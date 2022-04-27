《NFT狂潮》：單純將NFT視為投機型藝術資產過於狹隘，未來在元宇宙等三大領域格外值得關注

文：麥特．福特諾（Matt Fortnow）、屈哈里森．泰瑞（QuHarrison Terry）

NFT的未來

NFT前途一片光明，不只因為數位藝術目前價值被大幅低估，又是志在主導藝術市場的資產類別（我們也認為確有其事）。NFT前景看好，是因為它搭建了一條通往數位經濟的橋梁，而每個人終將接觸到數位經濟（有些人現在就已經置身其中）。

單純將NFT視為投機型藝術資產的觀點過於狹隘，也錯估了NFT未來的大量用途。我們應該很快就會看到所有事物「NFT化」（NFT-ification ），從NBA季票到稀有的賓士車款，都會化身NFT。

在這樣的基礎上，我們認為未來有三塊NFT領域格外值得關注：

元宇宙（metaverse）

銀行無法承兌的資產（nonbankable assets）

數位錢包

在這個章節中，我們會逐一細究這三大領域，讓你看到NFT在規模數兆美元的未來市場中扮演什麼角色。

元宇宙裡的NFT應用

網路高速發展下，我們與他人分享事物或進行溝通已幾乎不受時空限制。我們用App找到真愛；相信數位鄰居會推薦最棒的美食與房源；將最珍貴的相片記憶交給幾大數位巨頭以永久留存。

網路世界已成為一個廣大的虛擬共享空間，任何你想像得到的事物，幾乎都可以在網路世界中找到。我們極度仰賴共享這個空間的其他人，提供我們最新資訊、撰寫搞笑推特文、製作有趣的內容，與其他數不清的事情。然而，目前的網路世界尚未更新到最佳版本，就像其他既存事物一樣，網路世界必須持續成長並演進。

好，那麼接下來呢？

網路世界即將演變成元宇宙，將共享網路與VR／AR科技的無限可能帶到最高點。網路已經為我們處理了許多雜事，像是提供資訊、服務和線上體驗，但其實在網路上傳達訊息、探索事物、與人和物品互動，還存在更有效率的方式。

元宇宙的種類

提起元宇宙，最常被拿來做比喻的是電影《一級玩家》（Ready Player One）中的綠洲（The Oasis）。綠洲是一個線上世界，玩家可以利用VR耳麥進入綠洲。在綠洲裡，孩子可以上學、企業家可以創業，基本上所有事情都能在綠洲進行。

現實生活中，就算我們有朝一日可以達到這個等級的元宇宙，也得花上數十年。《第二人生》（Second Life）等電玩朝著這個方向前進，用戶可以在「第二人生」中辦演唱會、與朋友交流並賺錢，但是想創造一個讓所有願望一次滿足的元宇宙，目標仍舊太過遠大。

相反地，元宇宙其實是非常多個獨立單位齊頭並進、同時發展。

一、電玩元宇宙

電玩大概是最接近現實生活的元宇宙，蓬勃發展又具備經濟市場。下列幾個電玩中，有不少都讓玩家得以在虛擬世界中生存，並以好勝、原始的方式表達自我。

《NBA 2K21》的玩家可以自由與其他玩家互動，並探索「籃球之城」（The City）。籃球之城是一個虛擬世界，裡面有戶外球場、賭場、健身房、公園等各種場地。遊戲中的虛擬化身（avatar）從城市的一頭走到另一頭至少需要45分鐘，可見它是一個多麼巨大的虛擬世界。

《要塞英雄》很了不起，不只是因為已經有超過3.5億人玩過這款遊戲，也因為它證明自己可以提供玩家眾多電玩以外的機會。饒舌歌手崔維斯‧史考特（Travis Scott）和電音製作人棉花糖（Marshmello）都曾在《要塞英雄》中辦演唱會，三星（Samsung）為了宣傳Galaxy Note 9，還為《要塞英雄》的虛擬化身製作Galaxy皮膚。（就連LV都曾經為《英雄聯盟》（League of Legends）設計角色皮膚。）

以電玩形式創立的元宇宙多不勝數，《英雄聯盟》、《當個創世神》（Minecraft）、《俠盜獵車手Online》（Grand Theft Auto Online）、《碧血狂殺Online》（Red Dead Online）等。這些電玩元宇宙很多甚至還發行自己的貨幣，讓玩家拿來購買遊戲中會用到的物品。

在打造元宇宙這件事情上，電玩業比任何人走得都前面，但還是沒有到讓玩家隨心所欲的程度，只能說是在遊戲中給予玩家極大的自由遊走並抒發想法。

二、直播元宇宙

元宇宙除了有虛擬世界這個面向，社群也非常重要。用戶是否同時並同步投入這個虛擬世界中？

美足超級盃和葛萊美獎（The Grammys）等獎項的頒獎典禮背後，Twitch、YouTube、Clubhouse和Discord上的直播主功不可沒，他們可說是最懂得鼓吹眾人觀看直播的個人與群體。知名YouTuber Kitboga戲弄詐騙集團時開直播，吸引數萬人在Twitch上觀看。Clubhouse上的「紐約大學女孩虧爆科技阿宅」（NYU Girls Roasting Tech Guys）的房間裡，數千人同時上線開聊。這些都是元宇宙！直播主讓大家看到，民眾會為了共同興趣，自願在線上世界裡共度一段時光。

有時候，這些直播主會抓住一群人的共同興趣，邀情他們參與直播以吸引追蹤者。有時候，觀眾只是為了看直播主而看直播。無論如何，多人同步體驗某件事情是元宇宙的基礎一環。

直播與電玩、VR不同的地方是它缺少了「沉浸式元素」（immersive component），但是這些直播主只要具備一個適切的VR應用程式，就可以建立沉浸式元宇宙。從這個角度來看，他們已經為了未來的沉浸式元宇宙打下良好基礎。