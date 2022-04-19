2022/04/19,
環境

環保署推產業塑膠資源化：24萬噸塑膠廢棄物僅28%回收再利用，日月光目標2年100%資源化

環保署推產業塑膠資源化：24萬噸塑膠廢棄物僅28%回收再利用，日月光目標2年100%資源化
環保署推動產業塑膠資源化，盼提高產業塑膠循環再生。Photo Credit：中央社

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根據環保署資料，國內事業單位每年約產出24萬公噸塑膠廢棄物，但只有28%資源化處理。環保署廢管處長賴瑩瑩認為主要是因為複合材質相對複雜，若企業能在前端做更細緻分類，才有可能再提高回收再利用率。

（中央社）為促進產業塑膠再利用，環保署今（19）日表示，希望以輔導方式、產業鏈大帶小，加速廢塑膠資源化；由於電子零組件業使用塑膠最多元，盼先由此提升塑膠資源化比率，由65%增至75%。

行政院環境保護署今天舉辦「鏈結產業塑膠資源再生循環網絡」記者會，邀請台積電、日月光等大廠出席。

塑膠廢棄物不到3成再利用處理，環保署：輔導產業源頭分類、材質單一化

根據環保署資料，國內事業單位每年約產出24萬公噸塑膠廢棄物，約28%資源化處理；若單看電子零組件業，去年廢塑膠資源化比率平均約65%，由於此業別在塑料使用上項目最多元，因此希望先以增加10%資源化比率、約3000噸為目標。

至於相關期程，環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，希望透過產業鏈大帶小，建立產業循環；未來在淨零目標下，相信大部分產業都會有對自己的要求。

賴瑩瑩指出，目前會用輔導方式，讓產業進行源頭分類、材質單一化；過去可能業者會將自己產生的塑膠和垃圾一起送進焚化爐，現在希望能交由後端回收再利用業者處理；另外也透過行政協助開發鋁塑分離的再利用技術。

推廢塑膠回收再利用，日月光目標2年內100%資源化

台積電透過「供應商物料包裝規範白皮書」，規範供應商材質使用，搭配回收再利用業者駐廠協助分類，結合創新技術開發20多種再生產品，去年廢塑膠資源化約8000公噸、資源化比率為66%；台積電運籌暨倉儲管理部資材供應鏈管理處經理楊宏隆提到，目前訂定目標2025年能達到95%。

另外，日月光集團則成立循環資源再生中心，集中各廠區產出廢塑膠，依材質特性、型態分為細項多元再利用，去年廢塑膠資源化4300公噸、資源化比率為68%；廠務環工處環境工程部資深經理凃秀妹表示，希望能在2年內達到100%的目標。

《ETtoday新聞雲》報導，賴瑩瑩表示，面對化石資源不足、塑膠使用過度、產生大量垃圾等問題，聯合國正在草擬塑膠公約，麥克阿瑟基金會等國際機構也紛紛提出方案，要在減量、材質取代、回收循環三課題上尋求改善。過往環保署在生活面減塑與量販店回收包材已有政策推動，現在要進一步從民生端延伸至產業端，以技術研發與制度革新來提升資源循環效率。

自由財經報導，有關目前積極開發的技術，潔安公司研發出「鋁塑分離技術」，將食品包裝、電子包材用的鋁塑袋裁切、破碎、分離後，可製成95%的塑膠粒及5%的鋁棒，後續可再製成塑膠腳踏車踏板、建築板材等再生產品。報導中提到，潔安公司專案經理黃元裕表示，目前公司1天的產量為2噸，而台灣的鋁塑袋使用量初估是產能的3到4倍，未來產能還會再加倍。

使用再生塑膠製品還能同時降低碳排。《中時新聞網》報導，宏恩塑膠永續管理師張湘寧表示，使用再生塑膠製品約可降低三分之二的碳排。大豐環保研發部經理許程宇說，使用再生塑膠成本約會上升1至2成，但為因應淨零碳排、碳關稅的機制，許多廠商仍紛紛採用。

新聞來源

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範


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