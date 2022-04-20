俄烏戰爭導致全球糧價上漲，暴露歐盟農業系統的根本弱點

文：Priyanka Shankar

對烏克蘭戰爭，世界各地家庭在購物時都能感同身受：小麥、玉米或食用油等基本食品價格直線上升。這是因為，在某種意義上，黑海地區是全球糧倉。世界上29％的小麥、19％的玉米和高達78％的葵花籽油出口，來自俄羅斯和烏克蘭。

戰爭破壞了糧食生產，並導致通貨膨脹。現在，俄羅斯自己禁止穀物出口；而在烏克蘭，今（2022）年是否能收獲農作物以及如何收獲，全不清楚。

聯合國世界糧食組織（FAO）警告說，2022年3月，糧食價格全球範圍攀升至歷史最高峰。歐盟內，食品、酒精和煙草價格1月份已上升3.5％，2月份再漲4.1％。

自然保護組織「鳥類生命：歐洲和中亞」（BirdLife Europe and Central Asia）農業問題專家布魯納（Ariel Brunner）表示，重要的是要意識到，受影響最重的是生活在貧窮國家和地區的人，「在那些真正依賴從烏克蘭進口的國家，如中東和北非。」他指出，對於歐洲，主要問題是高通膨，「價格會上漲，但暫時只涉及最近的將來。」

歐盟同俄、烏的貿易

涉及農產品，歐盟一直是俄羅斯和烏克蘭的重要合作夥伴。歐盟出口的3.7％和進口的1.4％來自與俄貿易：歐盟出口大豆、可可、油菜籽和蜂蜜，俄羅斯出口油菜籽、小麥、動物飼料和化肥；2021年，歐盟進口的糧食36％來自烏克蘭，對烏出口農產品價值30億歐元。

數量如此，歐盟執委會認為，歐盟能夠消化在同這兩個貿易夥伴那裡遭受的損失。歐盟執委會在一份聲明中表示，歐盟糧食基本自給自足，有高度農業生產過剩，歐洲統一市場有能力化解衝擊。4月初，執委會公布了一攬子措施，重點幫助盟內農莊增加小麥、玉米和油菜籽生產。

芬蘭年輕農莊主和氣候保護人士阿克曼（Sommer Ackerman）在接受德國之聲採訪時指出：「歐盟在農產品方面出口盈餘，但普亭（Vladimir Putin）的侵略戰爭導致通貨膨脹，其中就包括能源和燃料，而這就影響到了農產品的生產和出口。」

農業報警？

農業所需的許多物資正越來越貴。肥料價格上漲即為一例，引起全歐洲農民警覺。在法國和希臘，出現示威人群，要求歐盟補貼資金購買化肥。歐盟執委會已承諾增加補貼，以緩衝化肥和燃料價格上漲影響。

農業問題專家布魯納表示，很明顯，這場戰爭同時暴露了當前農業系統的根本弱點。他指出：「對化石燃料的嚴重依賴顯然是一個問題。一些農民現在才意識到應擺脫人工氮肥，更多有機耕作。」

布魯納表示，另一個問題是，很多農莊專注於單一產品，而不是種植不同作物：「我們的系統被推入窄境，而農民又是系統中最弱的，受地緣政治衝擊，例如戰爭。當然還有氣候變化的打擊，構成對糧食生產的最大威脅。」

為危機做準備

鑑於本身無糧食安全之虞，歐盟現在關注的是如何處理境外糧食短缺問題。歐盟人道主義援助和危機處理委員萊納爾契奇（Janez Lenarcic）擔心，那些已經沒有多少錢的人會深受糧食高價之苦。

他指出，「俄羅斯入侵烏克蘭加大了對糧食領域的壓力，正使世界各地千百萬人面臨飢餓危險。因此，必須立即採取對策。」歐盟計劃和聯合國一起行動，向受影響國家和地區提供人道援助。歐洲議會呼籲歐盟各國增加生產，以能幫助因戰爭而面臨供應短缺的國家。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航