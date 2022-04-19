何欣純爭取台中市長提名：「我也是媽媽市長，能比盧秀燕做得更好」，黨內對手蔡其昌、王義川尊重祝福

因應年底選戰，民進黨立委何欣純今（19）日召開記者會，宣布爭取民進黨台中市長選舉徵召提名，她表示，自己有決心拚，希望握有徵召權的黨主席蔡英文聽到她的想法。國民黨已確定由盧秀燕競選連任，至於民進黨，立法院副院長蔡其昌曾表示若被徵召「當仁不讓」，前台中市交通局長王義川也宣布參選；接下來蔡英文要如何定奪，將是接下來的關注焦點。

何欣純：我也是媽媽市長，能比盧秀燕做得更好

何欣純今天在多名總統府資政、國策顧問及市議員陪同下召開記者會，宣布爭取市長徵召提名。她表示她有決心要拚，有決心要贏，自己是土生土長的台中人，在台中有超過20年基層的經驗，只有「台中要更好」的理念，因此召開記者會，希望蔡英文聽到她的想法。

何欣純也說，因為最近基層都很焦慮，因為民進黨的市長人選遲未決定，已拖延選舉的時程，甚至未來選戰不確定的因素會越來越多；基層希望黨要趕快向市民報告，民進黨要麼做、要怎麼贏。她強調，自己一定尊重蔡英文徵召權，但近來各界力挺、鼓勵的聲浪不斷，因此當仁不讓希望爭取徵召參選。

何欣純接受媒體聯訪時表示，現在看到台中有空污、治安與高房價的問題，都需要有能力的人來解決，現在的市長盧秀燕不是年輕人所期待的。另外台中市民需要捷運藍線，應該趕快動工，不是一拖再拖。

媒體詢問，與蔡其昌相較有什麼優勢，何欣純回應，她是女性同時也是2個孩子的母親，盧秀盧號稱「媽媽市長」，在女性的部分她不遑多讓，而且相信自己可以比盧秀燕做得更多更好，「我們要的不只是表面的媽媽市長，而是有能力治理城市，讓人民安心安全的市長。」

蔡其昌、王義川也都躍躍欲試

蔡其昌今日透過幕僚表示，如同昨日的回應，他就是表示尊重與祝福，台中市長徵召的人選很快就會出來，全黨也會團結一心贏得勝利。蔡其昌也強調，若民進黨徵召他參選，他會全力以赴，如果徵召其他同志，也會全力輔選，贏回台中。

《中央社》報導，另外被視為林佳龍子弟兵的王義川，上月23日宣布參選台中市長，接受媒體電訪時表示，自己曾任台中市交通局長，有過執政的經驗，知道台中市可發展的程度，而台中市3年多來發展停滯，盧秀燕所做的事充滿爭議，讓他看不下去而決定參選。

他列出土地、交通、環境、治安、經濟五大爭議，強調台大需要有新的市長。王義川自認充滿戰鬥力，可以打敗盧秀燕，已準備好25份考卷來迎戰。王義川當時曾表示，他的對手只有盧秀燕，他有告知林佳龍參選一事，林佳龍很支持並表示「要換年輕人上場」。

今天媒體也問何欣純是否有得到林佳龍的支持，何欣純回應，不管今天出席的總統府資政、國策顧問及市議員，她都有一一拜訪，若無法碰面也會用電話請益，她希望得到大家的支持，這樣台中才能贏。

至於是否有跟王義川討論，何欣純說，之前在輔選的行程有跟對方同台，她跟王義川都是「6年級生」，都希望黨主席蔡英文徵召6年級生，大家互相鼓勵，因為越多人才願意為台中服務，或為民進黨而戰，都是好事。

民進黨發言人黃世杰今天受訪指出，尊重何欣純的表態，黨內都是優秀人才，民進黨會負責任地提出最適合、最強的人選，爭取更多民眾的認同和支持，贏得年底大選。黃世杰說，台中市在盧秀燕主政下，不進反退，失去「宜居城市」的光彩，民進黨會持續針對市政建設進行監督，年底希望成功翻轉台中。

今天有媒體傳出，上個月蔡英文曾經詢問前交通部長林佳龍，要不要「回鍋台中」，不過當時林佳龍明確表態沒有意願。而現在他的前副市長張光瑤選擇支持立委何欣純選台中市長。由於民進黨日前就已經拍板定案六都不舉行黨內初選，由蔡英文徵召提名，接下來台中將由誰出線，黨內能否整合各派系各方資源，將成為黨主席的重要挑戰。

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核稿編輯：翁世航