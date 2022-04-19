雲林一歲男嬰疑因參加抓周活動染疫，送加護病房觀察治療中

（中央社）雲林今（19）日新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案，其中一例為剛滿周歲男嬰，因參加外縣市的抓周活動而感染，現收治在加護病房，其他確診者詳細疫調及足跡，雲林縣府下午2時30分將開記者會說明。

雲林縣長張麗善今天參加國民黨雲林縣黨部小組長精實訓練活動時接受媒體訪問時提到，雲林縣今天新增8例COVID-19本土確診個案，其中有一名為剛滿周歲男嬰，現收治在加護病房。

張麗善進一步說明，男嬰為雙胞胎，因與父母到外縣市參加抓周活動，與確診者足跡重疊遭匡列居家隔離，經PCR採檢後陽性確診，男嬰父母與另名嬰兒則是採檢陰性，確診男嬰為雲林縣60多個COVID-19病例中年紀最輕確診者。

《蘋果新聞網》報導，確診男嬰因出現發燒、咳嗽和流鼻水等症狀，送醫院採檢確診染疫。衛生局長曾春美澄清男嬰目前病況屬輕微，係於醫院的負壓隔離病房觀察治療中，非如外界臆測嚴重。確診原因是否因本月9日前往台中抓周，仍待衛生局人員疫調進一步釐清。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範