2022/04/19,
生活

So-net及故宮入圍全球最大授權獎，國立故宮博物院品牌、故宮X史努比聯名商品獲得國際肯定

So-net及故宮入圍全球最大授權獎，國立故宮博物院品牌、故宮X史努比聯名商品獲得國際肯定

我們想讓你知道的是

So-net 代表故宮報名2022年全球授權業卓越獎，入圍「最佳品牌」及「最佳商品」兩個獎項。

台灣碩網網路娛樂(股)公司(So-net Entertainment Taiwan Limited)自2020年取得國立故宮博物院(以下簡稱故宮)授權代理，積極拓展故宮品牌，今(15)日宣布入圍2022年全球授權業卓越獎(Licensing International Excellence Awards)！So-net巧妙融合故宮文物與史努比，結合東西方經典文化，創新設計詮釋，深受國際評審團青睞，成功成為今年度該獎在藝術授權中，亞洲唯一入圍的品牌。

將經典聯名創新詮釋品牌與聯名文具設計雙雙入圍

So-net成為故宮的海外授權代理商後，開發一系列故宮與史努比的聯名商品，深受大眾喜愛，更於2021年以此報名2022年全球授權業卓越獎，並以”國立故宮博物院 (National Palace Museum) ”入圍「最佳品牌—博物館、藝術與設計類 (Best Licensed Brand — Museum, Art, Design) 」，以及” 國立故宮博物院X Peanuts聯名文具類(National Palace Museum X Peanuts Stationery)”入圍「最佳商品—出版、社群媒體與校園用品(Best Licensing Product —Publishing, Social Expression, Back-to-School)」兩項肯定，在全球約800個參賽項目中脫穎而出，躍上授權界最負盛名之國際舞台，代表台灣走向世界。

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國立故宮博物院X Peanuts聯名文具類入圍2022年全球授權業卓越獎「最佳商品—出版、社群媒體與校園」 Photo Credit : So-net

此獎項由國際授權業協會(Licensing International)主辦，堪稱授權界的奧斯卡獎，是全球規模最大且最具權威性的授權獎項！今年So-net 與故宮首度參賽便入圍兩項大獎，將與國際知名品牌，如哈利波特(Harry Potter)、樂高(LEGO)、侏羅紀公園(Jurassic Park)、披頭四(The Beatles)、羅浮宮(The Louvre)、維多利亞與亞伯特博物館(V&A)、自然史博物館(Natural History Museum)、安迪沃荷(Andy Warhol)、凱斯哈林(Keith Haring)共同角逐最終得獎者。

圖2__國立故宮博物院入圍2022年全球授權業卓越獎「最佳品牌—博物館、藝術與設
國立故宮博物院入圍2022年全球授權業卓越獎「最佳品牌—博物館、藝術與設計類」 Photo Credit : So-net

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2022年全球授權業卓越大獎入圍簡介：

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