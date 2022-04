智利與阿根廷的歷史與領土紛爭，是否會因擁抱中國的「帶路倡議」演出大和解？

文:向駿(中華戰略學會理事,《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯,智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授)

智利 vs. 阿根廷:從邁普擁抱到擁抱帶路倡議?

3月11日就任的智利總統柏瑞克(Gabriel Boric)於4月5日首次出訪阿根廷。同行者包括外交部長、國防部長、參眾兩院議長、最高法院院長和六位商界人士。外交部長安東尼婭・烏雷霍拉(Antonia Urrejola)強調當天是具有歷史「象徵意義」的「邁普擁抱」(西文Abrazo de Maipú)。

儘管智利於1818年2月12日宣告獨立,但直到同年4月5日阿根廷籍將軍何塞・德・聖馬丁(José de San Martín)和智利籍將軍貝爾納多・奧希金斯(Bernardo O’Higgins),聯手贏得邁普戰役後智利獨立才得以鞏固。戰役結束後兩人互相擁抱見證了智利的獨立。難得的是聖馬丁雖被推舉為「最高統領」(Supreme Director),但他把位子讓給奧希金斯。兩位開國元勳的「邁普擁抱」成為智利和阿根廷最值得紀念的歷史畫面之一,兩國都曾發行「邁普擁抱」圖案的鈔票和郵票。

未料就在總統出訪前夕,智利內政部長希切斯(Izkia Siches)因誤用南美洲馬普切族人(Mapuche)傳統領土名稱的「沃爾馬普」(Wallmapu),引發鄰國阿根廷丘布特(Chubut)和里奧內格羅(Río Negro)兩個省分當局和政客的抗議,事件以智利內政部長道歉結束。其實早自1904年,智利和阿根廷就曾爆發比格爾海峽(Beagle Channel)領土之爭。

比格爾海峽領土之爭

智利和阿根廷漫長邊界線的南端是著名的火地島。火地島一分為二,而火地島的最南端有一條全長120公里的比格爾海峽,比格爾海峽與大西洋的交匯處坐落三個面積不小的島:皮克頓島(Picton)、倫諾克斯島(Lennox)和努埃瓦島(Nueva),三島面積共計345平方公里。

三島雖距離兩國經濟發達地帶遙遠、常年人煙稀少,但有兩點戰略價值:其一是扼守太平洋與大西洋的交匯處,往南就是南極洲。其二是三島海底擁有豐富的漁業和礦產資源。1977年5月,域外國家英國突然在三島爭端上插上一腿,對外宣稱有一個仲裁組認定比格爾海峽外的三島的所有權歸智利所有。

對智利而言這簡直就是天上掉下來的餡餅,感謝英國仗義直言,雙方的領土主權之爭持續到多年。由於兩國都信奉天主教,教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)出面調停,1984年1月底兩國在梵蒂岡簽訂了一份友好聲明,表示將以談判解決問題。根據1984年底簽訂的條約,阿根廷承認皮克頓島、倫諾克斯島、努埃瓦島的所有權歸智利,包括3海里的領海權。但阿根廷有權在三島海域航行和捕魚,智利不得干擾。

直到1998年12月6日,阿根廷總統卡洛斯・梅南(Carlos Saúl Menem)和智利總統愛德華多・弗雷(Eduardo Frei)在阿根廷首都布簽署了和平友好條約,才算解決兩國在最後一個有爭議地區,即冰區地帶的邊境爭端,從而「為兩國長達5000公里的共同邊境劃定明確的、決定性的和穩定的界限」奠定了基礎。

福克蘭戰爭恩怨

智利和阿根廷更大的歷史恩怨發生在三小島條約簽訂之前的英阿福克蘭戰爭。1982年3月19日,一群阿根廷五金商人在位於馬島以東1390公里處的南喬治亞島登陸後,並在營地升起阿根廷國旗。該島屬英國所稱的福克蘭群島(阿根廷稱之為馬爾維納斯群島)。4月2日,阿根廷總統下令對馬島發動進攻,英國隨後派出海空軍對福島和周邊海域阿根廷軍發動反擊,登陸並收復馬島。阿根廷在一系列的軍事行動失敗後,於6月14日與英國簽訂停戰協議。

福克蘭戰爭期間的國家領導人分別是英國的柴契爾夫人(Margaret Thatcher)、智利的皮諾契特將軍(Augusto Pinochet)和阿根廷的加爾鐵里將軍(Leopoldo Galtieri)。由於前述比格爾海峽領土之爭,智利擔心如果阿根廷戰勝英國,恐將威脅智利的國家利益,因此福克蘭戰爭期間,智利是拉丁美洲國家中唯一與英國站在一邊的國家。

英國歷史學者傅利曼(Lawrence Freeman)在其《福克蘭戰爭官方歷史》(The Official History of the Falklands War)中,揭露智利對英國的協助包括情報資訊和使用簡易機場等。皮諾契於1998至2000年被收押英國期間,柴契爾夫人甚至因此表示「皮諾契是英國堅定真正的朋友」(Pinochet was UK’s staunch, true friend)。

近150年來阿根廷和智利的外交關係史並未延續「邁普擁抱」發展。更令人訝異的是兩國近50年來國家發展道路的差異,更在拉丁美洲形成強烈對比。

擁抱帶路倡議

80年代以來,智利維持了30多年較快的經濟增長,進入21世紀後智利人均GDP增長明顯高於拉美和加勒比地區。由於跨越了「中等收入陷阱」所定義的1萬美元門檻,2010年智利被納入有「富國俱樂部」之稱的經合組織(OECD),至2018年人均收入已接近1.6萬美元。