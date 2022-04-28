《德國人沒那麼愛工作》：公司賦予員工「最少要休六天以上長假」的義務，業績也沒有下滑

文：隅田貫

辦公室有張表，記錄所有員工的請假計畫

很久以前在日本曾有新聞報導，某位大型升大學補習班的男性講師請了有薪假後，被補習班告知必須降低授課時數、減薪，如果不從就終止合約，於是雙方打了官司。

確實，補習班講師休假有一個壞處，那就是學生們上不到課。該男性講師也考慮到這一點，所以事先和校方商量，希望能每週四休假，並且請其他老師協助代課。據說，他是為了在「完全無法請有薪假的職場環境」掀起一陣風波，才刻意採取這個行動，於是請了25次有薪假。

然而，補習班卻通知這位任職20年以上的講師，表示將會減少他的授課時數，否則就要終止合約。

竟然會為了請或不請有薪假而產生爭端，日本在這方面的想法，或許依然非常落後。

我曾提過日本員工請有薪假的比率，是舉世最低標準。

根據Expedia Japan在2019年的調查資料顯示，日本人明明有20天有薪假，實際上卻只用掉了一半，也就是10天。其中也有不少案例是要在生病時使用有薪假，所以實際上，許多人是將有薪假當病假使用。

另一方面，德國人有30天有薪假（同機構2018年的調查資料），則是100％使用完畢。儘管如此，這個數據在歐洲還不算是特別突出，包含法國、西班牙的員工，也是全數用完30天的有薪假。

想要減少無謂的工作時間、提高生產力，把休假好好的用完非常重要。為了不只是在腦子裡這麼想，若要實際採取行動，又該怎麼做才好？

舉例來說，德國人會在辦公室張貼一年的大型月曆，所有員工都用紅、藍等顏色的磁鐵來表示自己的休假。如此一來，誰要在什麼時候請假就一目瞭然了。如果休假日期重複，就個別討論後調整時間即可。

客戶拜訪紀錄通常是直接電子化，不過休假表並沒有輸入電腦，而是採用傳統的老方法，這一點還滿有意思的。團隊中若能共享預定的休假表，請假就更容易安排。這難道不是一個可以立即實踐的方法嗎？

除此之外，我認為以下這兩項制度也很有效。

一、紀念日休假

日本第一家製造、販售白巧克力的北海道公司「六花亭製菓」，連續31年（2020年5月數據）全體作業員都100％休完了有薪假。

此外，該公司還提供「回憶假」，員工遇到孩子生日、結婚紀念日之類的日子時也能請假；以及員工本人生日當天可以請假的「生日假」。員工在生日時，還會得到一萬日圓的祝賀金。

儘管如此，工廠的運作全年無休，作業員有1300名以上，因此100％休完有薪假的目標，一開始很難達到。所以為了達到這個目的，公司重新檢視哪些工作流程是不需要的，徹底思考提升勞動效率的方法。比方說，切蛋糕之前要先把刀子加溫，光是稍微提高用來溫熱刀子的水溫，就能讓作業效率大幅提升。透過檢視如此微小的流程，就能省下不必要的時間。

不僅如此，因為只休假一天無法好好休息，公司還賦予員工「最少要休六天以上長假」的義務。還有，為了防止「就算請了長假也什麼都沒做」的狀況，公司更規畫此制度：若員工自行安排六人的旅遊計畫，每人每年可請領20萬日圓的補助金。不僅正職員工，連兼職員工也可以使用這項制度。

六花亭製菓花費很長的時間，全心全意打造了一個利於員工工作的環境。且即使導入了長期休假制度，業績也沒有下滑，我認為這實在非常值得學習。

此外，多美玩具（TAKARA TOMY）也設立了「紀念日休假」制度，包含員工自己和家人的生日、結婚紀念日都可以請假。這應該也是在日本很容易導入的方法。

二、還原至薪資報酬

「還原至薪資報酬」是指減少加班時間後，再將省下來的時間，換算成金錢還原至薪資報酬的制度。

實際上，住友商事的IT服務企業「SCSK」就成功導入了這樣的制度，將「加班費」支付給減少加班時間的人。

該企業前會長中井戶信英當初就任社長一職時，員工普遍工時都很長，很多人常在公司裡類似咖啡廳的地方躺著休息，白天就趴在桌上睡覺。

中井戶信英認為，心理問題和勞動環境有關，首先他試圖改善辦公環境，在2010年遷移了辦公大樓，將每人的作業空間增加到1.5倍大。且公司內部開設餐廳，也設立診療所和藥局，員工還能在上班時間使用按摩紓壓室。

而且，公司還要求員工將加班時間減半，然而，一直進行得不太順利。於是，該企業增加新規定：只要員工能將原本一個月50個小時的加班時數，縮短至20個小時，公司就會將30個小時的加班費，全部以隔年獎金的名義還原到薪資裡。2015年之後，這項薪酬會合併計算到每個月的薪水中，目前依然持續進行這套機制。

如果只命令員工減少加班時間，他們只會產生「那工作就不會順利」、「加班費減少，我的生活會變得更辛苦」的想法。但如果員工即使減少加班時間，依然拿得到加班費，他們就會認真的改善工作方式。

後來，各種縮短工時的方法應運而生，例如：禁止在下午5點之後開會；員工站著開會以縮短時間；電話要在1分鐘內講完、會議紀錄必須一頁以內寫完、會議也要在1小時內開完；會議的時間、人數、資料都減半。2019年，該企業員工的月平均加班時數，已降至18個小時，平均1天約50分鐘。

中井戶信英還寫信給員工的家人，希望獲得家人支持，讓員工能把20天的有薪假全部用完。領導人都做到這種地步，改革也就順利達成了。