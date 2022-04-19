《價值解密——透視企業的核心價值》：怎樣投資「博公司疫後浴火重生」？

莎莎、卓悅—現金流決定「疫境」

我們現在以卓悅和莎莎這兩者香港知名化妝品零售業公司作例子，兩者公司均以遊客為主要客源。由2019年社會運動，到2020年爆發疫情令旅遊業和零售業完全停頓，化妝品零售業受到嚴重衝擊。假設這個行業還未到夕陽，如果你想在疫情時，趁行業谷底買入卓悅或莎莎其中一間公司的股票，博公司疫後浴火重生，你會選擇哪一間？

大家從卓悅的2020年年報和莎莎的2020/2021年年報中的流動資金風險，就看到兩間公司的流動性風險的分別。

卓悅（2020年）

未來一年內要付約7.8億港元（下同），第二年要付約4,600萬元。

7.8億元一年內需要的支付的金額中，有4.4億元是銀行借款等帶息負債。這些負債是不能拖欠的，因為一旦拖欠，就意味著公司違約，可能導致破產危機。

有1.2億元的租金將於一年內要支付。租金也是不能拖得太久，因為拖得太久，業主落閘放狗，生意沒得做，更何況還債？

參考公司的財務狀況表，公司在年末時只得約2,030萬元現金和9,732萬元存貨（假設真的不需蝕賣套現），即使計上放在非流動資產的上市公司康健國際（3886）約7,450萬元的股票，總計約有1.9 億元可以即時變現的資產。

2020年公司的自由現金流出（經營活動所產生之現金淨額 −購入物業、廠房、設備 − 購入其他無形資產 − 租賃付款的本金部份）約9,700萬元，即使是2019年也只有約5,100萬元自由現金流出。

1.9億元帳面可以隨時即時變現的資產，究竟用來交租做生意較好，還是用來償還銀行貸款，抑或要頂住自由現金流出去做生意？

莎莎（2020/2021年）

未來一年內要付約7.6億港元（下同），第二年要付約3億元，共10.6億元。

7.6億元一年內需要支付的金額中，有4.1億元是租金，其他只是為應付賬款及其他應付款項（即是可以拖數），並沒有銀行借款等帶息負債。

參考公司的財務狀況表，公司在年末時有約5.2億元現金和7.7億元存貨（假設真的不需蝕賣套現），總計約有12.7億元可以即時變現的資產。

另外，公司尚未動用的銀行融資大約1.7億元，意味著有需要時公司可以即時向銀行借錢。

2020/21年公司有自由現金流出約1.3億元，即使是2019/20年也有約2.4億元自由現金流出。

12.7億元帳面可以即時變現的資產，加上1.7億元尚未動用的銀行融資，合計14.4億元的財務，即是把所有10.6億元的負債清繳，公司還有1.7億元可以頂住三年的自由現金流出（以2020/21年水準計）。

看到這裡，大家應該知道卓悅未來一年有否足夠的現金及現金流渡過困境。如果搏公司起死回生，可能就要考慮這點。從結果論，卓悅在2020年年底曾被多個業主追租，甚至有業主向高院申請要求將卓悅化妝品批發中心有限公司（卓悅附屬公司）清盤，其後已撤回。到2021年中，有新聞報導指卓悅前股東葉俊亨夫婦向卓悅化妝品批發中心有限公司追討未償還貸款。相反，從財務反映，莎莎不但可以頂住債務，更加可以支援多三年的困境，搏起死回生的機率也大些。

書籍介紹

本文摘錄自《價值解密——透視企業的核心價值》，天窗出版社出版

圖片來源：天窗出版社

內容簡介：

「價值投資」在現今大幅波動的股市仍然長青，在於其真知灼見—「在股價遠低於企業合理價值入市」，仍是有效戰勝大市的投資法，但市場資訊繁多，估值工具複雜，投資者宜先了解企業的核心優勢，才作估值。

會計行內人「小薯」，以多年編撰年報經驗，在其博客憑專業分析公司業績及合理價的文章深獲網民歡迎。首本著作《年報解密》將年報化為推理小說，從蛛絲馬跡看清賬目真假、公司優劣，現再於新作《價值解密》透視企業的核心價值，從年報財務資料及其他未能量化的因素中，掌握如何分析業務核心優勢及企業前景等，從而揭示上市公司真正具質素之價值所在。

近年科網巨企當道，小薯亦分享如何洞悉新經濟股的核心價值。例如Amazon雲業務只佔集團收入約10%，為何卻應視之為集團主業務？阿里巴巴、京東與拼多多這電商三雄，為何宜先了解各自客源、業務架構，掌握公司質素後才可為其估值？投資者亦可透過「部分總和估值」的概念，得知巨企如騰訊及阿里巴巴不同業務的估值。

懂得正中公司核心價值之處，從年報分析業績、評估業務前景及管理層表現，再估算其業務價值所在，方可發掘股價遠低於合理價值的企業，洞悉先機適時出手，賺取可觀回報。

作者簡介：

小薯

《重思人生——思考投資人生的80後小薯》的博客，一名正在思考未來人生的80後小薯，為會計及公司企業管治相關的專業人士，先後在不同的國際會計師事務所和上市公司行走江湖，飽歷滄桑。信奉價值投資，相信力不到不為財，只有自己才可以為自己的人生負責，希望從「財務」中得到「自由」，進而「獨立」不從眾，活出真我，追尋夢想。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin