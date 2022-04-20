研究：迷幻蘑菇神奇療效能「重設」憂鬱症患者大腦，效果勝過傳統抗憂鬱藥物

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

賽洛西賓（Psilocybin）又稱裸蓋菇素，是一種自迷幻蘑菇中萃取出來的化合物。最新人體實驗發現，這種化合物能「重設」憂鬱症患者的腦神經網絡，可能有助於治療憂鬱症，且效果勝過傳統抗憂鬱藥物。

開放大腦各部位交流，迷幻蘑菇能緩解憂鬱症

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的科學家說，他們的研究結果顯示，迷幻蘑菇可以「開放」大腦不同部位之間的交流，並有緩解憂鬱症狀的作用，也有機會成為其他以固定思維模式為特徵的精神疾病的治療藥物。

研究人員表示，迷幻蘑菇是學界探究精神疾病治療潛力的許多迷幻劑之一。

此前的多項研究已嘗試使用一種類似裸蓋菇素的合成藥物來治療憂鬱症和焦慮症患者，並取得了正面的結果。

整合兩項研究的最新結果顯示，對裸蓋菇素輔助治療有反應的人不僅在治療期間，而且在治療後長達三週的時間內，大腦的連通性都增強了。這種「開放」效應與患者自我報告的憂鬱症狀改善有關。至於在接受傳統抗憂鬱藥（escitalopram，商品名為立普能）治療的患者中，則未觀察到類似的大腦連通變化，顯示出迷幻藥在治療憂鬱症方面的作用不同。

倫敦帝國學院迷幻藥研究中心（Centre for Psychedelic Research）前負責人、現駐舊金山加州大學的研究資深作者卡爾哈里斯（Robin Carhart-Harris）說：「兩項研究結果都顯示，裸蓋菇素的效果與症狀的改善有關，此外傳統的抗憂鬱藥物沒有這種效果。」

迷幻蘑菇治療仍有不確定性，有待更多研究

在最新研究中，倫敦帝國學院迷幻藥研究中心主持的研究團隊分析了近60名患有難治型憂鬱症的參與者的功能性磁振造影（fMRI）掃描結果。這些參與者進行了兩次實驗，在第一次實驗中，所有參與者都服用了裸蓋菇素。第二次時，參與者未被告知他們服用的是裸蓋菇素，還是立普能（一種選擇性血清素再回收抑制劑（SSRI）抗憂鬱藥）。

治療前後進行的掃描顯示，裸蓋菇素治療減少了與憂鬱症高度相關的大腦區域內的連結，並增加了其他原本鬆散區域的連結。

研究人員在兩項實驗中發現，這種效果與症狀改善之間有相關性，儘管參與者之間效果的強度和持續時間各不相同，但在報告症狀有所改善的人之中效果最明顯。

卡爾哈里斯說：「我們還不知道用裸蓋菇素治療後，大腦活動的變化會持續多久，需要更多的研究來理解這一點。我們確實知道有些人可能一段時間後會復發，他們的大腦會恢復到憂鬱症中看到的僵化活動模式。」

作者也警告說，雖然他們的發現令人振奮，但這些實驗是在受控制的臨床條件下進行，使用在實驗室配製的管制劑量，並在給藥之前、期間和之後由心理健康專業人員提供廣泛的心理支持。憂鬱症患者不應該嘗試使用裸蓋菇素自我治療，因為在沒有謹慎保護措施的情況下，服用迷幻蘑菇或裸蓋菇素可能不會有效。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航