1954年陶普斯輪事件：台灣與蘇聯一度劍拔弩張，引發國際關注？

1954年，兩岸情勢緊張之際，蘇聯陶普斯輪運載油料前往上海，台灣為防止戰略物資落入共軍手中，派遣丹陽艦前往攔截。陶普斯輪事件引發國際視聽關注，台灣與蘇聯劍拔弩張，最後，台灣透過法國斡旋，得以弭平爭議。

1949年6月，國共戰爭激烈，政府宣布關閉中國沿海港灣，一旦發現外籍船隻即派軍攔阻，防止共軍取得外援。12月，政府遷台後，兩岸戰火賡續，國軍繼續攔阻前往中國港灣的外籍船隻。1950年6月25日，韓戰爆發，美國圍堵共產主義擴張立即增兵韓國，並派第七艦隊巡弋台灣海峽。9月，美國號召聯合國軍隊登陸韓國揮師北上，越過北緯38度線擊退北韓軍隊。兩個月後，中共獲得蘇聯授意，派兵深入北韓抵抗聯軍。對此，美國譴責中共，展開經濟制裁，也嚴禁各國飛機、船舶載運物資進入中國港灣。

另外，聯合國面對中共出兵阻擾，宣布禁止會員國運輸戰略物資援助中共。原本，政府施行關閉政策，阻絕各國船隻進入中國沿海港灣，又趁國際情勢變遷，頒布《管制資匪航運運行辦法》、《管制外籍船舶資匪航運臨時辦法》，明文規定凡是外國船隻擅自進入中國沿海海域，將規勸不得駛入，警告儘速離開，倘若有不聽勸告者立刻派軍攔捕。

1953年7月，南北韓簽署停戰協定，亞洲露出和平曙光，中共抽調在北韓的共軍赴中國東南沿海，加強軍事部署，計劃先攻大陳、金門、馬祖等外島，再一舉殲滅台灣。隨著兩岸緊張局勢升溫，台灣海空軍密切監視共軍一舉一動，並關注沿海各國船隻的動向。1954年5月，海軍在大陳島附近海域與共軍爆發激烈戰爭，雙方折損嚴重；另一方面，空軍探查蘇聯米格戰鬥機頻繁在上海機場起降，保持高度備戰狀態，避免失去沿海制空權。

1954年6月，正當兩岸情勢緊繃之際，美國聯繫台灣有一艘形跡可疑的蘇聯籍油輪——陶普斯號（Tuapse），將航往中國沿海海域。兩岸衝突情勢緊張，蘇聯油輪航往中國，引起台灣高度警戒。空軍前往偵查，掌握油輪行蹤；23日海軍派驅逐艦——丹陽艦，前往攔截，在隔天凌晨將油輪押抵高雄。25日，行政院新聞局對外聲明，海軍在台灣附近海域發現蘇聯油輪正駛往上海，發現船上運載油料是聯合國禁止輸運的戰略物資，於是將船隻押往高雄（圖1）。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：將油輪押往高雄

經過調查，陶普斯輪是蘇聯剛從丹麥新添購的油輪，淨重8840噸，接獲運輸油料任務後，從烏克蘭航往羅馬尼亞康斯坦薩港（Constants），加滿油料即啟程前往上海，預計將油料轉交中國石油公司。這批油料重達1萬1702公噸，經化驗和分析，其中煤油、汽油各占75％、25％，能夠提供米格戰鬥機使用，屬於重要的戰略物資。

陶普斯輪抵達高雄時，船長加里寧命令所有船員絕食，以示抗議。政府派員登船溝通、勸導，化解僵局，又出於人道救濟的考量，將全部船員49人接上岸，提供飲食，再分批送往台灣工礦、鹼業、水泥三處招待所安置。政府依據相關辦法，協助船員申請政治庇護，部分船員仍堅信共產黨理念，再度絕食抗議並恐嚇其他船員，只好採取隔離措施，分開管理。

陶普斯輪遭到扣押後，蘇聯另外兩艘前往中國海域的巴士米、列寧格勒油輪，不敢貿然前進，以輪機故障為由，前往新加坡停泊，強調運載的油料主要提供油燈照明，並非是戰鬥機燃料，避免聯合國會員國撻伐。蘇聯依據情報消息，以為是美國派遣艦艇扣押陶普斯輪，照會對方並嚴斥必須懲罰失職人員，且揚言不排除以武力防衛航行的船隻。

美國否認蘇聯的指控（圖2），強調陶普斯油輪是遭到台灣攔截，船隻正停泊於高雄。蘇聯則再度抨擊美國袒護台灣，要求應儘快歸還船隻、釋放船員，否則透過武力解決問題。7月，美國避免戰爭一觸即發，多次聯繫我國外交部，請勿再任意扣留蘇聯油輪，避免蘇聯採取報復行徑而大動干戈。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：美國反駁未扣押船隻

美國高度關切陶普斯輪後續處理事項，行政院因而邀集各部會組織專案小組調查，發現海軍是在北緯19度50分、東經120度30分攔截油輪，該位置大約在呂宋海峽，屬於國際公海範疇。專案小組查探聯合國雖禁止戰略物資運往中國，但在公海扣押船隻卻有違國際法，也不符合政府先前宣布關閉中國沿海港灣所指示的範圍（圖3）。專案小組推測丹陽艦大抵為避免中共空軍干涉，提前攔截陶普斯輪，只是依照國際慣例在公海攔截船隻，是對蘇聯宣戰的象徵，可能觸發大規模戰爭而讓台灣得不償失。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖3：陶普斯輪相關資料

就在各方高度矚目陶普斯輪事件時，9月3日至20日中共砲擊金門，國軍全力反擊，釀成台海危機，不僅引起全球關注，也讓陶普斯輪事件更錯綜複雜。或許，蘇聯考量與台灣發生大規模戰爭，勢必引起美國出兵干涉，決定嘗試透過外交方式解決。

蘇聯請法國出面居間斡旋，要求台灣儘快歸還船隻，以及引渡船員回國。10月1日，法國駐華大使館聯繫外交部，建議基於人道救援立場與國際法原則，台灣應妥善照顧49名船員，讓法國人員探查這些船員，並進行後續交涉事宜。

另一方面，蘇聯向第九屆聯合國大會提案，控訴台灣頻繁在中國大陸沿海攔截各國船隻，除了陶普斯輪被扣押，英國、丹麥、波蘭與許多國家都遭到海盜式攻擊，譴責台灣不僅漠視國際法，甚至不肯釋放船員，而且採取各種嚴厲手段逼迫就範，寄望聯合國能夠維護各國船隻在公海航行自由，保障船隻的安全。10月5日，聯合國大會審議陶普斯輪案是否列入議程，台灣出席大會代表團立刻說明法國已經提議居中協調，要求聯合國延後討論，獲得多數會員投票支持通過。