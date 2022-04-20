「武鬥派」創作歌手吳蓓雅，用音樂尋找屬於自己的成功

來自高雄的歌手吳蓓雅，以木吉他為主要創作樂器，佐以幽默的歌詞來描寫生活百態。2021甫新婚的她，在2022年有了新的突破，發行了首張台語專輯《成功的人》。

擁有創作、製作、演唱能力的她，將在2022年4月下旬將事業版圖擴展至原創音樂電影「《成功的人》實境秀」，以全新的形式打造《成功的人》新專輯發表演出。

photo credit:高雄流行音樂中心

製作首張台語專輯「成功的人」，啟動一場尋根的旅行

從小就發現自己喜歡唱歌，也決定走上音樂的道路。但是母親擔心這行工作不穩定，強烈反對吳蓓雅的志向，因此吳蓓雅暫停了對表演工作的渴望，按照父母的期望考上好大學，才取得母親的同意，可以在學校裡參加社團並開始自己的音樂事業。

「高雄」對吳蓓雅來說是個矛盾的名詞。這裡有她壓抑夢想的陰霾，但又有成長的回憶。

photo credit:高雄流行音樂中

到台北開始闖蕩後，每次拿到實體作品第一件事就是寄給父母。看著吳蓓雅越來越成功，父母也從反對、到慢慢開始欣賞吳蓓雅的歌。

追尋自己夢想同時，家人的感受也是她十分重視的一環。《成功的人》之所以問世，和家人息息相關。

最一開始，被吳蓓雅戲稱「音痴」的母親，不斷地跟吳蓓雅提起：「妳唱台語歌真的很好聽。」讓她備感意外。再加上爸爸喜歡聽台語歌，讓她心中萌發想做台語專輯給爸媽聽的念頭。

不太會講台語的她，先是網羅了各種爸爸提過的台語歌曲來改編，後來因為改編歌曲無法滿足她「武鬥派」的體質，還是決定要自己創作。吳蓓雅先從語言開始學起，發現台語許多辭彙有南北腔調的差異，吳蓓雅決定以南部腔調為主，打造這張《成功的人》。旋律輕快，唱腔明亮，讓這張專輯迅速獲得許多樂評的推薦和觀眾的喜愛。

這張因父母誕生的專輯，修補了父母曾經反對自己做音樂的過去，同時也構建吳蓓雅與高雄在地音樂的連結，弭補了曾經在高雄不能尋夢的遺憾。

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每次搭車離開高雄的過程，就是提醒自己遊子身份的儀式

結婚之後，吳蓓雅在外飄盪的心情才稍稍安定下來，而南部依然是她心中的避風港。

「我幾乎每次回高雄都會生大病。」吳蓓雅語出驚人。原來是因為工作狂的她回到高雄才能自在安心地休息，在台北累積的疲勞往往會在此刻爆發，因此她只要一回高雄就會生病。

被阿德老師戲稱為「武鬥派」的吳蓓雅，是個外柔內剛的女漢子。凡事不假他人之手，且全力以赴。對此吳蓓雅說：「我應該是開創型人格，對新的挑戰有點著迷。所以一旦穩定下來反而會感到焦慮，需要立刻去開創新的領域才可以。」

既衝動又務實，這樣的矛盾是吳蓓雅迷人的特質。在音樂路上並不是每個決定都經過深思熟慮，更像是在累積之後，天時地利人和所激盪出的火花。

工作狂的她其實有個小小心事。「其實每次離開高雄，在車上我都會很想哭，但我會把那種心情拿來提醒自己：我是個為了夢想，離開家鄉到台北打拚的人，必須要更努力才行。」

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因為音樂，所以能自己給自己勇氣

「其實音樂是一種殘缺的藝術，雖然會想要作出完美的作品，但當下自己不一定有足夠的能力和能量。所以每一張作品，其實都是每個當下所能拿出來最好的東西。」-吳蓓雅。

問吳蓓雅為什麼這麼熱愛音樂?吳蓓雅分享「音樂真的很神奇。聽以前作品的時候，會有一種透過音樂做時光旅行，跟當時的自己對話的感覺，也會有找回初心一般的感受。很神奇，透過音樂，不但能跟自己對話，還能自己給自己勇氣。」

最新的作品《成功的人》的原創音樂電影主題是實境秀。對吳蓓雅而言，人生就是一場大型的實境秀。所以想用這種方式跟觀眾一起探尋到底什麼是「成功」。

「我對成功的定義可能跟大家不太一樣喔！」吳蓓雅露出古靈精怪的表情，「但至於我的定義是什麼呢？就要請大家一起來看電影啦。」

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