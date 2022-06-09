台灣基進：香港「一國兩制」已瓦解，應分階段停止適用《港澳條例》防中國「借殼上市」
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目前現行的《港澳條例》，是將香港跟澳門與中國差別待遇，對香港跟澳門不管是經貿、文化等限制相較於對中國的限制都較為寬鬆。
今年6月是反送中運動三週年，台灣基進認為，台灣應不斷地抵抗中國滲透，從地方、從中央監工政府施政，為政府堵漏。台灣基進亦呼籲分階段停止適用《港澳條例》，避免中國「借殼上市」，讓台灣承受無法承擔的國安風險。
台灣基進：中國政府鑽漏洞，國安風險台灣無法承受
台灣基進今天邀請來銅鑼灣書店老闆林榮基、香港人抗爭者「阿爸」出席記者會，針對香港及台灣情勢提出看法。阿爸表示，香港如今進入「後國安法年代」，修例風波期間時任保安局局長的李加超成為候任特首，現今的香港媒體被整頓、選舉制度被完陷、人身自由給打壓。
林榮基表示，台灣飽受中國威脅已成常態，但始終有台灣海峽緩衝，不像香港地理連貫，避無可避。可以說，現時香港只是中國政府管治的地方，跟廣州、深圳並無差別。
台灣基進台南市南區安平區市議員參選人陳嘉伶則提出，目前現行的《港澳條例》，是將香港跟澳門與中國差別待遇，對香港跟澳門不管是經貿、文化等限制相較於對中國的限制都較為寬鬆。但自從香港《國安法》通過，宣告中國香港「一國兩制」的瓦解，香港喪失自治權後其實已經無法分辨中國的政治體跟香港的政治體有何不同，也因此美國在第一時間隨即撤銷香港的特殊貿易地位。
陳嘉伶強調，面對中國與香港已變成「一國一制」的現況，台灣基進主張應全面檢討《港澳條例》，尤其是涉及國安問題、敏感的技術以及經貿等問題，不能讓中國政府可以鑽《港澳條例》的漏洞，透過香港的名義在台灣「借殼上市」，這樣的國安風險台灣無法承受。
陳嘉伶主張，現在香港的情勢其實已構成《港澳條例》第60條的情況，懇請行政院分階段停止適用《港澳條例》，緩衝期間可以先試用《兩岸人民關係條例》，而後針對台灣與中國為敵對國與國關係之現況，增訂更保護台灣的《台灣與中國人關係條例》。
她說，現況港資等同於中資，港媒等同於統媒，舉例而言台灣《蘋果新聞網》的新東家是港資（傳出由17Live共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩共同出資收購），而其幕後操控者很有可能就是中國政府。必須極力防堵認知作戰再次傷害台灣國家安全與主權。所以台灣基進主張，對於港資與港媒的審查必須比照中資與統媒的模式，設下嚴格的審查條件。
5000人連署廢除《港澳條例》，陸委會1個月內要回應
日前也有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案「廢除香港澳門關係條例」，主張讓港澳人士適用《兩岸人民關係條例》，以確保台灣長治久安。該提案已檢核通過，並達到5000人附議門檻，主管機關陸委會須於2個月內具體回應參採情形。
根據提議內容，香港澳門已回歸中華人民共和國逾20年，已與當時設置法規目的顯有不相當，香港澳門一直是中國資本洗產地跟過水之地，規範不嚴。另取得中華民國台灣身分證竟不用放棄香港澳門護照，明顯違反平等原則。
提案主張廢除「香港澳門關係條例」，全體一致適用兩岸人民關係條例，符合現行國際現況。另外針對香港澳門擁有特殊地位是否有予以維持，實有重新考慮之必要，如港澳人士移民移居台灣，不用放棄原有護照，與台灣對待其他外國人，明顯違反平等原則。提案也指出，「港版國安法」通過後，港澳成為中國或中共間諜移入台灣最佳破口，甚至目前一些人在運作提前取得參政權等。
有贊成網友指出，「早該廢除港澳條例了，香港人本來就是中國人，政府難道看不見多少中資以港資名義，假投資行滲透之實嗎？」「台灣中國本就互不隸屬！為何台灣還要給香港人這樣的移民特權，是嫌台灣內部的共諜不夠多嗎」。也有參與附議民眾強調，請將港澳人士回歸一般外國人看待，沒有享受特殊待遇之權利。
陸委會則表示，將與提議者聯繫，瞭解其提案訴求後，於期限前回應說明。
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核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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