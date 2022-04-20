堅持清零還扯到「台灣人能吃什麼」，上海市民淪為中共「圍魏救趙」的鬥爭工具

近日，中國官媒《中國新聞社》專文指出台灣民生物價攀升的情形，還故意引用資深媒體人趙少康的發言，暗諷「台灣人還能吃什麼？」看似要圍魏救趙轉移目前上海疫情肆虐所引發的民怨，這種粗糙的宣傳手法，不知道看在上海市民眼中會作何感想，難道又是對中南海防疫失策的高級酸、高級黑？

有趣的是，台灣民眾也發揮創意反諷，紛紛貼上美食照反擊，反問「上海人最近都吃什麼？」其實，中國大可不必這麼拿實頭砸自己腳，倘若自認上海物資無匱乏之虞，如今把歪腦筋動到台灣來，恐怕問題沒那麼簡單，顯然上海疫情失控所衍生的問題，不僅是經濟、社會失衡，可能還暗藏著政治風暴。

上海疫情亂象的深層是政治鬥爭

上海在三月底、四月初爆發確診人數急升的現象，原本一開始要採取「精準防疫」的「共存路線」，技巧性的轉為限時分區的「鴛鴦鍋防疫」，表面上這打臉中央「動態清零」的防疫原則，實質上卻成了內部政治鬥爭的出口，國務院副總理孫春蘭南巡上海，劃下「堅決統一思想」的「清零」總方針。

自此開始，上海全城進入封控階段，讓這座全中國最富裕的城市，市民「足不出戶」、企業「停工停產」，完全沒有封城準備的上海市民，落得「由奢入儉難」的窘境，諷刺的是，中央的「動態清零」不但沒有產生具體的效果，確診人數不減反升，上海市民怨聲載道，屢屢傳出社會與政府對立的亂象。

Photo Credit: AP / 達志影像

值得留意的是，上海市委書記的角色最為尷尬，原本一心想透過這波疫情來樹立防疫有成的威望，甚至以「與疫情共存」的防疫模式建立全國典範，這樣一方面可以為老長官習近平穩步「延任」抬轎，另一方面「精準防疫」又可以維持上海經濟動能，獲得社會認同也為自己「入常」的仕途加分。

不過，李強的心思也泛起中共政治鬥爭的引信，這位被視為習近平的得意親信，據傳是二十大政治局常委的熱門人選，更被視為可能接手李克強卸任後的總理一職，政治前途被看好也成了許多人的假想敵，上海疫情失控便成了「非習」勢力的反撲機會，一手削弱李強的政治氣焰，另一手掐住習近平的提拔計畫。

防疫政治秀，市民淪為鬥爭的工具

不久前，李強營造體察民情的姿態，卻遭到市民無情的痛罵，扛下「愧對國家」的罵名；而出手領銜中央「清零指令」的國務院副總理孫春蘭，也沒好過到哪裡去，刻意清空街口還是引來民眾痛批不聞民間疾苦，就連刻意低調安排在大樓頂樓上聽取簡報，巧妙的另有畫面揭露是在「擺拍作秀」。

其中，國務院副總理孫春蘭形式上的視察動作，被中國網民酸為「古有掩耳盜鈴、駝鳥插沙，今有春蘭爬頂」，這比起上海饒舌歌手方略Astro創作的新歌〈新奴隸〉（New Slave），更符合中國民間借古諷今的社會面貌。已經沒有政治晉升機會的孫春蘭，恐怕不是她個人要出手主導上海的防疫事務，而是背後的勢力要藉機鬥爭，不但進可攻也能退可守。

上海當然是中國國家形象的門面，她所代表的是先進、高端及開放的城市面貌，當美國駐上海領事館說要撤離部分人員時，中國外交部立即表達美方在抹黑中國防疫成效，認為這是把「人員撤離政治化」。

與此對照，中國官媒渲染台灣雞蛋短缺及通膨議題，其實也是中國為了轉移內部壓力的手段，所為目的並非是要移轉上海防疫亂象所引起的廣大民怨，更可能的是要沖淡外界關注蠢蠢欲動的政治鬥爭，而這才是習近平維穩、延續政權的根本考量。

依此來看，習近平要解除「以疫謀反」的政治未爆彈，那麼必須在短期內消弭社會疑慮。可悲的是，中國防疫政策一直被中共神話成制度優越性，不但沒有民主監督的機制，公民社會也被「科技維穩」手段壓制，無法發揮作用，一直以來，中共把所有的政策用來服務政治，那麼防疫的目標就是要政權穩定，民生與經濟只是口號罷了。

而上海疫情爆發至今，中央與地方領導人的政治秀，根本是中共二十大前的前哨戰，鬥爭的場景擺在上海，防疫是衝突的藉口，而2400多萬的上海市民卻淪為鬥爭的工具，難看至極！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航