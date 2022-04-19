美中外銷玉米卡關墊高飼料成本、禽流感疫情加劇，全球雞蛋供應吃緊未來漲勢難料

由於美國玉米轉作能源使用，中國玉米外銷又因新冠疫情卡關，玉米需求正不斷拉升，墊高了飼料的成本，再加上國內外禽流感肆虐，致使全球雞蛋供應吃緊。國內業內人士強調，未來雞蛋價格將持續維持高檔，無法預測漲勢何時停止。

美、中玉米外銷卡關，飼料成本大漲

全球飼料供給仍持續緊繃，連帶使下游肉蛋類產品價格高漲。根據美國農業部（USDA）統計全球飼料主要原料玉米，美中兩國佔據5成以上產量。

但是美國受到俄烏戰爭影響能源飆漲，拜登（Joe Bien）政府宣布將在夏季允許使用含15%乙醇的汽油（E15）降低國內民眾使用燃料的成本，這意味更多的玉米將被轉用作生質能源。

乙醇生產商和一些玉米種植戶的可再生燃料協會（RFA）估計，2022年E15的消費量將比2021年售出的8.14億加侖增加約3億加侖。

玉米的需求進一步提高，也再次拉抬了國際玉米期貨價格。昨（18）日芝加哥玉米期貨價格逼近10年新高，每蒲式耳8.07美元，距離歷史高點8.49美元已經相差不遠。

然而另一個玉米生產國中國也自身難保，由於疫情仍在上海擴散，造成多地供應鏈中斷，運輸系統受到影響逐漸惡化。

《路透社》報導稱，上周中國各大港口外海有477艘散裝貨船正排隊等候入港卸貨，以上海港口來說，已經排了222艘散裝貨船在上海外海等候，比一個月前增加15%。

這些貨船的產品從穀物和金屬物料都有裝載，再加上陸路運輸也受到封控牽制，上海港口工作人員正深陷當局控制病毒政策的泥淖之中。

Photo Credit: 中央社 中國交通運輸部9日批評「部分地區」因疫情對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控，造成貨運受阻、物流不暢，生產生活物資供應受影響。圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社提供）中央社2022年4月9日

禽流感在全球肆虐，雞蛋供給銳減

另外，國內外禽流感疫情嚴重，由於候鳥遷移狹帶病毒，並接觸家禽後開始擴散，導致每年疫情爆發防不慎防。

行政院農業委員動植物防疫檢疫局告訴《關鍵評論網》台灣南部禽流感成災，且自去（2021）年10月已經開始醞釀，今年初則多點爆發，由檢疫局做出的報告得知，截至3月底，台灣已經撲殺39.3萬隻家禽。

Photo Credit: 中央社 嘉義縣家畜疾病防治所6日表示，日前接獲中埔鄉某火雞場通報場內火雞異常死亡，經採樣送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日已派員到場完成撲殺及清場消毒作業。（嘉義縣家畜所提供） 中央社記者蔡智明傳真2022年4月6日。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今天告訴《中央社》，國內雞蛋產量應在夏季回穩，但是價格而受到國際影響，除了原料維持高檔外，物流費用也會調高，因此漲勢會到何時仍無法判斷。

日前農委會要讓民眾過好年控制價格，並從外進口大量雞蛋補足缺口，但是由於成本過大，受到許多蛋農陳情，農委會2月才宣佈解禁凍漲，回歸市場機制。

以北部批發價為例，過年後短短2個月，蛋價從每台斤44元已經漲到50元，相較疫情前每台斤約23、24元，價格已經翻倍。

再加上，日本、韓國也有災情傳出，並且分別撲殺105萬、48.3萬隻家禽。近日美國、法國也開始爆發好幾起嚴重的禽流感疫情。

市場研究機構Urner Barry的數據顯示，美國中西部雞蛋批發價在3月已經漲破每打3美元是歷史第二高，且比去年同期暴漲近200%；法國則比去年飆漲69%。這意味著，未來恐怕無法再從進口大量雞蛋應急。

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核稿編輯：翁世航