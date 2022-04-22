《華燈初上：影視改編小說》：從見到妳那一刻我就確定了，我跟妳，有一樣的靈魂

文：洪立妍／百聿數碼／杜政哲

百合的花名，其實就是她的本名，她姓黃，黃百合。和她一起被監視器拍到的男人名叫亨利，條通牛郎店「Ciao」的男公關，也是她的情人。他們相識在一年多前，百合三十歲那一年。

對百合的父母來說，三十歲已經該是相夫教子的年紀，偏偏這個女兒雖然人長得美，對戀愛卻毫無興趣，人生中連個男朋友也沒交過。

或許是天生反骨吧，即便追求者眾，百合卻一個也看不上眼。在她眼裡，男人愚笨、粗俗又不可靠，都什麼年代了，女人為什麼非得依附著他們才能生存？她就不要讓自己活得那麼卑微。

少了愛情的人生，百合將心力全都投入工作。除了夜裡在酒店上班，白天還在百貨公司的精品櫃位擔任櫃姐，她的業績不錯，很快地就小有積蓄，她享受這種自立自強的感覺。

眼看百合即將邁入三十大關，黃爸黃媽開始急了，一天到晚替她安排相親。她當然不樂意，但兩人不是威逼恐嚇，就是苦苦哀求，軟硬兼施之下，她只能硬著頭皮上陣。

數不清是第十一還十二次了，那天，一間高貴典雅的咖啡廳裡，百合又被黃媽強迫著來相親。坐在她們對面的，正是亨利母子。

「杜太太，這是我家女兒。」黃媽笑吟吟地向杜媽介紹著。

「本人好漂亮，比照片上還漂亮，母女倆果然都是美人。」杜媽也笑著，細細打量百合。

這種客套來客套去的社交話，百合已經聽了不知道多少次，她暗暗翻了個白眼。

「哪裡哪裡，你家公子才是一表人才……怎麼稱呼？」

亨利一笑，大方回應：「杜立亨。你們可以叫我亨利。」

亨利長得很俊，整個人又彬彬有禮，一下就討得了黃媽歡心，百合卻從頭到尾冷著一張臉，正眼也沒瞧他一眼。黃媽在桌下踢了踢她，要她趕緊自我介紹。

不甘不願，百合開口了，像在背稿似地說道：「我黃百合，老大不小二十九歲，沒什麼人生大志，白天在百貨公司當櫃姐，晚上在條通的酒店上班。」

「……酒店？」她一說完，杜媽便愣住了，顯然黃媽沒有事先透露百合的工作。

「對啊妳沒想錯，就是那種陪酒賣笑、亂七八糟的地方。」百合見杜媽一臉錯愕，熱心地補充道。

杜媽責怪地瞥了黃媽一眼，亨利卻眼睛一亮，饒富興味地看著百合，似乎覺得這個女人很有意思。

「妳又講這個幹麼？不是說好不提的嗎？」黃媽惱羞成怒，用力打了一下百合。

「那是妳說的，我又沒說好。」百合直話直說，一點面子也不留。

「我好不容易才幫妳找到這麼好的對象……到底要嚇跑多少人妳才滿意？」

「到妳不再幫我找對象為止。」

「妳……」黃媽還想再罵，但又顧及場面，只好尷尬地對亨利母子笑了笑，「不好意思、不好意思……」

如百合所願，這場荒謬的鬧劇很快就結束了。離開咖啡廳後，百合獨自在附近的站牌等著公車，心情相當好，突然有人從身後拍了拍她，回頭一看，是亨利。

「嗨。」亨利颯爽地笑著。

「跟來幹麼？」百合的臉色一下子沉了下來，不怎麼友善地說：「我告訴你，我從來都沒有要相親，我是被逼的，別浪費時間了。」

「我知道，我也是。」亨利從容地聳了個肩。

又看了亨利一眼，百合不再搭理。

不介意她的冷淡，亨利又開口了：「妳剛那種做自己的樣子，很酷，這個虛偽的世界，很少人有像妳這樣的勇氣。」他的語氣帶著讚賞。

「客套話就免了吧。」百合不以為然。

「誰跟妳客套？我說這些，是因為我跟妳一樣。」亨利隨興自在地說著。

「哪裡一樣？」

賣關子地笑笑，亨利看了看錶，時間正好。「我也在條通上班，要不要來我工作的地方喝杯酒？當然，我請客。」

亨利所謂的一樣，指的是他少爺的身分。當晚，他把百合帶到了他工作的牛郎店，這裡的客人不是來尋歡作樂的姊妹淘，就是寂寞空虛的單身女子。

流行音樂轟隆作響，百合默默喝酒，一邊看著亨利穿梭在女客之間。他似乎很擅長炒熱氣氛，很快就把她們給逗樂了，紛紛在他衣服、口袋裡塞入小鈔。

滿載而歸，亨利笑著回到了百合這桌，一屁股坐下，拿起桌上的酒便往她快空了的杯子裡倒。

「我自己來。」百合不習慣地制止。

「平常都是妳在服務別人，今天就讓我來服務妳吧。」亨利也在自己杯中倒滿了酒，舉杯笑看著她，「一樣被逼著相親，一樣在酒店工作，天底下還有比這更巧的巧合嗎？」

那晚，他們聊了許多，聊到百合醉了，開始對亨利抱怨：「我真受夠這個世界了，大家開口閉口就是愛呀愛的，好像女人一定要結婚生小孩，人生才能完整……我呢，偏偏就想一個人，偏偏就不需要愛，怎麼了嗎？」

「說謊。」一抹促狹的笑容浮現在亨利嘴邊。

「你什麼意思？」百合不悅地瞪向亨利。

「這個世界上，誰不是空虛的？」亨利說著，看進了百合眼裡，像要把她看穿似的，「妳說妳不需要愛，難道不是因為妳害怕嗎？害怕受傷、害怕失去，害怕到頭來什麼都是一場空，所以乾脆先保護好自己、不讓自己需要它？」

「你根本不了解我，憑什麼這麼說？」百合有些被冒犯了。

「憑我也是這種人。」亨利回答得坦白，「但事實是，沒有一個人不需要愛，差別只在於，夠不夠幸運得到想要的愛。」

一時之間，百合無法反駁，她思考著亨利的話。

「妳知道嗎？從見到妳那一刻我就確定了，我跟妳，有一樣的靈魂。」亨利的目光始終直視著百合，像被她吸引住了似的，神情漸漸變得認真。