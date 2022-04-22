《華燈初上：影像創作紀實》：「光」酒店主演訪談，深入六大女伶的內心世界

文：百聿數碼

點亮華燈的她們──「光」酒店主演訪談

從主演的角度與個人觀點，如何詮釋「光酒店」裡的她的

林心如

羅雨儂是一個敢愛敢恨、愛恨分明，非常有義氣的女性，為朋友兩肋插刀、做了很多事情，我非常喜歡這種個性的人，因為我覺得跟我自己本身的性格也算是滿像的，我也是比較有義氣，做事情、做人乾淨俐落，不會去做很多小動作，喜歡跟不喜歡都是非常清楚的，算是喜惡愛恨都是很分明的人，詮釋起來我覺得非常地過癮，覺得她做的某一些事情，或者表達感情、對事情的態度，其實都跟自己滿貼近的。

Photo Credit: 尖端出版

楊謹華

蘇慶儀是一個心思極為細膩、處世態度特別謹慎的女人。因為從小生長背景的關係，她只能靠自己的力量去保護自己，造就她外表看似柔弱，卻擁有無比剛強獨立的內心。

詮釋蘇慶儀時，我第一個做的功課是練習切換眼神。我的想法是，工作狀態的蘇，需要特別八面玲瓏，和每位客人對話時，都要精準表達出會讓對方覺得「這世界只有蘇懂我！」的肢體和表情溝通，所以我把蘇的動作放得輕柔，但節奏不拖泥帶水，眼神既溫柔又簡潔，不會刻意做過多的停留，讓客人感受到充滿心意又毫不費力的對待；面對友情的蘇慶儀，真心把羅雨儂視為家人，所以蘇慶儀可以有更多真情實意的表現。

詮釋蘇慶儀的過程，理解她面對不同對象時的姿態差別非常鮮明，也會讓我再次思考，每個人畢竟都是立體的，在生命各個階段、面對各種關係的人，有多面向的性格展現，其實就更能凸顯一個生命的豐富度。我相信無論是同理和不同理蘇慶儀的觀眾，都能看到這一點，這也是蘇慶儀充滿魅力的重要原因。

Photo Credit: 尖端出版

郭雪芙

愛蓮是個大學生，她在打工的過程中碰巧來到了「光」這個地方，這是她第一次與日式酒店的接觸。在演首次踏進「光」的這場戲時，我覺得不管是環境還是姊姊們，都很光鮮亮麗、很漂亮，我相信愛蓮也感受到了。她被眼前的景象吸引住了，除了好奇之外，更重要的是她想跟這裡的人一樣獲得宛如明星般的絢麗生活。

這是我在拍攝過程中，從愛蓮這個人身上感受到的狀態與心情。在揣摩如何詮釋時，我也覺得她讓我看到當自己身處在某些事件的情境中，會是什麼樣子。

像是愛蓮可能會意氣用事、可能在對待媽媽或是處理自己的事情時，當下會表現出「好啊，那就這樣啊」的態度。然而說出口的話和造成的影響，是收不回來也很難修補的，而最後的結果可能就會讓自己面臨「只能往那條路走了，也沒辦法選擇其他的路，因為已經沒有台階下了」的困境。

Photo Credit: 尖端出版

謝欣穎

百合是個看似冷漠，無論對人、對事都抱持漠不關心態度的人，但其實她只是沒有找到自己的目標而已。雖然她的話很少，又總是擺著一張很臭的臉，不過她還是有在觀察周遭的每一個人。我覺得，其實每個人都曾有過像百合這樣的階段，我只是把自己曾經歷過這種狀態的樣子拿出來，以此來詮釋百合。

劇組有個很棒的造型師，當初她在幫我設定造型的時候，參考的對象是日本的傳奇名模山口小夜子，小夜子整個人散發出來的感覺剛好就是我自己會崇拜的那種女性，所以當妝髮完成、衣服換上之後，那樣的風格舉止就自然而然地顯現出來了。

Photo Credit: 尖端出版

劉品言

我覺得李淑華是一個只想活得簡單的人，因為她的人生際遇讓她太習慣成爲弱者，所以她所得到的每一點點尊重、快樂或愛，她都非常慎重珍惜，慎重到願意以身相許，也是個非常需要依附一個世界活著的人。對我來說，別人給予的愛，讓她知道她的重要，跟她的存在。

李淑華跟劉品言很不一樣，從最骨子裡的靈魂到根本的個性都很不同。但是也因為李淑華的關係，讓我明白這個世界上真的有打從心底需要別人成為自己世界的人存在。因爲我曾經有過這樣的心情，把身邊的人當成我的世界，而這種依附的關係會讓人過得很辛苦。但是在李淑華的眼裡，只要有人可以成為她的世界，她就會覺得很幸福。

Photo Credit: 尖端出版

謝瓊煖

一開始編劇邀約時，說自己正在寫條通女人的故事。他提到了季滿如，看起來像是會在戲劇中被稱之為反派的角色，但是他不希望角色風格讓人感覺是真反派。阿季有讓人討厭的地方，但也有令人同情之處，所以他希望我能演出這個角色，期盼可以看到這個人物不同的層次。那時我就有心理準備，要把自己人性的黑暗面那部分拿出來。

演出這個角色後，後續的反饋也是始料未及的，觀眾的反應或是大家對這部戲的關注，我都沒想到會獲得這麼熱烈的迴響。我以前接演的角色都以媽媽為主，角色背景比較悲情，或是說狀況比較多，所以大家會有一些既定印象。

其實這種人性較現實、對於人生的物質欲有較強企圖心的角色，過去我在李岳峰導演的一齣戲裡也曾詮釋過，它也是年代戲，但設定是鄉下地方的媳婦，所以張牙舞爪的程度當然就沒有阿季那麼誇張。

Photo Credit: 尖端出版

書籍介紹

本文摘錄自《華燈初上：影像創作紀實》，尖端出版

作者：百聿數碼

【作者介紹】

百聿數碼，1991年起，百聿數碼秉持對視覺的想像力與熱誠，積極投入整合影視製作、影音後期、剪輯、動畫視效合成與影音串流上架等技術，擁有業界最高端、完整的影音系統設備建置。

百聿數碼提供全面的影視內容製作服務，從2014年起成為臺灣唯一得到美商Apple iTunes、Google Play雙認證授權的影像後製處理中心，協助完成高達800部電影作品發行，包括榮獲奧斯卡金像獎《樂來越愛你》、《神鬼獵人》。2017年起以文創股登錄興櫃，投資《比悲傷更悲傷的故事》、《可不可以你也剛好喜歡我》等多部賣座電影，更陸續完成《女鬼橋》、《刻在我心底的名字》、《複身犯》等片的後期製作。從2018年起開發原創影視內容，從劇本開發到拍攝製作管理，2021年推出首部與美商Netflix合作之全自製原創旗艦影集《華燈初上》。