押見修造《惡之華》：你我青春期眼中，充斥人渣的狗屎世界

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

中二病、叛逆期，像是戲謔的污名標籤，將青少年思考、反抗社會視為過渡。上對下的道德規訓，孩子氣的不值一提，忽視了許多苦思人生，掙扎求存的人。

後生仔抗壓力好差，食鹽多過你食米，呢個世界唔係咁運行，唔好咁幼稚喇！青春期，實乃啟蒙階段，張開混沌之眼首次看到世界，尚未體制化，叩問一切。

押見修造漫畫灰暗變態的《惡之華》，以少年經驗為藍本獻給曾經痛苦的人。他說，你我的青春期在同一階段開始，但何時終結，因人而異，或永續困惑。

漫畫講述少年春日高男，鍾情閱讀，自視甚高，尤喜波特萊爾的《惡之華》。法國詩人艱深難明的詩句，肉慾、犯罪等為題材，春日將看書當作修行，愈難懂愈沉迷。

誰沒有這種經驗？希望尋找生命定位，眾人皆醉我獨醒，與別不同，超越庸俗。從冷門、外在的事物，嘗試建構自我，有如荒野迷路，這是成長必經的苦惱。

女角佐伯、仲村，則呈現另外兩種典型。仲村是日本文藝常見邊緣的畸零人，如在《人間失格》、《金閣寺》等，洞悉社會虛偽，有如詛咒的敏感，讓她活得孤獨、無助。

仲村雙眸中，別人的臉孔盡皆灰暗醜陋。老師責罵時，她冷眼以對，說人渣閉嘴。正當黑暗快要吞噬她，看見了春日的臉，因為她撞破春日偷走佐伯體育服，終於自覺遇見同類。

青青期的掙扎，實是身心俱面對巨變，性慾騷動，難以排解，促使春日犯罪。他與佐伯談戀愛，和仲村訂下契約，左右為難，自覺是罪人，希望得到救贖。

佐伯之所以喜歡春日，皆因看見出路，她代表最普遍的類型，扮演乖小孩。讀書彈琴儀表皆好，無一是自己選擇，生命至此，屬於家庭期待，而非自己。

三人的青春掙扎都是不甘生命庸俗，企圖離開小鎮，到達所謂的「另一面」。法國詩人蘭波的名句，呼籲世人「生活在他方」。他們最終發現，他方根本並不存在。

破壞、偷竊、放火，以及企圖自殺，三人滿懷悔恨、痛苦到別處生活。幸好，春日遇上常磐文重展人生，對比前半的變態，簡單顯得可貴。

常磐文喜愛創作小說，雖也有苦惱，卻能經由春日鼓勵，以書寫創造世界，面對社會的醜陋、庸俗，建立自我。成長，不必然妥協，也能另行他路。

春日面對過去，承擔、認錯昔日行為，重遇佐伯，與磐文一起再見仲村。在海灘告解、推撞，這是青春的痛快，在充斥人渣的狗屎世界，痛仍能快樂。

生命的成長，你我都曾經盲目、困頓，不甘自己的平凡，敏感得連呼吸都難受，拒絕他人，孤獨出走，甚至造成傷害。《惡之華》坦誠一切，殘酷得令人動容。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin