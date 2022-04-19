本土新增1626例、2例死亡：全台一週內啟動「居家照護」、未滿2歲需PCR，逾1800家藥局加入送藥到宅服務

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增1727例COVID-19確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入（89例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心指出，今日新增2例死亡個案（案30297、案31553），分別為90多歲及未滿5歲男性，皆於今年4月13日發病，分別於4月14日及4月15日確診，屬重度感染個案，其中90多歲男性個案已接種3劑COVID-19疫苗且具慢性病史。兩案於住院治療期間使用瑞德西韋等藥物治療，分別於4月16日及4月19日死亡。

全國一週內啟動居家照護，居檢/居隔採檢改2次快篩、1支試劑備用，未滿2歲需PCR

指揮中心指揮官陳時中宣布，一週內全國啟動確診者居家照護管理措施，另外將調整居家隔離和居家檢疫的採檢，第一次匡列採檢可改以快篩取代PCR，並改為有症狀才採檢，並於最後期滿再以快篩採檢。

居家隔離對象： 經疫調匡列為接觸者時，安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認；另原於隔離期間第5-7天、隔離期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2、4天實施之4次快篩，調整為隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

經疫調匡列為接觸者時，安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認；另原於隔離期間第5-7天、隔離期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2、4天實施之4次快篩，調整為隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。 居家檢疫對象：原於檢疫期間第3、5天、檢疫期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2天、4天實施之5次快篩，調整為檢疫期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

指揮中心指出，考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家隔離/檢疫者，其採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

Photo Credit:指揮中心

逾1800家藥局宣布投入居家照護計畫，藥師公會公布「送藥到府」流程地圖

針對確診者在家的送藥機制，藥師公會理事長黃金舜表示，全縣市已超過1800家社區藥局投入服務，由藥師親自送藥到宅，地區分布相當廣，包括金門、澎湖等離島地方，目前指揮中心與「健康益友」APP合作，使用APP可透過網路系統直接看診並拿到處方。

黃金舜說明，患者可選擇離家較近，或是平常慢箋調劑的藥局，選好後透過電話聯繫或選擇藥局的藥師，由藥師確認身份和處方，將處方箋傳給社區藥局，藥師就會於24小時內送藥到指定地點。送藥到府後要藥師也會拍照並使用電話或視訊聯絡當事人指導用藥，完成整個藥師送藥到宅的服務。

至於沒有「健康益友APP」的民眾，黃金舜表示，民眾透過遠距醫療看診，不管拿到實體或電子處方箋，均可透過全國藥師公會網頁查詢，與有提供服務的社區藥局聯繫。若這幾家都不滿意，也可以透過全國藥師公會網頁請求媒合和合適的藥局；若無法透過網頁，也可以直接致電全國藥師公會要求媒合適當的藥局。

Photo Credit:中華民國藥師公會全國聯合會

隨著確診者個案提升，被匡列居家隔離人數也增多，有名新北民眾透露篩檢陽性，但在家等4天卻都無人聯繫，且居家環境也無法一人一室，導致其家人暴露在染疫風險中；對此，陳時中表示，新北市人數多，盡力在做居家照護，若通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方，盡量一人一室，靜候通知。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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核稿編輯：楊士範