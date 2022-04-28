腰圍過粗、血壓偏高等五大危險因子中三個以上，小心「代謝症候群」！

38歲白先生，日前參加完高中同學會，才一到場就被久未見面的同學調侃說日子過得不錯，伙食很好，整個人都胖了好幾圈。過去曾參加籃球校隊的他，現在因工作忙碌，時常加班應酬，也不再維持運動習慣；飲食上雖不挑食，但也不能算是健康的飲食型態。（延伸閱讀：肚子都肥肉怎麼減？醫認證「瘦肚子飲食習慣」：第一步要吃早餐）

近期他到醫院健康檢查，檢查結果當日隨即出爐，雖沒什麼重大健康問題，但仍有幾項結果顯示異常，腰圍過粗、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）偏低。解說醫師當場就建議他雖無重大疾病，但應立即改善生活型態，因他的幾項異常指數都符合已有「代謝症候群」的情況。

何謂「代謝症候群」？

北投健康管理醫院營養師潘富子進一步說明，代謝症候群不是一個特定的疾病，它是血壓、血脂、血糖、腰圍異常的統稱。依據2007年台灣國民健康署標準，以下五項危險因子中，若包含三項或以上者可判定為代謝症候群：

腰圍過粗 血壓偏高 飯前血糖偏高 三酸甘油脂偏高 高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）偏低

潘富子補充說明，體重有過重的民眾，除了肥胖問題之外，千萬還要留意代謝症候群其它幾項危險因子。根據研究發現，肥胖者及非肥胖者若長期體重增加，都有較高罹患代謝症候群的風險。若有代謝症候群，將比一般人增加六倍得到糖尿病的風險、四倍高血壓風險、三倍高血脂風險、兩倍心臟病及腦中風風險。

需特別注意的是，台灣於2020年已進入肥胖時代，台灣45歲以上的人，無論男女，有超過50％以上都有過重（BMI在24～27）、甚至是肥胖（BMI大於27）的問題。國民健康署109年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上過重或肥胖者共有105萬人，其中5成以上（約50萬人）的民眾有代謝症候群。

飲食控制不佳所造成

潘富子分享過往營養諮詢案例，有肥胖問題的民眾大多為飲食控制不佳所造成。國健署表示健康飲食及規律運動是維持健康體態的不變法則，把持少油、少鹽、少糖及高纖的「三少一高」飲食原則。（延伸閱讀：四肢瘦肚子大比全身胖更可怕！醫揭「潛在隱憂」：多數都有這些習慣）

建議盡量選擇原形食物、減少攝取加工食品，份量也要做到控制，別因愛吃就貪吃幾口；由國健署所設計的「我的餐盤」，可方便了解及控制每餐六大類食物要吃的量並做到均衡飲食。定期健檢監測血壓、血糖、血脂也是相當重要，可及早發現代謝症候群相關危險因子，及早介入與控制。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航