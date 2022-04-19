新北2歲確診重症男童搶救後宣告不治，醫療團隊懷疑可能合併其他病毒感染

新北市一名2歲男童確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）並發展為重症，其病程進展非常快速。雙和醫院院長昨（18）日才對外說明病情，今（19）日已傳出該名病童經搶救後宣告不治。

新北市衛生局及中央流行疫情指揮中心，都表示稍晚將對外說明詳細情況。

指揮中心4月16日宣布這名2歲男童的症狀，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查後發現急性腦炎併多重器官異常，已使用類固醇及免疫調節劑等藥物，並於加護病房使用呼吸器。這名男童無慢性病史，也未接種過COVID-19疫苗，是台灣首例兒童重症個案。

新北市衛生局16日時表示，男童的病程進展非常快速，已請雙和醫院以及台大醫院小兒重症團隊協力給予醫療照護。

搶救此名男童的雙和醫院於昨日徵得家屬同意後，由院長程毅君對外說明病情：

COVID-19在這位病童身上進展非常快速、罕見與嚴重，這個是過去治療兒童上沒有發生過的案例。 有關發病原因，目前雙和與台大的團隊都懷疑，應有合併其他病毒感染之可能性，目前也已緊急進行相關檢驗中，在等待報告結果出爐前，我們仍積極的搶救治療。 有關使用抗病毒藥物治療部分，雖然臨床評估上有些許疑慮，但考量病程快速及嚴重危及，我們共識均建議使用抗病毒藥物，也在跟父母充分溝通以及說明後，在上週六（4/16）給予第一劑抗病毒藥物治療，18日會再給予第三次抗病毒藥物處理。

後續詳細的情況，新北市衛生局表示將在今日稍晚對外說明。指揮中心也表示，將於今日下午2點的疫情記者會說明。

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核稿編輯：楊士範