台灣基進：香港「一國兩制」已瓦解，應分階段停止適用《港澳條例》防中國「借殼上市」

今年6月是反送中運動三週年，台灣基進認為，台灣應不斷地抵抗中國滲透，從地方、從中央監工政府施政，為政府堵漏。台灣基進亦呼籲分階段停止適用《港澳條例》，避免中國「借殼上市」，讓台灣承受無法承擔的國安風險。

台灣基進：中國政府鑽漏洞，國安風險台灣無法承受

台灣基進今天邀請來銅鑼灣書店老闆林榮基、香港人抗爭者「阿爸」出席記者會，針對香港及台灣情勢提出看法。阿爸表示，香港如今進入「後國安法年代」，修例風波期間時任保安局局長的李加超成為候任特首，現今的香港媒體被整頓、選舉制度被完陷、人身自由給打壓。

林榮基表示，台灣飽受中國威脅已成常態，但始終有台灣海峽緩衝，不像香港地理連貫，避無可避。可以說，現時香港只是中國政府管治的地方，跟廣州、深圳並無差別。

台灣基進台南市南區安平區市議員參選人陳嘉伶則提出，目前現行的《港澳條例》，是將香港跟澳門與中國差別待遇，對香港跟澳門不管是經貿、文化等限制相較於對中國的限制都較為寬鬆。但自從香港《國安法》通過，宣告中國香港「一國兩制」的瓦解，香港喪失自治權後其實已經無法分辨中國的政治體跟香港的政治體有何不同，也因此美國在第一時間隨即撤銷香港的特殊貿易地位。

陳嘉伶強調，面對中國與香港已變成「一國一制」的現況，台灣基進主張應全面檢討《港澳條例》，尤其是涉及國安問題、敏感的技術以及經貿等問題，不能讓中國政府可以鑽《港澳條例》的漏洞，透過香港的名義在台灣「借殼上市」，這樣的國安風險台灣無法承受。

陳嘉伶主張，現在香港的情勢其實已構成《港澳條例》第60條的情況，懇請行政院分階段停止適用《港澳條例》，緩衝期間可以先試用《兩岸人民關係條例》，而後針對台灣與中國為敵對國與國關係之現況，增訂更保護台灣的《台灣與中國人關係條例》。

她說，現況港資等同於中資，港媒等同於統媒，舉例而言台灣《蘋果新聞網》的新東家是港資（傳出由17Live共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩共同出資收購），而其幕後操控者很有可能就是中國政府。必須極力防堵認知作戰再次傷害台灣國家安全與主權。所以台灣基進主張，對於港資與港媒的審查必須比照中資與統媒的模式，設下嚴格的審查條件。

5000人連署廢除《港澳條例》，陸委會1個月內要回應

日前也有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案「廢除香港澳門關係條例」，主張讓港澳人士適用《兩岸人民關係條例》，以確保台灣長治久安。該提案已檢核通過，並達到5000人附議門檻，主管機關陸委會須於2個月內具體回應參採情形。

根據提議內容，香港澳門已回歸中華人民共和國逾20年，已與當時設置法規目的顯有不相當，香港澳門一直是中國資本洗產地跟過水之地，規範不嚴。另取得中華民國台灣身分證竟不用放棄香港澳門護照，明顯違反平等原則。

提案主張廢除「香港澳門關係條例」，全體一致適用兩岸人民關係條例，符合現行國際現況。另外針對香港澳門擁有特殊地位是否有予以維持，實有重新考慮之必要，如港澳人士移民移居台灣，不用放棄原有護照，與台灣對待其他外國人，明顯違反平等原則。提案也指出，「港版國安法」通過後，港澳成為中國或中共間諜移入台灣最佳破口，甚至目前一些人在運作提前取得參政權等。

有贊成網友指出，「早該廢除港澳條例了，香港人本來就是中國人，政府難道看不見多少中資以港資名義，假投資行滲透之實嗎？」「台灣中國本就互不隸屬！為何台灣還要給香港人這樣的移民特權，是嫌台灣內部的共諜不夠多嗎」。也有參與附議民眾強調，請將港澳人士回歸一般外國人看待，沒有享受特殊待遇之權利。

陸委會則表示，將與提議者聯繫，瞭解其提案訴求後，於期限前回應說明。

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核稿編輯：翁世航