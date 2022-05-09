樂購蝦皮金流服務、聯名卡中資疑慮：納管與不納管之間，各方立論為何？

蝦皮支付因未能取得增資許可，且無法在「813大限」前提出執照申請，遭金管會廢止電子支付業務許可後，改將金流業務轉給同集團的「樂購蝦皮」遭外界批左手換右手，蝦皮表示，股權完全公開透明，合乎台灣投資法規，且嚴格遵守各市場當地法規。

由於蝦皮未能沒通過電子支付條例，未能在金管會較嚴格範圍內被納管，因此經濟民主連合進一步分析，蝦皮金流納管與不納管之間的差異與影響，供民眾參考。

另外，因蝦皮有中資疑慮，立委質疑其與國泰世華銀行發行的聯名卡恐讓用戶個資外洩，呼籲金管會在整體銀行相關業者中設立《國安條款》防堵敏感性金融資料流出，蝦皮則強調，目前最大投資來源為新加坡及美國，無任何國安疑慮。

金管會廢止蝦皮電支業務許可，並將電支代理收付金額10億調高至20億

依照現行規定，第三方支付業者由經濟部管轄，電子支付業者由金管會管轄，後者監理強度相對嚴格，第三方支付業者若代理收付日均餘額超過20億元，就必須向金管會申請電子支付業務許可，納入金管會監管範圍。

由於2019年蝦皮支付日均餘額高達新台幣31億元，已超過第三方支付業者保管代理收付1年日均餘額10億元上限（2021年後才調高為20億），依《電子支付機構管理條例》第5條第3項（2020年修法以前為第3條第3項），經營代理收付款項業務餘額超過法定門檻者，因此蝦皮必須向金管會申請專營電支業務，成為電子支付機構。

但蝦皮支付因未能取得增資許可，加上無法在所規定的2021年8月13日期限內向金管會提出執照申請，因此金管會宣布依《電子支付機構管理條例》第13條第3項規定，自2021年8月14日廢止蝦皮支付的電子支付機構業務許可。

另外，針對金管會2021年6月將第三方支付業者免申請電子支付機構執照的「代理收付實質交易款項一年日平均餘額」上限由10億元調高至20億元修法命令，銀行局局長莊琇媛解釋，是爲因應疫情影響使電商平台購物量越來越大，讓第三方支付業者所保管代理的金額急遽增加，才將電支機構代理收付金額門檻從10億調高至20億。

由樂購蝦皮接手遭批「左手換右手」規避監理，黃天牧：蝦皮正洽大型民營銀行

民進黨立委郭國文4月18日在立法院財政委員會審查《電子支付機構管理條例第5條第2項授權規定事項辦法》時提到，當初蝦皮因中資疑慮導致從500萬元增資至5億失敗後有兩種管道可行，一是找非中資的新金主，重審增資案，自己成為第三方支付，或是與合法電支業者合作，將金流交由其他人管理。

可蝦皮卻宣布金流服務改由旗下的樂購蝦皮股份有限公司（簡稱「樂購蝦皮」）接手，並主張樂購蝦皮登記營業項目原包括「第三方支付」，讓外界質疑蝦皮有「左手換右手」規避監理之疑慮。

蝦皮購物回應，蝦皮作為新加坡科技公司，嚴格遵守各市場當地法規，對於主管機關的規範一向全力配合，且股權完全公開透明，合乎台灣投資法規。

金管會主委黃天牧表示，當初蝦皮申請電支因資料不足未予以發放執照，且金管會也顧念到有多數年輕人喜歡在此平台購物，因此在要求蝦皮支付找到一個機制讓客戶能繼續去購物；樂購蝦皮僅是暫時，目前蝦皮正在洽一家大型民營銀行來承接支付的金流業務，由於相關契約尚未完成，還未對外公布。

Photo Credit: 中央社

經濟民主連合分析：蝦皮金流納管與不納管之間的差異與影響？

蝦皮未能沒通過電子支付條例，未能在金管會較嚴格範圍內被納管，因此，經濟民主連合研究員兼副秘書長許冠澤表示，對於擁有龐大金流業務的業者進行納管，是在保障用戶權益不受損，但蝦皮的金流未接受納管，恐怕會讓大量的用戶權益處於風險中。

許冠澤進一步舉出今年3月22日蝦皮購物發生大當機事件，該意外導致許多用戶被迫登出、無法上架或下單，並有用戶反應蝦皮錢包款項無法領取等情形，蝦皮公司至今仍無完整之說明，更未提出補償方案，更無主管機關出面糾正監理。則是因擁有上千萬註冊會員，2019年每日代理收付餘額達31億元的蝦皮，其金流業務至今仍不受金管會納管，不適用《電子支付機構管理條例》及各項子法規範。

《電子支付機構管理條例》立法目的為「促進電子支付機構健全經營及發展，以提供安全便利之資金移轉服務，並保障消費者權益」。許冠澤認為，倘若有一天蝦皮突然倒閉、遭駭客攻擊、或系統當機徹底失效，造成企業應收帳款未能如期入帳、企業支票跳票、消費者蝦皮錢包遭凍結，其所引起的連鎖金融危機、經濟危機與社會危機將是非常嚴重。

Photo Credit: 經濟民主連合提供 蝦皮金流被納管，可委託有執照的電子支付業者處理金流；若蝦皮金流不被納管，將由樂購蝦皮繼續無照處理金流。

蝦皮國泰聯名卡疑似染中資，蝦皮澄清：最大投資來源為新加坡、美國

近期蝦皮和國泰世華銀行合作發行蝦皮購物聯名卡積極拓展業務，根據《信用卡業務機構管理辦法28條規定》可授權聯名卡業者取得客戶資料，郭國文認為此款發行聯名卡恐有讓蝦皮取得客戶機敏資料的疑慮，並建議金管會是否可思考建立法規防堵可能性，在整體銀行相關業者中設立《國安條款》，避免客戶敏感性金融資料流給具國安疑慮、有中資色彩的業者。

許冠澤認為，讓電商平台與貸款行為（信用卡）合作，就金融監理角度來看是有高度風險，因為前者的目的是追求購物欲望的極大化，後者則是利用大眾存款進行放款，必須考慮還款風險，並呼籲政府還是要密切注意可能的道德危險與金融風險。

對此，黃天牧承諾會去了解，並從個資維護面檢視是否有可以做得更好之處；針對《國安條款》建議，黃天牧認為，公務員做事必須依法，不能懷疑業者是中資就採取行動，必須有證據證明。