樂購蝦皮金流服務、聯名卡中資疑慮：納管與不納管之間，各方立論為何？
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蝦皮金流服務爭議不斷，從金管會去年8月廢除蝦皮支付電支業務許可，轉由「樂購蝦皮」接手，如今又有立委質疑蝦皮國泰世華聯名卡疑染「中資」，恐有客戶機敏資料外洩疑慮。而蝦皮則是說明，目前最大投資來源為新加坡及美國，無任何國安疑慮。
蝦皮支付因未能取得增資許可，且無法在「813大限」前提出執照申請，遭金管會廢止電子支付業務許可後，改將金流業務轉給同集團的「樂購蝦皮」遭外界批左手換右手，蝦皮表示，股權完全公開透明，合乎台灣投資法規，且嚴格遵守各市場當地法規。
由於蝦皮未能沒通過電子支付條例，未能在金管會較嚴格範圍內被納管，因此經濟民主連合進一步分析，蝦皮金流納管與不納管之間的差異與影響，供民眾參考。
另外，因蝦皮有中資疑慮，立委質疑其與國泰世華銀行發行的聯名卡恐讓用戶個資外洩，呼籲金管會在整體銀行相關業者中設立《國安條款》防堵敏感性金融資料流出，蝦皮則強調，目前最大投資來源為新加坡及美國，無任何國安疑慮。
金管會廢止蝦皮電支業務許可，並將電支代理收付金額10億調高至20億
依照現行規定，第三方支付業者由經濟部管轄，電子支付業者由金管會管轄，後者監理強度相對嚴格，第三方支付業者若代理收付日均餘額超過20億元，就必須向金管會申請電子支付業務許可，納入金管會監管範圍。
由於2019年蝦皮支付日均餘額高達新台幣31億元，已超過第三方支付業者保管代理收付1年日均餘額10億元上限（2021年後才調高為20億），依《電子支付機構管理條例》第5條第3項（2020年修法以前為第3條第3項），經營代理收付款項業務餘額超過法定門檻者，因此蝦皮必須向金管會申請專營電支業務，成為電子支付機構。
但蝦皮支付因未能取得增資許可，加上無法在所規定的2021年8月13日期限內向金管會提出執照申請，因此金管會宣布依《電子支付機構管理條例》第13條第3項規定，自2021年8月14日廢止蝦皮支付的電子支付機構業務許可。
另外，針對金管會2021年6月將第三方支付業者免申請電子支付機構執照的「代理收付實質交易款項一年日平均餘額」上限由10億元調高至20億元修法命令，銀行局局長莊琇媛解釋，是爲因應疫情影響使電商平台購物量越來越大，讓第三方支付業者所保管代理的金額急遽增加，才將電支機構代理收付金額門檻從10億調高至20億。
由樂購蝦皮接手遭批「左手換右手」規避監理，黃天牧：蝦皮正洽大型民營銀行
民進黨立委郭國文4月18日在立法院財政委員會審查《電子支付機構管理條例第5條第2項授權規定事項辦法》時提到，當初蝦皮因中資疑慮導致從500萬元增資至5億失敗後有兩種管道可行，一是找非中資的新金主，重審增資案，自己成為第三方支付，或是與合法電支業者合作，將金流交由其他人管理。
可蝦皮卻宣布金流服務改由旗下的樂購蝦皮股份有限公司（簡稱「樂購蝦皮」）接手，並主張樂購蝦皮登記營業項目原包括「第三方支付」，讓外界質疑蝦皮有「左手換右手」規避監理之疑慮。
蝦皮購物回應，蝦皮作為新加坡科技公司，嚴格遵守各市場當地法規，對於主管機關的規範一向全力配合，且股權完全公開透明，合乎台灣投資法規。
金管會主委黃天牧表示，當初蝦皮申請電支因資料不足未予以發放執照，且金管會也顧念到有多數年輕人喜歡在此平台購物，因此在要求蝦皮支付找到一個機制讓客戶能繼續去購物；樂購蝦皮僅是暫時，目前蝦皮正在洽一家大型民營銀行來承接支付的金流業務，由於相關契約尚未完成，還未對外公布。
經濟民主連合分析：蝦皮金流納管與不納管之間的差異與影響？
蝦皮未能沒通過電子支付條例，未能在金管會較嚴格範圍內被納管，因此，經濟民主連合研究員兼副秘書長許冠澤表示，對於擁有龐大金流業務的業者進行納管，是在保障用戶權益不受損，但蝦皮的金流未接受納管，恐怕會讓大量的用戶權益處於風險中。
許冠澤進一步舉出今年3月22日蝦皮購物發生大當機事件，該意外導致許多用戶被迫登出、無法上架或下單，並有用戶反應蝦皮錢包款項無法領取等情形，蝦皮公司至今仍無完整之說明，更未提出補償方案，更無主管機關出面糾正監理。則是因擁有上千萬註冊會員，2019年每日代理收付餘額達31億元的蝦皮，其金流業務至今仍不受金管會納管，不適用《電子支付機構管理條例》及各項子法規範。
《電子支付機構管理條例》立法目的為「促進電子支付機構健全經營及發展，以提供安全便利之資金移轉服務，並保障消費者權益」。許冠澤認為，倘若有一天蝦皮突然倒閉、遭駭客攻擊、或系統當機徹底失效，造成企業應收帳款未能如期入帳、企業支票跳票、消費者蝦皮錢包遭凍結，其所引起的連鎖金融危機、經濟危機與社會危機將是非常嚴重。
蝦皮國泰聯名卡疑似染中資，蝦皮澄清：最大投資來源為新加坡、美國
近期蝦皮和國泰世華銀行合作發行蝦皮購物聯名卡積極拓展業務，根據《信用卡業務機構管理辦法28條規定》可授權聯名卡業者取得客戶資料，郭國文認為此款發行聯名卡恐有讓蝦皮取得客戶機敏資料的疑慮，並建議金管會是否可思考建立法規防堵可能性，在整體銀行相關業者中設立《國安條款》，避免客戶敏感性金融資料流給具國安疑慮、有中資色彩的業者。
許冠澤認為，讓電商平台與貸款行為（信用卡）合作，就金融監理角度來看是有高度風險，因為前者的目的是追求購物欲望的極大化，後者則是利用大眾存款進行放款，必須考慮還款風險，並呼籲政府還是要密切注意可能的道德危險與金融風險。
對此，黃天牧承諾會去了解，並從個資維護面檢視是否有可以做得更好之處；針對《國安條款》建議，黃天牧認為，公務員做事必須依法，不能懷疑業者是中資就採取行動，必須有證據證明。
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
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設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。