬法院，由各該法院法官自律委員會依各級法院法官自律實施辦法規定進行調查、審議。

依照自律辦法規定，自律會的決議需送交司法院核備，目前尚未完成全部核備程序，但司法院承諾將本於勿枉勿縱、絕不護短的態度辦理本案，並將檢討相關機制，避免再度發生類似事件。

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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範


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