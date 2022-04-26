【TIDF專訪】《捕鰻的人》導演許哲嘉：⽤內在狀態去投射要拍什麼，⽽非講「我想講的故事」

採訪／撰稿：顏采葳、韓冬昇

攝影：邱芮盈

捕鰻人年復一年回到蘭陽溪出海口，在每個深夜等待捕鰻的最佳時機，用拖網或三角網，或走或站在驚濤駭浪中捕撈饅苗。因要長駐，他們在沙灘搭建工寮，閒暇時與同業聊聊人生，並在寮中睡覺、喝酒、談戀愛。

紀錄片《捕鰻的人》拍攝期長達五年，期間導演許哲嘉經歷了兩年無果的創作失意，也經歷中年離婚的生命動盪。老天爺拿走了他原先追逐的故事，卻也給了他看向海的另一雙眼睛。

「檳榔、保力達、焢肉飯、豬血糕⋯⋯吃熱的喔！」阿德哥的小蜜蜂餐車在有些荒涼的夜晚海邊，散發出微弱的光線，微光與沙灘上捕鰻人的帳篷、靜靜翻騰的白色浪花相偎相依。

許哲嘉透過紀錄片捕捉這些生命光影的相互輝映，影片沒有明確清晰的故事線，混雜著不同調性的視覺影像，有的因突發事件而以手機拍攝，質地粗糙且晃動；有近身的定鏡，真實得像拍攝者不存在；亦有抽象如畫、黑白交錯的海邊群像。

影像與聲音企圖重現情感的體驗，而不只單單說完捕鰻人的故事，導演將最完整的閱讀空間交還給觀眾，而《捕鰻的人》就像浪，一波一波悄悄地游進觀眾眼裡，也潛入了心裡。

繼去（2021）年榮獲台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片與最佳攝影，並入圍金馬獎最佳紀錄短片後，《捕鰻的人》又入圍了今（2022）年台灣國際紀錄片影展台灣競賽。

跟著捕鰻的人走了那麼遠，這次我們請許哲嘉從頭說起，談談關於《捕鰻的人》的創作情感、拍攝方法，以及他與被攝者的關係。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 許哲嘉

Q：對比你過往的作品如《沒有終點的旅程》（2014），本片較著重呈現人物狀態，而非人物背景交待，可否分享決定使用這種敘事手法的原因？

我剛開始拍的作品大部分是接受電視台委託，因此比較像是深度報導，拍了幾年，我就對採訪越來越沒有興趣。這樣著重故事性或內容性的談法，到了某個時間點就會成為一個框架，因為你怎麼談就是把那個框架講出來，可是有很多東西是在那個框架之外的。

限制的出現對紀錄片工作者來說是很重要的，那個限制被畫出來之後，你就會找到更有意思的方式去思考這件事情。

與其說「決定」使用這種敘事，我認為反而是，當你不想只是完整地交代完故事的來龍去脈，就必定會想要對自己挑戰，或者說，不斷挑戰「寫實」的技巧。想更本質、更有創意地去做影像與聲音的時候，就會想要改變。

因此到了拍攝《捕鰻的人》時，在現場我會更側重於思考「我影像語言的感覺是什麼」，打破過去很多拍攝作法——完全沒有採訪，以「觀察」代之——你會開始跟故事有一個更好的距離，在這個距離當中，我就會把感知到的狀態放得更重。

我很早就發現自己想把某種感受或體驗表現出來，不想只是服務那個故事而已，也就是把它當成某種「想像」的電影，一場一場地讓情緒推進。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《捕鰻的人》劇照

Q：片中與被攝者極為貼近的拍攝視角令人印象深刻，特別是影片的前⼗五分鐘，鏡頭離被攝者非常近，請問導演是如何做到的？

每個紀錄片⼯作者跟⼈互動的⽅式和距離都不太⼀樣。海邊是⼀個比較「野」的地⽅，在那𥚃不能太規矩，不能太像城市⼈那樣把距離都拉得很好。所以我的策略會顛倒，先⽤比較近的距離開始拍攝，到彼此都覺得不自在的時候，我才慢慢退。

紀錄片⼯作者會有⼀個能⼒是「我能夠參與，也必須要傾聽」。我們會⼀起喝酒，我也常常講我的想法，可是也有很多時候我只是傾聽。其實到後來聽久了、參與多了，有時候隱形，有時候介入，他們也慢慢會對你視⽽不⾒。

拍紀錄片，我會很知道我在「進」跟「退」之間，以及如何在當下的狀態中再去微調成下一個狀態，因為我的攝影機也要⼀直做這樣的事情。

Q：採取這種拍攝方式，是因為你有特別考慮與被攝者之間的「倫理」關係嗎？

你所謂的「倫理」，同樣的事對我來說，就是要去建立這樣的關係、保持一個等待的姿態，才能拍到好的故事。所以我們講的行為模式其實是一致的，只是我並不是用「倫理」的觀點去選擇了這些行為，我用的是另外一種想法。

就因為我要拍電影，所以必須要有這樣的姿態，才能真正進入到他的生命，我也才能夠說故事。如果我連這個過程都沒有，如果我沒有這樣的等待與尊重，那麼我說的故事就只會是我自己想像的故事。

所以我尊重他自己的生命狀態，我不要去引導他、我不要介入，這可以是你所說的拍攝倫理，或者說我也喜歡這樣的關係。我之前做紀錄片的經驗，那些⽅向對我⽽⾔都很狹窄，我們的關係建立得很明確，就是被攝者與拍攝者，我們也很容易針對目標達成共識，就是告訴你說我大概有一個企劃書，我們大概需要多久的時間、可能要拍哪些，然後就跟你去你的生活環境裡⋯⋯成果看起來也是真實的啊！但你用這個方式只會看到某一個真實而已。

而我想要的「其他的真實」就要用你說的那個倫理的姿態，在那樣的距離之中，才能夠看到另外的真實。所以我認為會有那樣的選擇，並不是那麼單純只是想要尊崇某種拍攝倫理，而是我覺得這樣才是說故事真正好的方法。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《捕鰻的人》劇照

Q：當初為何決定以噹噹作為故事的主⾓？

拍攝最初，我的企圖是比較明確的，⼼中有個議題的框架在，我想講一個關於都市原住⺠遷徙、移動的故事。可是拍了⼀兩年之後發現，當創作起初的架構太明確，你又想要透過人物去談，但卻不是每一個人物都能夠允許你、乘載你進入這樣的敘事。最後發現行不通時，我有很⼤的挫折感。

當時也剛好面臨經濟上的問題，還有離婚⋯⋯這對⼀個男⼈來說，算是比較⼤的變化。我對「人存在的狀態」有很大的好奇，尤其當這樣的狀態還參雜了「男人」、「五十歲」的元素——像《沒有終點的旅程》中，也同樣是訴說⼀個老男⼈的生命。